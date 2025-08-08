自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】萬人迷餐飲 讓人難以抗拒

2025/08/08 05:30

百年歷史「常盤食堂」純樸、不油的炒飯，應該是沒人會討厭炒飯的最佳證明。（劉黎兒攝）百年歷史「常盤食堂」純樸、不油的炒飯，應該是沒人會討厭炒飯的最佳證明。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

有天在電視上看到演員堤真一被問道：「你喜歡炒飯嗎？」他回問：「有人會討厭炒飯嗎？」我也覺得炒飯大概是各種餐飲裡的萬人迷。我喜歡各種加味的飯品，炒飯尤其名列前茅，基本上簡單又可以變出許多花樣，是怎麼吃也不厭的料理。

節目裡介紹東京一家味道濃厚的背脂（豬背部脂肪）炒飯，又蓋上20幾年來不斷添加醬油及調味肉汁所燉出來的柔軟肉片，炒飯、燉肉及背脂三重奏的演出，非常吸引人，或許早年的我會愛到不行，但現在的我最為迷戀的是東京巢鴨人氣名店「常盤食堂」，非常純樸簡單、不油的和風炒飯。日本炒飯掛總說炒飯有兩類，一類是雞蛋料理，一類是米飯料理，該食堂用上好的名牌米飯如「秋田一目惚」大火炒出來，怎麼吃也不膩！

有許多人說很多餐飲，如咖哩飯、拉麵、漢堡等大概沒人會討厭，不過萬人再怎麼愛的也總是有例外，如巨人隊職棒選手元木大介或搞笑藝人野田水晶公然表示討厭咖哩；也有日本人因漢堡煎煮時會出現肉汁浮泡（所謂「灰汁」）而無法喜歡！或有人說大概沒有人討厭洋芋片或薯條、炸雞，但還是有許多人覺得太油，而無法真的喜愛，雖然好友彥三郎堅持他50歲生涯裡有人討厭米飯或有人討厭吃蕎麥麵等，但沒遇過有人討厭吃炸雞！

除了吃素或宗教、環保理由外，我想很多人都愛吃黑毛和牛燒肉，我也超愛，比起大塊牛排，黑毛和牛燒肉大小適中、香氣十足且甜美無比，外加入口即化，現在幾乎也可以說是「有誰會不喜歡」的餐飲，尤其許多美味高等級及特殊部位讓人吃了覺得終生難忘；許多來日本的觀光客吃過一次後，幾乎天天吃，最近中國為了拉攏日本抗美，開放進口禁運了24年的和牛，讓日本人擔心中國爆買起和牛來，日本人自己就吃不到划算的黑毛和牛燒肉了，因為陸客來日本時，專程爆吃神戸牛、松阪牛、飛驒牛、米澤牛、近江牛等名牌牛的人非常多。除非大富豪，愛吃某種餐飲的幸福感也有價格因素在，過度昂貴就無法輕鬆說喜歡或不喜歡了！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應