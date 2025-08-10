【藝術文化】島嶼聲譜大阪登場 李育昇用當代神明塑像詮釋台灣主體性

〈電氣三太子〉被李育昇稱為「工地之神」，象徵開路先鋒。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕藝術家李育昇以展覽「島嶼聲譜」在大阪We TAIWAN登場，擘劃出一條兼具造像語彙與文化政治的展覽動線，透過當代神明造型、藝陣形式與服飾符號，向日本觀眾說明何謂「台灣主體性」，也回應一座島嶼如何在歷史夾縫中轉化傷痕、書寫自我。展覽8月2至20日於大阪VS.空間展出。

塑神師李育昇。（李欣哲攝）

作品依傳統藝陣出陣邏輯編排，從開路、鎮中、壓陣到象徵天地人祝福，步步展現台灣文化的混融性與再造力。李育昇接受本報專訪時表示：「我不是要輸出漂亮的東西，而是讓日本觀眾從東亞文化的相似性裡，找到對台灣文化的共鳴與差異。」

〈鯤島神舟〉背負3頂綴有「臺字紋」的神明頭冠，象徵中央山脈與「護國神山」的精神。（記者董柏廷攝）

李育昇以〈電氣千順將軍〉做為當代台灣政治自由的象徵。作品中千里眼與順風耳不再只是海上守護神，而是擁有「照見不義、守護言論自由」的新神能。「祂們被賦予對應台灣現代民主的任務，在我心中，這就是一種信仰，即是『信仰自由』的價值。」他提到，此也正呼應，唸唱藝術家張雅淳於首週大阪演出〈逍遙台灣〉時，歌詞寫道「總是眼前多風波／咱就仝心守海島／保衛家園毋驚苦」唱出民主島國的歷史記憶，也讓日方觀眾能從歌謠節奏進入台灣人的生命節奏。

〈鯤島神舟〉則以台灣地形化為信仰載具。李育昇將王爺信仰與太空艙意象結合，讓神不再從天而降，而是「與島嶼共同出發」。他並特別將鄭南榕的名言「我們是小國小民，我們也是好國好民」綴進神舟脊柱，與中央山脈造型相互呼應。李育昇認為：「台灣是島嶼，卻不是孤島；我們的民主、語言與信仰，從來都是世界的一部分。」

為了向日本觀眾呈現台灣文化中「人與神共存」的生活邏輯，他安排〈電氣三太子〉為開路之神，以及〈石虎獸〉的舞獅守陣。值得注意的，安排在入口另一側的〈香蕉塔頭旗〉，曾是台灣變裝皇后妮妃雅在實境秀奪后冠時穿的戰袍。他說，「那是我為她設計的作品，也像是藝陣的頭旗，是我希望讓日本觀眾看到的台灣：擁抱多元，性別平權不只是議題，更是文化的一部分。」

〈電氣採藥煉丹雙童〉中，他則轉向對土地的關懷，神農童子化身守護台灣原生種植物與糧食安全的象徵，身上滿是台灣特有種植物紋飾，包括被低估的萍蓬草、龍潭荇菜與台灣構樹。「這些植物就是我們的文化記憶，如果連自己都看不見，就真的會消失。」李育昇補充：「這一件作品我就是想讓日本觀眾知道，台灣的文化意識，也在和環境議題一起成長。」

展覽上方懸吊的6頂小神冠則分別象徵八仙與台灣3大原生種動物，包含台灣雲豹、櫻花鉤吻鮭與黃山雀，從陸海空形成守護，環繞展場核心。整體結構如一場神明出巡，也像是台灣主體性的一場集體進行式。李育昇補充，「走過這條動線，像走進我們的文化記憶，也看見一個會說話、有傷痕、但仍然自由的台灣。

