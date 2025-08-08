自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「耍物仔」特展登場 聚焦歐台創作能量

2025/08/08 05:30

【藝術文化】「耍物仔」特展登場 聚焦歐台創作能量「耍物仔Sńg mih-á」物件劇場特展探索物件的特質，從觀察、擺放、排列中發展出敘事情節，讓觀眾彷彿回到童年時的「扮家家酒」情境。
（台北偶戲館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市文化基金會台北偶戲館主辦的「耍物仔Sńg mih-á」物件劇場特展，即日起至115年6月28日在台北偶戲館展出。這是台灣首次以物件劇場為核心的展覽，邀請觀眾邊玩邊認識來自歐洲的物件劇場發展脈絡與台灣當代創作成果。

展名「耍物仔Sńg mih-á」取自台語，「耍」意為玩、遊戲，「物仔」則指小東西，象徵表演者透過遊戲般的方式與物件互動，從觀察、擺放、排列中發展出敘事情節，彷彿回到童年時的「扮家家酒」情境。

「物件劇場」（Object Theatre）源於1980年代法國，此次展覽邀請來自法國、比利時、德國、美國、西班牙、捷克等國的重要物件劇場團隊參與，台灣的飛人集社劇團與囝仔人劇團亦共同參展。此外，展覽呼應「物件」概念承繼自20世紀視覺藝術的現成物理念，特別邀請藝術家高重黎參與。

展覽不僅匯聚國內外創作者，還促進跨文化交流與共創。活動獲得歌德學院（台北）德國文化中心支持，規畫公眾活動與職人交流工作坊，並與飛人集社劇團2025《ECHO偶計畫》及中國信託文教基金會新舞台藝術節合作，推動偶戲實驗創作與推廣，為台灣當代偶戲注入新視野與活力。

為期近11個月的展覽將串聯一系列觀眾與創作者互動的公眾活動。今年度結合台北偶戲館首創「Taipei Puppet Fest」8月表演節目，以及下半年的帶狀性公眾活動，包括表演、工作坊、新書發表等，讓觀眾能在長時間內持續參與物件劇場的多元面貌。詳詢台北偶戲館官網（pact.taipei）。

