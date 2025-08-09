自由電子報
藝文 > 家庭plus > 徵文一起來

【家庭plus．世代交流─讀者經驗2-1】孩子流行語 有聽沒有懂

2025/08/09 05:30

圖／豆寶圖／豆寶

看不懂新世代孩子吐出的流行語或慣用語，大人抱著「教學相長」的心態，開口問，也是溝通的一大步喔……

圖／豆寶圖／豆寶

〈文化落差〉e世代書寫 如天書密碼

文／莊莊（台北市）

身為第一線的教育工作者，近幾年批改學生寫作時，常明顯感受到：彷彿落入文字荊棘的迷宮。閱讀e世代孩子的書寫，常陷入困獸之鬥，那些「流行語」是劃分不同輩分的指標，因此我常不得其門而入。

台灣流行語朝向多元族群融合境界，日韓、英語、台語加上對岸用語，充斥在通篇文章，猶如草書外加難解的番語，一段敘述常要我用盡鑽研文字學的精神，也難以解碼。

一日學生在我桌上留下一張便條紙寫著：「老師：中離，去估咩一下，BRB」

天啊！這又不是早期在打電報，用字有需要精簡到這地步嗎？

「中離」我大概還能猜出是「中途離開」的意思，但是估咩、BRB到底是什麼意思？BRB看起來也不像是學生英文名字的縮寫，左思右想就是不了解其含義，最後等到當事者回來解惑。「估咩」表示「Google Map」、「BRB是Be Right Back馬上回來」的縮寫。

原來孩子跑去圖書館要用谷歌地圖查詢位置，怕我找不到，所以特地留字條告知，只是這段天書密碼，讓我活生生覺得自己的文化落差，與現實格格不入啊！

〈快快搞懂〉真實情緒 隱藏其中

文／吳驊宸（新竹縣）

身為國小老師，幾乎天天都在接觸學生們的「火星語」，有時讓人忍俊不禁，有時則完全搞不懂在說什麼。一開始我也曾試著糾正，但後來發現，這些流行語不但讓對話更有趣，還能拉近彼此的距離。

印象最深的一次，是在批改週記時，一位學生寫下：「今天我很emo。」我不懂這是什麼意思，便在週記回覆：「老師不知道emo是什麼意思，老師也好emo喔！」還畫上一個哭笑不得的表情。沒想到當天，學生主動跑來說：「老師，你搞錯了啦！emo是心情低落、很sad的意思啦！」這句我原本聽不懂的「emo」，竟成了我們談心的起點，也讓我得以了解他難過的原因，並陪他一起討論如何面對。

當我們願意理解孩子的語言，他們也會願意打開心門。這些看似輕鬆的流行語，其實藏著最真實的情緒。與其排斥，不如當做通往孩子世界的一把鑰匙。

〈開放心態〉別排斥 就能會心一笑

文／北極星（台中市）

婆婆憂心忡忡地說：「現在好多人都喜歡用諧音，孩子們在語言方面會有很多錯誤的認知。」我笑著說：「請放心，您兩個孫女都很喜歡閱讀，自有分辨的能力。」

多年前，女兒在訊息中使用如亂碼的「火星文」，我感到有些反感，但漸漸地發現「森77」、「母湯」、「開薰」、「穴穴泥」、「歐虧」等字詞其實滿可愛有趣的。有時看不太懂，反覆念幾次就會心一笑，反而拉近了親子間的距離。

當孩子以火星文或圖案回應我，我若不太了解意思時，會直接問：「這是什麼意思？」她們便會進一步地說明和表達，如此就不會產生誤會和代溝，而愈離愈遠，並延伸出更多想法與情感的交流。偶爾我也會故意用台灣國語（帶有台灣腔調或用詞）幽默地回應：「原來如處啊！」、「偶也要臭熱鬧」語帶玩笑，氣氛瞬間活絡不少。

我的父親個性觀念較傳統，對我們十分嚴格，採用「愛之深，責之切」的訓勉與要求，以至於我的兄弟姊妹成年後，都「走敢若飛」紛紛選擇離鄉求學、外地發展。

所以到底該怎麼跟孩子拉近距離、有效溝通？除了關心與愛，更多的是傾聽、包容和原諒。與其嘮叨和碎碎念，不如幽默以對，少些責備，多些理解，親子關係才能在笑聲中自然綻放。

〈拉近距離〉ㄍㄓㄒ 不當LKK

文／雲財子（嘉義市）

「ㄅㄅ，ㄨㄍㄋㄕ」，有一回和老婆帶著兩個孩子出門走步道，就讀國中的女兒突然跟我說了這一串莫名其妙，讓人聽了一頭霧水的話！

「妳在說什麼啦？請翻譯一下！」我半開玩笑地請女兒把自己說的話，翻譯成我能聽得懂的地球語言，這時，就讀小六的兒子挺身而出，說道：「這句話就是『爸爸，我跟你說』的意思。」雖然聽了兒子的翻譯，我仍丈二金剛，完全摸不著頭緒。

於是，我再度虛心地向兩個孩子請教，為什麼「ㄅㄅ，ㄨㄍㄋㄕ」是「爸爸，我跟你說」？兩個孩子互看了一眼，不約而同笑著說：「很簡單呀！只要取每個字注音符號的開頭就可以了。」「『注音符號的開頭』那不就是『聲符』嗎？」我在心裡默想著，試著把這串話翻譯回孩子的用詞，果然就通了。

由於孩子的這套用語實在太有趣了，所以接下來的步道行裡，我們一家人就用這套方法互相對話，讓沿途充滿了歡笑聲。

由此可見，身為父母只要多學習，就能理解孩子的用語並拉近彼此的距離，也才不會顯得LKK。

