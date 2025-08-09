自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦展覽】人機共創的數位感知─南美館2館「詠唱世」展

2025/08/09 05:30

狼七2024-2025年作品〈火山下的趕稿桌〉。狼七2024-2025年作品〈火山下的趕稿桌〉。

文．攝影／林昱晴

凡事設計2025年作品〈生成∞：數據詩學的聲像迴圈〉。凡事設計2025年作品〈生成∞：數據詩學的聲像迴圈〉。

當演算法參與構圖、語言模型介入詩意的誕生，人類的想像力與人工智慧（AI）相互交融，數位時代的藝術生成樣態已然改變。一切不再只是工具的革新，而是創作思維的重組──科技不僅輔助創作，更以其運算與邏輯，和藝術家共同參與創作過程，催生出嶄新的敘事與感知模式。台南市美術館2館「詠唱世──人工智慧給人類的一封挑戰信」展覽，正是因應時代趨勢而生的策展提案，既是對未來創作型態的集體想像，也是一場橫跨人機界域的藝術實驗。展期至10月12日。

黃姿婷、林亭羽和陳羽姍2025年跨領域劇場作品〈雲遊．情識〉。黃姿婷、林亭羽和陳羽姍2025年跨領域劇場作品〈雲遊．情識〉。

置身資訊、圖像與感官交疊的數位時代，人工智慧早已從科幻的想像步入日常的現實。1997年，IBM開發的超級電腦「深藍」打敗了國際西洋棋冠軍卡斯帕洛夫，AI以精準的運算邏輯震撼人心。2016年，AlphaGo透過深度學習與類神經網路，結合蒙地卡羅樹狀搜尋，擊敗圍棋天才李世乭，揭示AI已能憑藉強大的演算與應變能力，近乎直覺地提出最佳解方。這些劃時代的轉折，像是一系列意識的覺醒，昭告人工智慧不再只是工具，而是參與思考與美感系統建構的有機體。

黃姿婷、林亭羽和陳羽姍2025年跨領域劇場作品〈雲遊．情識〉。黃姿婷、林亭羽和陳羽姍2025年跨領域劇場作品〈雲遊．情識〉。

召喚演算潛能的通靈儀式

有電互動2025年作品〈願望蒐集器〉。有電互動2025年作品〈願望蒐集器〉。

進入2020年代，人工智慧以席捲之勢奔馳而來。以GPT為代表的大型語言模型（LLM）高速進展，不僅能理解人類語言，更能生成詩文、圖像、聲音與影像等一系列人工智慧生成內容（AIGC）。它化為萬千創作的分身，從程式編寫、設計圖稿到音樂譜曲，無所不能，更無所不在。AI不再只是機械化的訊息輸出者，而是跨模態的創作者──可以閱讀語言、理解意圖、揣摩風格的虛擬共創者。它以理性的數據之力，觸及人類心靈中最柔軟與敏感的創作領域。

吳昱慧2025年作品〈我心目中的神明：哪吒〉。吳昱慧2025年作品〈我心目中的神明：哪吒〉。

AI逐步建立起感受的語法，它學會了語意與修辭，能夠擬仿人類的情緒與感受，不僅能夠理解語言，更能創造語言；不僅回應問題，更能編織敘事；不僅解讀圖像，更能創作風格多元的視覺與聲響。這一切的轉變，建立在「提示」（Prompt）之上──「提示」一詞來自電腦科學的命令提示（command prompt），而在AI創作領域則延伸為「詠唱的咒語」之意。如今人們給予AI的提示，不再是單純的操作指令，而是彷彿咒語般的召喚，喚醒AI隱藏於演算法深處的潛能。正如魔法師詠唱咒語以召喚精靈，那些語言化的提示工程（Prompt Engineering）、連通創作的通靈儀式，便成為當代最具詩性與技術性的行為，它如同古老神話中的吟唱，是一種引導力量的儀式，是通往無限創造的路徑。而我們，正步入一個由語言召喚創造、由意念驅動創意的時代──詠唱世。

周代焌2024-2025年作品〈踏在感知之上〉。周代焌2024-2025年作品〈踏在感知之上〉。

與AI共創的文化轉向

冰球樂團2025年作品〈Let Me In─Music Video〉。冰球樂團2025年作品〈Let Me In─Music Video〉。

當演算法掌握了感知結構的韻律，當語言模型開始模擬情感的紋理，當代的藝術創作便進入了人機共構、意識擴延的「詠唱世」，在數位脈動的資訊流中，重組創造的可能性。在「詠唱世」的時空裡，靈感的源頭可能來自深度學習模型中的語意脈絡，也可能源於資料庫中毫無關聯的隨機嫁接。過往我們以媒材堆疊肌理，用筆觸傳達感受，而今藝術語言延展為深度學習網路中的像素、向量、權重與參數，畫布可能成為互動介面，影像可以即時生成、演化，甚至回應觀者的存在。創作不再是從零開始的試煉，而是從無盡的資料片段中，重組語意、形式與情感的合成過程。

血多2025年作品〈存在於不存在的AI城市〉。血多2025年作品〈存在於不存在的AI城市〉。

在「詠唱世」中，創作不再侷限於訓練有素的專家之手。它所開啟的，是感知的再造，是持續流變與生成中的未知創作場景。策展人羅禾淋表示：「AI的參與讓我們得以重新思考感知的本質、創造的倫理，並延伸我們對世界的想像方式。當創作不再依賴技術與訓練，而是依賴人與AI的溝通和引導，創作者的角色是否正在轉變？專業知識的價值是否被重新定義？AI與創作者之間的關係，正被重新書寫，當下正如同『人工智慧給人類的一封挑戰信』。」AI將原本需要長年學習與經驗積累的技術門檻，化為幾個簡短而精準的語句，只需一句提示，它便能幻化萬象，生成無限。我們正在經歷的，是「如何與AI共創」的文化轉向。

陳依純2025年作品〈機跡之城．重金屬少女之裂縫與連結〉。陳依純2025年作品〈機跡之城．重金屬少女之裂縫與連結〉。

在這時代巨變的轉折之處，「詠唱世──人工智慧給人類的一封挑戰信」試圖反思人類創作者在人工智慧生成內容與大型語言模型驅動下的存在狀態，展覽以「AI協作」、「AI共存」、「AI融合」3個階段作為思辨的框架，AI從最初的應用工具，到進階為創作的夥伴關係，再到未來可能與人類直覺和情感深度融合的共同創作模式，不同的階段反映了人們對於AI角色的轉變與適應，也回應了我們身處其中的焦慮與期待。

林珮淳2024年作品〈夏娃克隆萬湖會議I〉。林珮淳2024年作品〈夏娃克隆萬湖會議I〉。

AI協作：創作意識的重塑

林珮淳2024年作品〈夏娃克隆萬湖會議I〉。林珮淳2024年作品〈夏娃克隆萬湖會議I〉。

生成式模型、自然語言處理與決策系統的飛躍，讓人工智慧從工具進化為參與思考過程、形構美感語彙的共同創作成員。在「AI協作」部分，羅禾淋邀請來自文學、漫畫、插畫與繪畫等領域的創作者，透過實際協作案例，探討AI如何進入創作流程、重組媒材感知，甚至挑戰創作者的自我認知與敘事主權。文學創作者李奕樵的作品〈文學家的房間─書寫靈魂的所在〉，如同進行一場數位田野調查，他以AI協助推進故事結構與情節，讓文學創作仿似由AI參與的意識探勘。漫畫家狼七的〈火山下的趕稿桌〉，則以兩部小說為素材，分別進行小說段落的詠唱生圖，以及小說故事的後續文字生成，作者與AI助手共同參與故事衍生橋段的發想與互動改寫，重新思考故事與圖像協作的辯證關係。

「詠唱世」策展人羅禾淋。「詠唱世」策展人羅禾淋。

插畫家吳昱慧從神話與集體潛意識出發，藉由〈我心目中的神明：哪吒〉召喚民眾對哪吒形象的想像關鍵字，將這些集體想像輸入轉化為AI詠唱的素材，再親手繪製成神像畫像，是由群體意識與機器理解所共塑的神性肖像。藝術家周代焌的〈踏在感知之上〉則將山林錄音與環境聲響作為AI生成影像的提示，在與AI協作的同時，找回田野調查的感知。

李奕樵2025年作品〈文學家的房間—書寫靈魂的所在〉。李奕樵2025年作品〈文學家的房間—書寫靈魂的所在〉。

AI共存：人機共創的多元形態

從被動工具到主動生成的共創角色，「AI共存」具有不同層次的人機共創形態。錄像藝術家陳依純的〈機跡之城．重金屬少女之裂縫與連結〉以大量素材拼貼的動態影像創造出詩意的影像空間，並加入大量AI內容生成畫面，使其錄像創作產生更多有機的變化。電影導演劉邦耀的〈每秒12個指令〉則將2010年作品〈每秒12位小朋友〉加以延伸，透過AI生成內容探討AI對創作權力結構的重塑。冰球樂團的〈Let Me In─Music Video〉將音樂的影像視覺從第三方導演拿回自己的手上，他們不再倚賴導演的詮釋，而是以第一人稱的創作視角，透過AI進行MV影像的生成與演繹。網路動畫導演血多的〈存在於不存在的AI城市〉則如一場迷幻的城市考古學，透過光雕投影的方式，呈現出將影像結合物件雕塑的城市街道，透過AIGC演算的景觀，成為既真實又虛假的存在。

AI融合：新型態的人機互動

「AI融合」的創作模式，關鍵在於人機之間認知的互通與情境的共感。藝術家與AI透過資料輸入、演算法設計與生成結果之間的迴圈關係，共同形成創意決策過程。凡事設計的〈生成∞：數據詩學的聲像迴圈〉，以AI文本生成驅動影像與音樂的創作，形成融合視覺與聽覺的感官場域，講述「用AI生成AI」永無終始的循環。有電互動的〈願望蒐集器〉透過麥克風收集觀眾的心願，轉化為未來都市的幻影景象，並映射至一輛虛擬的未來列車，即時生成觀眾對於城市的欲念與願景。橡石洞工作室的〈迴聲罐〉結合Midjourney生成圖像、Tripo AI建模，再經Blender與Unity整合呈現，凸顯AI參與創作的共生實驗概念。

在黃姿婷、林亭羽和陳羽姍的跨領域劇場作品〈雲遊．情識〉中，援引莊子《逍遙遊》中的鯤與鵬來比喻心目中的「道」，探索AI在當代科技語境中是否也可能懷有真情？而這也可能是跨越感知系統的共同迴響。新媒體藝術家林珮淳的〈夏娃克隆萬湖會議I〉則藉由AI生成影像與語音，讓27位象徵政治、科技與文化權威的人物在虛構的會議中相會。藝術家運用Midjourny將「夏娃克隆」的肖像與這些權威人物的肖像結合，從YouTube尋找他們公開演講或說話的影片，從中截取一段最代表他們企圖心的語音，透過語音軟體再現這些權威人物說話的內容、聲音與表情，對於政治與權力提出反思。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應