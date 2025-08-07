自由電子報
藝文 > 家庭plus > 生活快易通

【家庭plus．生活停看聽】為自由而跑

2025/08/07 05:30

為自由而跑為自由而跑

文／陳燕齡

我家住淡水區，附近大樓林立，初來乍到，不知道早上買份自由時報竟然會這麼不容易。

我習慣先買報紙再進早餐店，邊吃邊看報，等早餐吃完，報紙要聞甚至副刊也瀏覽一遍了。家庭、醫藥、時事隨興趣擇食，而運動、娛樂版則翻一下就過去了。上班幾十年，直到退休始終如一，未曾間斷，所以搬到新居過退休生活，更加希望以無限的晨光來享受數十年好不容易賺來的「積福」。

沒想到這個新市鎮跟我住了幾十年的老社區不一樣，賣紙本報紙的不是每家超商都有，最令人納悶的是即使有賣，也是每天四、五份，早上八點以前，約在七點半左右，所有的超商都回說：賣完了！經驗告訴我：只有一家超市在八點半開門後到中午前都還買得到，它每天賣十幾份。道理何在始終是個謎。

於是你可以看到一個七十歲的老太太挨家詢問然後往下一家跑，兜一大圈才買到。秋冬當作暖身還好，時入炎夏，老嫗一身汗濕在強冷的餐廳裡用完餐，已噴嚏連連，回到家之前已流鼻水。還好看診後是著涼而不是新冠確診。放心，老身為「自由」而跑，無怨無悔。

