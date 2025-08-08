自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 大王子／父親與他的冷氣王國

2025/08/08 05:30

◎大王子◎大王子

◎大王子

我一直記得，童年的夏天總是涼爽而安靜的。窗外蟬聲遠遠傳來，屋裡卻始終清涼。冷氣機輕輕運轉著，為我們守住一室的涼意。那時年紀尚小，不知風從何來，只以為，這樣的涼爽，是生活本來的模樣。

直到後來，才明白那風背後，是父親的身影。日復一日，在烈日與鋁窗之間穿梭的他，以一身技藝，在城市的牆角、樓頂、狹巷裡，一手一腳築起屬於他自己的冷氣王國。而我，是在那王國中長大的孩子。

年輕時，父親在苗栗服兵役，與母親邂逅。退伍後，學得一技之長，便與母親一同來到這座陌生的城市。從無到有，他與母親安裝冷氣、修理冷氣，一年四季，從樓下做到頂樓，靠著這門手藝，換來了家屋、學費與一日三餐。

學生時期，偶爾我也曾跟著他去搬冷氣。午後的屋子曬得發燙，手上的鐵器總有油垢與汗水混合的味道。我在一旁心不在焉，只想早些逃離。卻未曾細想，那些我偶一為之的勞動，對父親而言，卻是日復一日的現實，是沉默但堅定的任重道遠。

直到大學那年，考上第一志願，才忽然發現同儕多是律師、法官的孩子，彷彿承襲著父母烜赫家業般理所當然。而我，是冷氣師傅之子。那些年，我在每夜燈光下無憂讀書，竟未曾想過，那份安穩，是父親從烈日曝曬下、從午後暴雨中，一步步扛著冷氣、攀上鋁梯換來的。

兒時經過社區大樓時，父親總會停下腳步，抬頭指著陽台邊的冷氣說：「那幾戶是我裝的。」我總覺得，他那樣看著冷氣機，就像看著自己的簽名，一筆一畫，沉穩安靜地留在城市一隅。那一台台冷氣，都是無聲的碑，刻著一個勤懇工匠的名字。

父親已屆古稀，實已退休。卻仍時有熟客找上門，他總還是欣然答應。那年紀的人早該養老，但他依舊能負重登梯，也許正因為，那些歲月早已把他的骨頭與筋脈，磨成了堅硬的形狀。

身為冷氣師傅之子，我常以此血脈為念。那是一種不言的傳承，刻進掌心與骨骼之中。每當人生中遇到磨難之時，我總會想起父親的背影，那在風口間沉默工作的模樣。

夏日酷暑，父親替無數家庭送來好風，而我，在這樣的風中也逐漸成長。如今回想，那些從冷氣口緩緩吐出的風，不只是溫度的調節，也像一封封他不曾說出口的家書，低聲訴說著責任與愛。

若有人問起，我會說：「我父親，是一位冷氣師傅。」他以冷氣為磚瓦、以歲月與汗水為泥漿，用大半輩子時光築起一座屬於冷氣的王國。對我而言，那就是家最純粹的定義。●

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應