【藝術文化】野孩子帶虎姑婆進童書之森 默劇詮釋台灣故事

野孩子肢體劇場演繹的《虎姑婆》除喚起在日台人的童年回憶，也讓日本大小朋友透過默劇認識台灣的童話故事。（文化部提供）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動進入第2週的週間檔期，除核心展覽「台灣光譜」持續於VS.空間展出外，位於中之島、由安藤忠雄設計的「童書之森」同步推出「台灣繪本、佮意啦」特展，以50本附日文翻譯的台灣經典繪本，呈現原住民文化、民間故事、飲食、宗教、藝術工藝、自然等7大主題，並搭配現場演出，營造親子共讀與跨文化交流的氛圍。

昨（8）日更由「野孩子肢體劇場」以跨越語言隔閡的默劇，把《虎姑婆》故事帶到日本觀眾及國際眼前，將演至10日。野孩子團長姚尚德說，選擇將《虎姑婆》帶來日本，其實也是源於他從小對虎姑婆這首歌恐懼的印象，後來才發現繪本中的虎姑婆原來有不同版本。這次演出選擇王家珍、王家珠版的《虎姑婆》，以3D技術製作大型虎姑婆面具，設計機關增加表演張力，演出從寶妹在家等待姑婆開始，情節隨著老虎精假扮姑婆進屋而展開，最後在兩隻老鼠送來的3個錦囊幫助下，寶妹擊退虎姑婆。現場演出時，演員還會邀請兒童觀眾即興參與，增加互動感。希望透過默劇撇除「可怕」的語言後，讓孩子們腦中留下對「虎姑婆」可愛的印象。

童書之森館長伊藤真由美說，《虎姑婆》的情節與格林童話《小紅帽》相似，日本也有類似的故事，因此對日本兒童並不陌生，預期會引起觀眾興趣與共鳴。

「台灣繪本、佮意啦」將持續展至8月20日，8月15至17日，來自新竹的巴雀藝術與大阪在地台灣媽媽，將一起演出《室內樂 feat.讀繪本》。配合入館政策，參觀展覽及參與活動都須先於「童書之森 中之島」官網申請入館（https://kodomohonnomori.osaka/）。

