藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．親子會客室】從微積分到馬賽克

2025/08/08 05:30

從微積分到馬賽克從微積分到馬賽克

文／可牧

聯考放榜那天，兒子把成績單摺成紙飛機射進客廳。我蹲在玄關撿起那架「墜機」，機翼上數學成績像被雷劈過的焦痕。

「要不要吃刨冰？」我晃著車鑰匙。坐在冰店時，他一個人嗑掉三種配料，最後把紅豆湯圓戳得稀爛：「早知道就聽你的，別把電機系填第一個。」

回家路上經過工地，兒子突然指著鷹架：「爸，你看那些師傅超厲害，不用水平儀就知道磚頭歪不歪。」我順勢轉彎開進五金行，買了整套泥作工具。當晚我們在後院拌水泥，兒子把砂漿抹得亂七八糟，卻笑得比三年級時考第一名還開心。

隔週他跟著裝潢師傅當學徒，每天回家都帶著不同「紀念品」──褲管的水泥漬、指甲縫的油漆，還有手臂上被瓷磚割傷的OK繃。有天他突然舉著粉刷問我：「爸，你覺得我明年該不該考室內設計系？」

現在兒子的大學生活很另類：白天在建材行打工，晚上去夜校上課。他的書桌擺著兩樣違和物：工程計算機和馬賽克拼貼作品。最妙的是，他最近LINE我的內容從「微積分好難」變成「爸！我今天學會貼大理石了！」

原來人生就像兒子最愛玩的俄羅斯方塊，有時候看似卡關的形狀，轉個方向就剛剛好。現在他常說：「沒考上理想志願？那是老天爺在幫你預留停車位啦！」

