【藝術文化】TAIWAN PLUS移師大阪 台日新風市集展現台灣文化軟實力

文化部次長王時思參觀TAIWAN PLUS台日新風市集攤位。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀、記者董柏廷／大阪報導〕文化部今年利用大阪世博舉辦期間，大舉進軍大阪舉辦「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動，文總也共襄盛舉，將往年在東京舉辦的文化祭「TAIWAN PLUS」移師大阪，以此展現台灣文化國家隊的軟實力，活動時間也從往年的兩天擴大為兩個週末，分別在8月9、10、16、17日於大阪市中之島開賣。

台文館長陳瑩芳（左起）、日本作家栖來光、文化部次長王時思與日本學者魚住悅子、下村作次郎等人於文學之夜合照。（記者董柏廷攝）

「TAIWAN PLUS 2025 台日新風」市集昨（9）日下午首賣，文總統計開市1小時就湧入超過3000人，吉祥物「a-We」周邊每日限量且每人限購，1小時內販售完畢。最受矚目的是娃娃、扭蛋、4入徽章、貼紙、手機殼、襪子等周邊商品，不少粉絲直接一次打包a-We全套商品，也有人特地從其他縣市趕來，搶在開幕首日入手限定款。

請繼續往下閱讀...

市集開放前，大批粉絲耐著33度高溫排隊搶購周邊。（記者董柏廷攝）

文化部次長王時思昨參觀市集後表示，市集是一種進入生活的內容，在此展出的陶器、金屬、精工及漆器等，創作元素都是來自台灣，希望透過這樣的方式，可以跟更多人進行交流，尤其希望大家把這些產品帶回家，讓台灣成為日本人日常生活的一部分。

對於a-We在大阪展現驚人的人氣度，王時思表示，很多日本朋友發現a-We布偶是台灣純手工製，都非常想要，現在這種布偶很少用手工製作，我們也希望透過這種全新的投入，讓對方感受到台灣人的誠意。王時思稱a-We是個有彈性、愛交朋友的「小傢伙」，未來也希望他能為台灣到世界各地去交朋友，她也暗示a-We未來也許會有動畫或漫畫的多元呈現。

除了中之島現場，a-We相關周邊商品也同步於VS.場館、TAIWAN PLUS文總攤位、世博TW館神農限定店實體販售，並上架至Pinkoi「We TAIWAN」設計館（www.pinkoi.com/store/gacctw），消費滿額還可獲得限定「一卡通-大阪關西世博卡」（款式隨機），讓不在大阪的粉絲也能參與這波搶購熱潮。

此外，今（10）日由台文館主辦的文學展正式開幕，文化部於昨晚舉辦「文學之夜」暖場活動，邀請唸歌藝術家張雅淳、野孩子肢體劇場與台灣樂團裝咖人Tsng-kha-lâng輪番演出，為大阪觀眾帶來結合民間口傳文學、肢體劇場與音樂的多元體驗。事先參觀過VS.展覽的日本作家栖來光昨出席時表示，20年前曾住京都，當時常來大阪，但沒想到20年後會因為台灣文化再次回到這座城市。「透過台灣文化，我發現大阪一個以前不熟悉的地方，也是一個新的文化場域（VS.空間）。」她提到，當天在展場看到陳澄波的影像作品，非常驚喜。她認為，「We TAIWAN」的吉祥物a-We也是類似的象徵──海島相遇、交流後誕生的可愛新物種，「這就像台灣文化一樣，是許多人共同協力孕育而成，能連結過去與未來，這是非常美好的事。」

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法