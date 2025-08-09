【藝術文化】灣聲樂團台瘋交響流行音樂會 演出幾米繪本音樂故事

音樂家化身繪本角色穿梭在舞台中，音樂會也成為有聲的繪本。（灣聲樂團提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕由灣聲樂團音樂總監李哲藝策劃並擔任導演的「《幾米森林裡的樂章》台瘋交響流行音樂會」，今、明（9、10）兩日在台北流行音樂中心演出，以「沉浸式實境體驗」為核心，運用大型LED與多層次動畫投影，把幾米筆下世界搬上舞台，音樂家化身繪本角色穿梭在舞台中，音樂會也成為有聲的繪本。

《幾米森林裡的樂章》台瘋交響流行音樂會集結眾多劇場界菁英打造沉浸式觀賞體驗。（灣聲樂團提供）

李哲藝表示：「灣聲樂團一直致力於用音樂說故事，這次我們更進一步，讓故事能夠被看見、被感受。從作曲家們為每個樂章量身創作，到舞台、影像、燈光、聲響設計團隊攜手打造沉浸式舞台，每個細節都是為了讓觀眾徹底走進幾米的世界。」

音樂會全場長達110分鐘，精選10本經典幾米繪本，融會成8段主題樂章，如《森林唱遊》、《月亮忘記了》、《星空》、《謝謝你毛毛兔，這個下午真好玩》等，演出融合原創交響樂章、動畫設計與多媒體舞台，透過完整的聲音敘事與動畫視覺，引領觀眾跨越世代，共同走進記憶的風景。

原創音樂團隊包括李哲藝、卓綺柔、蘇鈺淇、曾則予、陳哲聖、王敏玲、櫻井弘二，全都是實力堅強的作曲家；幕後團隊更是一時之選：國家文藝獎得主王孟超的舞台設計、2022世界劇場設計展首獎影像設計王奕盛、台灣劇場界燈光設計大師車克謙，以及世界級音樂廳聲學設計師Michelle Paciulli等。在這些劇場界專家聯手打造的空間氛圍裡，由灣聲樂團助理音樂總監暨駐團指揮曾維庸率團演出，讓觀眾沉浸其中。

音樂會共同製作人施振榮表示，音樂是文化最直接也最動人的語言，灣聲樂團專注於把台灣的旋律與故事，轉化為能在世界各地被理解與欣賞的音樂語彙。從經典樂曲的演繹到對台灣歌謠的全新詮釋，讓這片土地的記憶與情感被更多人聽見，甚至走上國際舞台。施振榮認為，今年《幾米森林裡的樂章》，打造出音樂與故事的創新體驗，將可為不同世代帶來深刻共鳴。

灣聲樂團副董事長暨共同製作人黃少華則指出，這次促成灣聲樂團與幾米合作，讓灣聲樂團用細膩的音樂語言，讓繪本中的情感得以流動，拉近人與人之間的距離。希望兩個最具代表性的台灣文化符號，成為一份屬於台灣的文化里程碑。

