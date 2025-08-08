【家庭plus．微幸福案內】萬人迷餐飲 讓人難以抗拒

百年歷史「常盤食堂」純樸、不油的炒飯，應該是沒人會討厭炒飯的最佳證明。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

有天在電視上看到演員堤真一被問道：「你喜歡炒飯嗎？」他回問：「有人會討厭炒飯嗎？」我也覺得炒飯大概是各種餐飲裡的萬人迷。我喜歡各種加味的飯品，炒飯尤其名列前茅，基本上簡單又可以變出許多花樣，是怎麼吃也不厭的料理。

節目裡介紹東京一家味道濃厚的背脂（豬背部脂肪）炒飯，又蓋上20幾年來不斷添加醬油及調味肉汁所燉出來的柔軟肉片，炒飯、燉肉及背脂三重奏的演出，非常吸引人，或許早年的我會愛到不行，但現在的我最為迷戀的是東京巢鴨人氣名店「常盤食堂」，非常純樸簡單、不油的和風炒飯。日本炒飯掛總說炒飯有兩類，一類是雞蛋料理，一類是米飯料理，該食堂用上好的名牌米飯如「秋田一目惚」大火炒出來，怎麼吃也不膩！

有許多人說很多餐飲，如咖哩飯、拉麵、漢堡等大概沒人會討厭，不過萬人再怎麼愛的也總是有例外，如巨人隊職棒選手元木大介或搞笑藝人野田水晶公然表示討厭咖哩；也有日本人因漢堡煎煮時會出現肉汁浮泡（所謂「灰汁」）而無法喜歡！或有人說大概沒有人討厭洋芋片或薯條、炸雞，但還是有許多人覺得太油，而無法真的喜愛，雖然好友彥三郎堅持他50歲生涯裡有人討厭米飯或有人討厭吃蕎麥麵等，但沒遇過有人討厭吃炸雞！

除了吃素或宗教、環保理由外，我想很多人都愛吃黑毛和牛燒肉，我也超愛，比起大塊牛排，黑毛和牛燒肉大小適中、香氣十足且甜美無比，外加入口即化，現在幾乎也可以說是「有誰會不喜歡」的餐飲，尤其許多美味高等級及特殊部位讓人吃了覺得終生難忘；許多來日本的觀光客吃過一次後，幾乎天天吃，最近中國為了拉攏日本抗美，開放進口禁運了24年的和牛，讓日本人擔心中國爆買起和牛來，日本人自己就吃不到划算的黑毛和牛燒肉了，因為陸客來日本時，專程爆吃神戸牛、松阪牛、飛驒牛、米澤牛、近江牛等名牌牛的人非常多。除非大富豪，愛吃某種餐飲的幸福感也有價格因素在，過度昂貴就無法輕鬆說喜歡或不喜歡了！

