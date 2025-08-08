自由電子報
【自由副刊】 蕭名翊／關於我喜歡你

2025/08/08 05:30

◎蕭名翊◎蕭名翊

◎蕭名翊

許久前我和你一起走訪深山裡的民宿，低調慶祝各自生活的變化。

上山時風雨交加，最後一段路我們走得異常狼狽，傘被吹得開花，衣服點點雨滴，我愈來愈擔心這是我們最後一次出遊。然而到了隔天，整片天空晴空萬里，我才稍微放下心來。

早餐時我忍不住多話，一個又一個話題像變魔術，想讓氣氛熱起來，可能心底其實還有點緊張吧。突然話題脫離思路，我說起網路上流傳村上春樹的一段話，關於「我喜歡你」的定義。

我說：「那段話大概是說，我喜歡你不是為了和你在一起，而是無論你之後的生活好過或不好過，都曾經有一個人喜歡過你。」

你低頭滑著手機說：「哇喔，告白是不是。」

那時我迫切地想換下一個話題，但話題魔術箱裡空蕩蕩的，一個字都接不出來，我只好故作自然拿起咖啡，任由氣氛冷下去。我喝著那口咖啡自責。為什麼要在這個時間點、這個地點、開這個話題？而更窘困的，是我完全無法解讀低下頭的你，那句話是淡然以對還是感到尷尬。

在我的印象裡，那句話不久後我們就散會，各自回房。我看著自己房門上貼著「走路，是一種哲學」，前一天我選的房名。那時候我們像在逃難，半走半跑、掛著笑容走進民宿，那或許就是這趟旅程的最大亮點吧。

而稍早，只是一個關於我喜歡你的小小表演。

