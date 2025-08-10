自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】TAIWAN PLUS移師大阪 台日新風市集展現台灣文化軟實力

2025/08/10 05:30

文化部次長王時思參觀TAIWAN PLUS台日新風市集攤位。（記者林翠儀攝）文化部次長王時思參觀TAIWAN PLUS台日新風市集攤位。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀、記者董柏廷／大阪報導〕文化部今年利用大阪世博舉辦期間，大舉進軍大阪舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動，文總也共襄盛舉，將往年在東京舉辦的文化祭「TAIWAN PLUS」移師大阪，以此展現台灣文化國家隊的軟實力，活動時間也從往年的兩天擴大為兩個週末，分別在8月9、10、16、17日於大阪市中之島開賣。

台文館長陳瑩芳（左起）、日本作家栖來光、文化部次長王時思與日本學者魚住悅子、下村作次郎等人於文學之夜合照。（記者董柏廷攝）台文館長陳瑩芳（左起）、日本作家栖來光、文化部次長王時思與日本學者魚住悅子、下村作次郎等人於文學之夜合照。（記者董柏廷攝）

「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」市集昨（9）日下午首賣，文總統計開市1小時就湧入超過3000人，吉祥物「a-We」周邊每日限量且每人限購，1小時內販售完畢。最受矚目的是娃娃、扭蛋、4入徽章、貼紙、手機殼、襪子等周邊商品，不少粉絲直接一次打包a-We全套商品，也有人特地從其他縣市趕來，搶在開幕首日入手限定款。

市集開放前，大批粉絲耐著33度高溫排隊搶購周邊。（記者董柏廷攝）市集開放前，大批粉絲耐著33度高溫排隊搶購周邊。（記者董柏廷攝）

文化部次長王時思昨參觀市集後表示，市集是一種進入生活的內容，在此展出的陶器、金屬、精工及漆器等，創作元素都是來自台灣，希望透過這樣的方式，可以跟更多人進行交流，尤其希望大家把這些產品帶回家，讓台灣成為日本人日常生活的一部分。

對於a-We在大阪展現驚人的人氣度，王時思表示，很多日本朋友發現a-We布偶是台灣純手工製，都非常想要，現在這種布偶很少用手工製作，我們也希望透過這種全新的投入，讓對方感受到台灣人的誠意。王時思稱a-We是個有彈性、愛交朋友的「小傢伙」，未來也希望他能為台灣到世界各地去交朋友，她也暗示a-We未來也許會有動畫或漫畫的多元呈現。

除了中之島現場，a-We相關周邊商品也同步於VS.場館、TAIWAN PLUS文總攤位、世博TW館神農限定店實體販售，並上架至Pinkoi「We TAIWAN」設計館（www.pinkoi.com/store/gacctw），消費滿額還可獲得限定「一卡通-大阪關西世博卡」（款式隨機），讓不在大阪的粉絲也能參與這波搶購熱潮。

此外，今（10）日由台文館主辦的文學展正式開幕，文化部於昨晚舉辦「文學之夜」暖場活動，邀請唸歌藝術家張雅淳、野孩子肢體劇場與台灣樂團裝咖人Tsng-kha-lâng輪番演出，為大阪觀眾帶來結合民間口傳文學、肢體劇場與音樂的多元體驗。事先參觀過VS.展覽的日本作家栖來光昨出席時表示，20年前曾住京都，當時常來大阪，但沒想到20年後會因為台灣文化再次回到這座城市。「透過台灣文化，我發現大阪一個以前不熟悉的地方，也是一個新的文化場域（VS.空間）。」她提到，當天在展場看到陳澄波的影像作品，非常驚喜。她認為，「We TAIWAN」的吉祥物a-We也是類似的象徵──海島相遇、交流後誕生的可愛新物種，「這就像台灣文化一樣，是許多人共同協力孕育而成，能連結過去與未來，這是非常美好的事。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應