【自由副刊．閱讀小說】 邱清寶／卡子洞 － 3之3

圖◎黃子欽

◎邱清寶 圖◎黃子欽

從冬天到夏天。除了愚公移山，再也沒有什麼動作，整理的意思。反而更亂。那多出來的窗戶，差點闔不上。陳年積垢，塞住了。縱然關得起來，連接天花板的地方，不密合。連接牆壁的地方，有拇指大的縫。紙房子。死了就一併燒了送西天。

五百障礙。你的房間。你還沒死已經成了鬼。故布疑陣。你也許將過完的一生，三句了結。你覺得十分貼切。你的任何行為都一再洩露與宣示，你生命的不堪。

你的五百障礙。一百。屎尿桶。原是你老媽剛跌倒火速買就的殘障便盆椅的活動裝備。塑膠桶加蓋，代替馬桶。你英明，眾人訝異你挑了有架輪子的。等於輪椅加馬桶。又剛好高低可推入浴廁，以便洗澡。用了三天，你老媽就執意回頭看某院長的診進開刀房了。於是搬上樓去堆棧。出院後她嫌不吉利礙眼叫你處理掉。你慈心，說左鄰右舍皆耆老，將來也許用得到。你老媽還呸一聲，咒人哪？

二百三百四百五百，則是各種廉價低俗的日常用品。到底廢物利用還是別有玄機？那些密封的玻璃瓶玻璃罐，蛾，還有一隻罐裝瓦斯。你大概真是具有為德不足與缺臨門一腳的毛病。玻璃餅乾盒用不透明膠帶渾身纏繞，連瓦斯罐也繞紮得像木乃伊，美化與保護？兩者皆非。欲蓋彌彰，疊床架屋而自曝其短的蹩腳手法。

你的五百障礙，就能阻擋老太婆直搗黃龍，搜刮出你的天外金球嗎？房間裡格局剪裁實在逼仄，恐怕也無正式藏放存摺的安全角落，怪不得你會病急亂投醫，創意擺設，擺爛。

卡子洞。你的盤絲洞。

卡子洞永遠和你唇齒相依。不要忘了，請不要選擇性地遺忘，之前處理掉的卡子洞，衣櫃，正藏著一個你。

你歧視卡子洞。半生勞苦的歸宿，竟是他早年淘汰的窩。你鄙棄卡子洞，衣櫃，表面上對它視若無睹。在你的字典裡，卡子是人生失敗組的新增名詞。衣櫃裡有面鏡子，你拉開照照，自己與賊何異？不要否認你從未走進衣櫃。你自己也很清楚唇亡齒寒之悲。你從卸甲歸田那一日，滿心不甘進駐這洞府，你就窺視過這衣櫃。除了又台又土的舊衣服與相關雜物，別無奇特之處，令你頓覺失落。你滿口仁義道德。你是衣櫃裡的賊。

合了台灣人那句俚語，嬈尻川。衣櫃沒惹你，你不動也沒人理。何況還是你的掩體。你老媽求了你兩年，你的藉口是各人造業各人擔，誰的東西誰要處理掉，再說幫忙的話。你老媽也深知你對卡子的互動，給錢不給心。你負氣，她沒轍。

彼時你勝算在握，看準了卡子比你懶，你又鵲巢鳩占，情面勞力他都不妙。如果他也嬈尻川，來個替阿兄服務，搞不好你還得趕緊動作，避免衣櫃已藏汙納垢。

樂極生悲。自從白晝宣淫隔牆有耳，你坐立難安過了年，有消耗體力的必要，主動發起這大工程。陰溼的春天下午，當你拉開衣櫃的那一刻，面對疑似過時的衣衫與記憶，除了後悔莫及，自亂陣腳的無邊恐慌四面來襲。裡面坐著一個翹二郎腿的台客青年。你失控地把他撕吃落腹。把他的襯衫外套假皮衣領帶毛巾整疊整捆整包的，毫無章法地往樓下丟。

你老媽見狀立刻配合，哄慰你，說伊隨會來，罵罵他也有個教訓。接下去的戲，令她有上當遭背叛的感覺。卡子答應會準時扮演挨罵的角色，竟給恁祖媽爽約了。

原本有把握，局面不至於鬧到兄弟鬩牆的地步。無如，你還沒死已經成了鬼。剛從牛頭馬面各獄卒手裡逃出來的一個，活的魑魅魍魎，嚇壞了你老娘。你一肚子的火，她一肚子的憂。

你一邊丟衣服一邊跑下樓，聽到摩托車引擎聲響，想著衣櫃裡的魔神仔到了，往外一吼：「俗辣！幹！」老太婆驚慌之餘勸阻：「彼毋是伊！」還能轉頭跟過路者道歉呢。幸好不是他。這下子反倒希望卡子不要來了。

你還沒死已經成了鬼。有空只會枉死城裡鬼混。還真是枉死城。昔日繁景不再，每下愈況。廢墟，鬼屋。你不去衣香鬢影，觥籌交錯的歌舞場。除了不愛，還真是消費不起。交際沒本領，喝了酒上床倒容易。你總以為你的最低消銷金窟有它存在的價值。網路雖興，找人的方法千變萬化，唯有枉死城可以沒有負擔，安全而快速地解決了那事兒。不說一句話。不表明身分。新方法找累了的，總是要回枉死城霍一霍。何以它日漸衰頹，屢振不興？但見一具具圍著大浴巾的胴體，行屍走肉一般，企盼一縷風流，一個倩影，一次悚然脫靈。射出一二三四五六七，滿地開花二十一，絕子絕孫的訊息。

最低消銷金窟安全，不用交付祕密，卻已無味。失去了刺激。落伍了。玩遊戲就要玩大的。戰到撞牆，奄奄一息，銷魂蝕骨，痛爽一線間。

你就是灰姑娘。有午夜十二點的魔咒。一旦錯過了睏頭，再也休想好眠。只好眼睜睜親手毀了，明天的明天的明天。

你老媽固定五點半聞雞起舞，開瓦斯，燒開水，或煮稀飯撣掃塵灰。栖栖唆唆，盡守本位。你聽到聲音，無關吵不吵，你只好跟著起床。你的存在為了她的即將不存在。

一夜沒睡，託詞做運動，穿球鞋，披一條小毛巾出門。公園近，那也是你自強不息的節目之一。近來你常作弊。既然無力且無暇消化九陰真經，抓重點速成九陰白骨爪。因此你走走晃晃，總比按表操課要早一點離場。

遠遠看見你老媽，拖著輪子菜籃拄拐杖，要去附近早市的小菜場。你一看更好，陪她一趟，結尾做得漂亮。你一副好巧樣，隔著十來公尺遠，高聲問，要去哪？老太婆反倒訝異：「明天初一，你說好要陪我去買水果。」噢噢，你日子過糊塗了。搔搔頭。一手接過菜籃拉車。母子手牽手，向前走。

狗屎一坨，你老媽有做功德的習慣。你不耐地與她摸索兩人口袋裡的衛生紙。還是由老太婆彎腰撿拾了，再拈到排水溝孔洞裡，一時吞不下，你欲抬腳，她正好一記好球，踩下去了。

小菜場一些攤販記得你，稱讚有孝。總會多給你一顆蘋果的阿婆瞇著眼目送你們母子溫馨行走。嘉許的笑容裡寒光一閃，鼻翼上細縫裡幾乎難辨黑白的眼珠子亮了一下，跟著又是濁白一片，臉色紅嫣嫣，迎著太陽曬。

颱風來了又走了，菜貴了。這次的颱風你壓根兒連什麼名字都不曉得，雖然電視新聞總是日夜疲勞轟炸的。從前都還記得牢牢的，海棠，賀伯，桃芝，念茲在茲。

太陽曬。你的記憶到底從哪裡開始？你老是從卡子像個魔神仔站在你房門外那個畫面定格才開始。病來如山倒，病去如抽絲。

一夜沒睡佯裝早起絕對有跡可尋。步履輕盈迎接黎明，像在紫禁城的屋頂跑了一整晚的輕功。睡眼惺忪重力狀態下的起床，腳步蹣跚，動見觀瞻，絕對有異於賊影。

做了功德也還是要做小偷。老太婆總是趁初一十五買辦人潮洶湧雜沓，順手將鐵鉤上的整排塑膠袋抓一把下來塞在菜籃裡，以便日常垃圾袋汰換之需。你失笑想著店家未必不察，憐老恤貧而已。

往常總有一個胖嘟嘟的小弟站在凳子上，擎著一盤什麼或抱著個西瓜，登高叫賣。眼下那小弟是曬瘦了還是誰，活脫脫一個俊朗台客，卡子洞裡的魔神仔是也。太陽曬，跟著呼天搶地，論金秤兩，妄自尊大。你就是頭號狂蜂浪蝶，井底之蛙。井丼中間有個點不分，窩在茶壺裡的風暴小心眼嬌嗔，要全天下來賠罪。雞生蛋，蛋生雞。到底是你老媽不良於行導致你素行不良，還是你素行不良導致你老媽不良於行。順口溜地唱念，雋永如偈。

菜場裡活該是販夫走卒的阿婆，賣竹筍的黑臉阿嬤，以高齡長者獨有的犀利眼神，從你的行為皮相看穿，直通內體心竅，知道你的底細。他們是裝聾作啞的精靈。●

