【家庭plus．爸爸真偉大】退休老爸 變身家事超人

我們五姊妺都開始上班賺錢後，父親便自勞動市場撤退。

退休後的老爸成為全職家庭主夫，跟著婆媽走入菜市場。買菜本來是老媽專屬的工作，卻在她成為高齡就業族，將這件任務託付給老爸。初始，老爸會根據老媽開出來的菜單採購，過一段時間，老爸買出心得，開始有自己的主張。晚餐食光，老爸會很自豪哪些食物撿了便宜，一副好得意的模樣。

老媽加班的時候，老爸從助手搖身變成主廚。男人食物切得霸氣，老爸快刀斬食材，從不手軟。老媽的精緻料理，在老爸接手後成為「吃到飽」饗宴。雖然滋味沒老媽煮的那般細膩多層次，但老爸的烹飪可真讓我們吃得爽快。

本來我是負責餐後洗碗，但老爸看不順眼，嫌我清潔劑放太多，又說我泡沫沖不乾淨，嚷著我笨手粗腳把碗給洗缺了口，連在水龍頭下嘩啦啦洗滌，都被他說浪費水資源。總之，不管我怎麼洗，他都有挑剔的理由，索性把這活兒也一併給攬上身了。

至於洗衣服這事兒，他也自有一套潛規則。衣服該怎麼掛起來、衣夾該夾在衣褲什麼位置、曬衣桿上的晾曬順序，都必須依他指示。家裡便常因這等雞毛蒜皮小事，脣槍舌劍，搞得老爸不准我們碰洗衣機。

每日維持家庭清潔當做是活動老骨頭，因為老爸勤於勞動的好習慣，85歲了，仍能承擔很多家務。活到老做到老，他偶爾開玩笑這樣很「歹命」，可是眼裡閃爍著驕傲，自豪還能灑掃庭園，而不是等待別人的照顧。

剛過生日的老爸，從來不讓兒孫輩為他唱生日快樂，但我們總不忘在這天跟他道聲「生日快樂」。老爸從來不說愛，但他把對家人的關心都藏在這些家務裡。善於察言觀色，但不說破，總是靜默地包容我們姊妹執拗的脾氣。

爸平凡，卻活得像一尊菩薩，在家務勞動中教導我們人生道理。我感到好幸福又幸運，由衷感恩這份父女情緣。

