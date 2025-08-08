【自由副刊】 大王子／父親與他的冷氣王國

◎大王子

◎大王子

我一直記得，童年的夏天總是涼爽而安靜的。窗外蟬聲遠遠傳來，屋裡卻始終清涼。冷氣機輕輕運轉著，為我們守住一室的涼意。那時年紀尚小，不知風從何來，只以為，這樣的涼爽，是生活本來的模樣。

直到後來，才明白那風背後，是父親的身影。日復一日，在烈日與鋁窗之間穿梭的他，以一身技藝，在城市的牆角、樓頂、狹巷裡，一手一腳築起屬於他自己的冷氣王國。而我，是在那王國中長大的孩子。

年輕時，父親在苗栗服兵役，與母親邂逅。退伍後，學得一技之長，便與母親一同來到這座陌生的城市。從無到有，他與母親安裝冷氣、修理冷氣，一年四季，從樓下做到頂樓，靠著這門手藝，換來了家屋、學費與一日三餐。

學生時期，偶爾我也曾跟著他去搬冷氣。午後的屋子曬得發燙，手上的鐵器總有油垢與汗水混合的味道。我在一旁心不在焉，只想早些逃離。卻未曾細想，那些我偶一為之的勞動，對父親而言，卻是日復一日的現實，是沉默但堅定的任重道遠。

直到大學那年，考上第一志願，才忽然發現同儕多是律師、法官的孩子，彷彿承襲著父母烜赫家業般理所當然。而我，是冷氣師傅之子。那些年，我在每夜燈光下無憂讀書，竟未曾想過，那份安穩，是父親從烈日曝曬下、從午後暴雨中，一步步扛著冷氣、攀上鋁梯換來的。

兒時經過社區大樓時，父親總會停下腳步，抬頭指著陽台邊的冷氣說：「那幾戶是我裝的。」我總覺得，他那樣看著冷氣機，就像看著自己的簽名，一筆一畫，沉穩安靜地留在城市一隅。那一台台冷氣，都是無聲的碑，刻著一個勤懇工匠的名字。

父親已屆古稀，實已退休。卻仍時有熟客找上門，他總還是欣然答應。那年紀的人早該養老，但他依舊能負重登梯，也許正因為，那些歲月早已把他的骨頭與筋脈，磨成了堅硬的形狀。

身為冷氣師傅之子，我常以此血脈為念。那是一種不言的傳承，刻進掌心與骨骼之中。每當人生中遇到磨難之時，我總會想起父親的背影，那在風口間沉默工作的模樣。

夏日酷暑，父親替無數家庭送來好風，而我，在這樣的風中也逐漸成長。如今回想，那些從冷氣口緩緩吐出的風，不只是溫度的調節，也像一封封他不曾說出口的家書，低聲訴說著責任與愛。

若有人問起，我會說：「我父親，是一位冷氣師傅。」他以冷氣為磚瓦、以歲月與汗水為泥漿，用大半輩子時光築起一座屬於冷氣的王國。對我而言，那就是家最純粹的定義。●

