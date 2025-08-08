【藝術文化】2025 TMAF交響音樂會今登場 路易西率大師與新秀巡演

來自國際一流交響樂團的首席音樂家們昨日為巨星音樂會進行排練。

（TMAF提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕台北大師星秀音樂節（TMAF）每年巡演都備受注目，今年邁入第7屆，自今（8）日起於國表藝3館巡演「大師星秀音樂節交響音樂會」。

「大師星秀音樂節交響音樂會」將由美國達拉斯交響樂團音樂總監法比歐‧路易西擔任指揮。（TMAF提供）

今年來台擔任師資的音樂家可說星光熠熠，包括紐約大都會歌劇院管弦樂團首席詹曉昀、達拉斯交響樂團首席Alexander Kerr、克利夫蘭管弦樂團第2小提琴首席Stephen Rose、耶路撒冷弦樂四重奏中提琴家Ori Kam、紐約大都會歌劇院大提琴首席Rafael Figueroa、洛杉磯愛樂大提琴副首席洪本倫、紐約愛樂低音提琴首席Timothy Cobb、克里夫蘭管弦樂團長笛首席Joshua Smith、洛杉磯愛樂單簧管首席Boris Allakhverdyan、芝加哥交響樂團低音管首席Keith Buncke、小號首席Esteban Batallán、紐約愛樂長號首席Joseph Alessi、紐約大都會歌劇院法國號首席Erik Ralske。

請繼續往下閱讀...

知名音樂學院的教授則有英國市政廳音樂學院教授Gordon Hunt、科隆音樂大學及克倫伯格音樂學院小提琴教授Mihaela Martin、日本桐朋音樂學院弦樂主任原田幸一郎，以及任教於寇蒂斯、茱莉亞音樂學院的台裔旅美中提琴教授黃心芸等，共計18位國際知名音樂家。

「大師星秀音樂節交響音樂會」的特點是，新秀們在音樂節期間接受頂尖樂團首席與活躍於國際舞台的音樂家密集指導後，大師與新秀會共同組成「台北大師星秀音樂節管弦樂團」，等於是在大師手把手的帶領下，正式登台演出。擔任此次巡演的指揮路易西，身兼美國達拉斯交響樂團音樂總監，以及丹麥國家交響樂團、東京NHK交響樂團首席指揮，是當今樂壇相當受歡迎的大師。

此次巡演曲目橫跨浪漫經典，包括華格納《黎恩濟》序曲（Rienzi Overture）、史特勞斯《狄爾的惡作劇》（Till Eulenspiegel’s Merry Pranks）及柴科夫斯基第6號交響曲《悲愴》。路易西說，3首都是作曲家非常深刻且有魔力的作品，難度頗高，但他相信眾教師能帶領新秀完成這項挑戰。同時兼任TMAF藝術總監的詹曉昀則表示，在TMAF這兩週，可以看到大家相互影響、提高標準，並一起創造音樂，是珍貴的經驗與回憶。

「大師星秀音樂節交響音樂會」今日起由台中國家歌劇院出發，9日前往衛武營，10日在台北國家音樂廳演出。

