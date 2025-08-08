自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】張徐展前進美國聖塔菲藝術展 紙偶傳達台灣意象

2025/08/08 05:30

【藝術文化】張徐展前進美國聖塔菲藝術展 紙偶傳達台灣意象藝術家張徐展。
（Brad Trone攝，張徐展提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕台灣藝術家張徐展受邀參與第12屆美國聖塔菲國際當代藝術展（SITE SANTA FE International），於SITE SANTA FE、美國印第安人威爾賴特博物館、國際民間藝術博物館等多個文化場域，展出作品《熱帶複眼》與全新委託創作，展期自即日起至2026年1月12日。本屆展覽由第59屆威尼斯雙年展藝術總監賽茜莉雅‧阿萊曼尼（Cecilia Alemani）策畫，以《Once Within a Time》為主題，集結美國、墨西哥、法國、荷蘭、台灣、泰國等地藝術家，展出超過300件當代與歷史作品。

文化部駐休士頓台灣書院表示，非常樂見張徐展作品今年前進聖塔菲，為美南地區引介台灣藝術家獨特的優秀作品。

張徐展《熱帶複眼》曾受文化部支持，由駐紐約台北文化中心安排於芝加哥藝術博覽會台灣錄像主題館展出。這次張徐展受SITE SANTA FE委託製作的「偶書計畫」，以「水牛陣」紙偶結合在地材料，與墨西哥火牛舞、亡靈節、法國喪葬花圈等多元文化儀式展開對話。此作品特別融合國際民間藝術博物館1958年自台灣購藏的傳統紙紮天使，張徐展與家人憑風格識別出此件作品由家族友人所製，並協助博物館補全藏品製作者資訊，為國際文化典藏貢獻珍貴資料。

本次創作靈感源自美國實驗電影導演高佛雷‧雷吉奧（Godfrey Reggio）的概念，強調藝術與當地歷史、文學、地理之間的對話與連結。張徐展個人融合紙紮工藝、動畫、裝置與錄像的創作風格廣受國際肯定，曾獲2021德意志銀行年度藝術家、2022金馬獎最佳動畫短片與金穗獎不分類大獎、2023總統文化獎「青年創意獎」及韓國富川國際動畫影展短片大獎；2024年透過文化部支持，於馬來西亞伊爾罕美術館舉辦首場海外個展。

