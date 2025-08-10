自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝週末．藝週推薦表演】在世博之城 看見台灣光譜

2025/08/10 05:30

陳景林的〈台灣母親河〉與楊偉林的〈洄遊〉，鋪陳台灣生活與環境之間的動態關係。陳景林的〈台灣母親河〉與楊偉林的〈洄遊〉，鋪陳台灣生活與環境之間的動態關係。

文、攝影／記者凌美雪

「VS.」空間被綠意包圍的玻璃建築，在大阪車站周邊熱鬧的梅田商圈提供鬧中取靜的藝術場域。「VS.」空間被綠意包圍的玻璃建築，在大阪車站周邊熱鬧的梅田商圈提供鬧中取靜的藝術場域。

文化部在關西世博最熱的8月，前進大阪辦理「We TAIWAN」大型展演活動，除了位於中之島的大阪市中央公會堂，每個週末都有具台灣代表性的表演節目登場；在世博之城引領時尚潮流的「GRAND GREEN OSAKA」園區內，由安藤忠雄設計、去年才開幕的新世代文創空間「VS.」，與大阪車站周邊熱鬧的梅田商圈僅一街之隔，這棟玻璃建築被綠意包圍，鬧中取靜、沉浸於藝術的氛圍，很多人喜歡。

寫生的人以彩筆繪成文化資產，但遭逢戰亂時，也有毀滅危機。寫生的人以彩筆繪成文化資產，但遭逢戰亂時，也有毀滅危機。

「We TAIWAN」在這裡策畫了一個規模不算大，卻件件作品都觸動人心的展覽，主題名為「台灣光譜」。

前輩藝術家留下台灣重要的人文色彩。前輩藝術家留下台灣重要的人文色彩。

由豪華朗機工的林昆穎、張耿華主策，林昆穎表示，「We TAIWAN」做為台灣文化國際參與的重要策略，強調在全球背景下的融變能力與自信未來，能以創新方式結合新世代科技與展演藝術，向國際觀眾展現台灣人的獨特性。「台灣光譜」展，就是基於台灣地理環境與歷史、政治、族群結構所形成的廣義概念，強調台灣人擁有的包容、文化混種與快速解題能力。以「光譜」為喻，象徵台灣文化的多元性與相互滲透的創造能量。

沉默美術館段落隱喻戰後蒼白的空景，使觀看者的身影顯得沉重。沉默美術館段落隱喻戰後蒼白的空景，使觀看者的身影顯得沉重。

策展概念從台灣山海孕育的色彩與材質出發，透過藝術家、畫家、工藝師與設計者，以沉浸空間結合動態影像與互動聲音，分為3大區域展出。其中，「台灣本色」取材多位日治時期前輩畫家的作品為元素；「光織自然」展現台灣工藝極致的匠人精神；「島嶼聲譜」則是讓人聽見台灣的風景。

藍染的布輪圓形結構，不僅象徵水的樣態、自然中的迴圈，也呼應勞動的重複循環及時間的疊加痕跡。藍染的布輪圓形結構，不僅象徵水的樣態、自然中的迴圈，也呼應勞動的重複循環及時間的疊加痕跡。

展區1：台灣本色

《台灣色譜牆》將色料植物的攝影一併展出，開啟色彩的溯源之旅。《台灣色譜牆》將色料植物的攝影一併展出，開啟色彩的溯源之旅。

此區展示台灣藝術家在自然景觀、歷史與文化交織中的創作成果。視覺素材取自國立台灣美術館典藏畫作的高階數位圖檔，透過AI運算技術與影像設計，重新詮釋日治時期以來台灣藝術家的作品，包括黃土水、陳澄波、廖繼春、郭雪湖、陳進、林玉山、楊三郎、許深州、席德進、李仲生、廖修平、林惺嶽與薛保瑕等，融合外光派、現代主義、台灣風土與抽象色彩，形成一種跨越時代與風格的文化風景。

工藝家記錄的雲染參考圖充滿科學精神，卻被歪樓稱讚：「字跡也太美！」工藝家記錄的雲染參考圖充滿科學精神，卻被歪樓稱讚：「字跡也太美！」

作品從台灣人觀看世界的角度出發，由於所選藝術家創作背景橫跨日治、戰後至當代，在歷史與多重文化勢力交會之中，吸收中日美術脈絡與西方現代藝術語言，形成一種「混融再造」的特質。

這個畫面包含4個團隊的創作，可「看」到只有神獸裝置、光環境，以及為只聽得見的各種聲音加以註解的字幕。這個畫面包含4個團隊的創作，可「看」到只有神獸裝置、光環境，以及為只聽得見的各種聲音加以註解的字幕。

在視覺表達上，經過AI擷取的自然與人文元素，包括台灣的玉山、蘭花與山海地貌，還有早期日本人在台灣興建的和洋式建築、城鎮，甚至後來二戰時空襲的戰爭記憶。這些元素串接成15分鐘的沉浸式影像，由豪華朗機工擔任視覺導演、柯智豪譜寫音樂，配合夢想動畫的動態設計與瓦豆的燈光技術，構築出一個可感、可聽、可行走其中的島嶼本色劇場，穿插方言詩詞與在地聲景，打造易於理解、適合國際觀眾的藝術溝通介面。

「電氣千里眼與順風耳」繼上週開幕演出之後，本週加入島嶼聲譜展出。「電氣千里眼與順風耳」繼上週開幕演出之後，本週加入島嶼聲譜展出。

影像的鋪陳以「寫生的人」的足跡為架構，展開10段具有詩性與歷史感的篇章，包括島嶼美術館、日出處、海波映光、島的呼吸、流動美術館、夏夜孤燈、戰爭星火、沉默美術館、多彩的人、多彩的命，營造一種由色彩筆觸構成的時光迴廊。

一顆光球的游移，竟能帶人走回塵封的回憶。一顆光球的游移，竟能帶人走回塵封的回憶。

其中3個美術館各有不同寓意，島嶼美術館主要傳達台灣自然生態提供給藝術家的豐富創作素材，流動美術館看見藝術的發展前行，而接在戰爭星火後面的沉默美術館，則是呈現因為戰火摧殘而顯得蒼白的生命，空蕩的美術館裡，原本多彩的藝術作品都消失了。

檯面上一條貫穿兩端、沒有起點與終點的火車軌道，隱喻時間的流動感。檯面上一條貫穿兩端、沒有起點與終點的火車軌道，隱喻時間的流動感。

但台灣人就是有韌性，憑著努力尋回多彩的本質。此作除喚起觀眾對歷史的記憶，也連結人們對自然、生態、歷史與人文的共同感知。觀眾將隨著作品的敘事，體驗台灣的自然景觀與氣候變化，看見藝術家憑色彩與光影的敏銳度所捕捉的台灣色，如「晨曦的柔藍、午後的暖金、黃昏的赭紅」等，映照出台灣文化的生命光彩。

展區2：光織自然

如果要用一句話形容這個展區的特色，就是台灣與日本人都能理解的「匠人精神」，也可讓來到世博的國際觀光客了解到，亞洲國家除了日本人，台灣人也能很究真。主要展出者是同為國家工藝成就獎得主的師徒陳景林與楊偉林，他們的作品在展場中互相呼應，構築了一個具溫溼度想像的台灣自然山水。

每件作品都引人驚歎，尤其綿延開展的《台灣色譜牆》，居然是陳景林以數十年田調、蒐集，試驗再試驗，創造出超過2千種顏色的一小部分而已。這些猶如色票的染布，被轉譯為「台灣經典百色」，以具在地感的命名系統，讓每一種色彩都成為具象的文化記憶，如「桃花紅」、「藍鵲色」、「小米黃」、「金針橙」、「枯竹綠」等。

與《台灣色譜牆》相對應的《染織工藝牆》，則是從植物標本、鐵環、染料樣品、染布與繞線工具，到實驗記錄與創作筆記，層層拆解傳統藍染工藝的每一個環節。讓人看到「染」不只是技藝的再現，更是一種深入生活、回應自然的感官實踐。

其中，陳景林創作生涯最大的藍染山水畫〈台灣母親河〉，9公尺寬、3.5公尺高，是為故鄉所作，描繪濁水溪曲流地形。為了求得細膩的色彩層次，共動用了8個大型染色缸，一次又一次精心疊色，總計超過1千小時的工序，是工藝大師對土地的敬意，也是對人生長途跋涉的深情凝望。

另一件楊偉林的裝置作品《洄遊》，以藍染的布輪圓形結構象徵水的樣態，藍染的鐵線雕塑成雲朵，高掛天空，有白、有灰也有黑，意味著天氣的陰、晴變化，垂墜連結著布輪的絲線，在展場中像極了下雨，有雨就會有水，鋪陳了水系在島嶼地景中的循環過程，也描述了島嶼生活與環境之間的動態關係。

展區3：島嶼聲譜

這區有4個團隊的創作相呼應，眼睛「看」到的是藝術家李育昇的《台灣特有種》神獸裝置，各種不同的神像身上帶著濃厚的台灣場域性，如象徵海洋的櫻花鉤吻鮭、代表山林的台灣雲豹等；還有「鯤島神舟」、「電氣千里眼與順風耳」等；李文政的《台灣光場》則把展間的光環境打造成電幻色光構築的神祕氣場，讓觀者彷彿走入台灣宮廟中。

展間裡同時可「聽、見」的則是音樂人柯智豪打造的台灣聲場，以及三頁文團隊為聲場註解的文字，以30分鐘為一輪循環，來自台灣的6種聲景，包括廟宇祭典的雷陣雨與鑼鼓聲、霧林間的石虎腳步與鳥鳴、流域入海的水聲與潮響、稻田上空的群鳥飛行聲、颱風過境時鐵皮屋的風暴與雨聲，以及台灣市場中的日常喧囂。

特稿：豪華朗機工《很難很難》

第3展區只有一件作品獨立於一個小而幽暗的空間中，卻讓很多人走進去10分鐘後流著眼淚出來。這是豪華朗機工的《很難很難》台日交流版，一個外形像矮櫃的裝置，4個側面打造成日治時期保存至今的各種建築門面，如台北車站後站、食堂與路邊的豆漿攤、洋樓、民宅、路燈及公園等，頂部檯面上則是一條貫通兩端、沒有起點也沒終點的火車軌道。

只有燈光照到時，觀眾才看得見，而光源是一盞不斷游移的光球，進入檯面上預留的孔洞後，下方的建築就會猶如夜間室內光透過窗戶被看見；當光球從外面照到建築面，顯現的則是白天的樣子，給人日以繼夜、時光推進的歲月感。

牽動淚腺的，是伴隨光球悠緩流洩的音樂，每一顆音符都彷彿輕觸到深埋記憶中的片刻：這家的燈暗了，那家的燈就亮了，時間的軌道上，每個人的生命依著不同風景前進，各有細膩情感與複雜記憶，「很難很難」以言說表達。

成立於2010年的豪華朗機工，是由4位1980年出生的台灣藝術家張耿豪、張耿華、陳乂與林昆穎所組成。林昆穎說，《很難很難》初創那一年，癌症讓他們失去了豪華兄弟的豪，使他們度過了一段心情上很困難的時間，追憶離世的團員以及感懷城市變奏中消逝的人、事、物，成為這件作品的核心。

這幾個大男孩雖已接近大叔年紀，且總是搞機械裝置，很科學、極精密，但從《聆聽花開的聲音》到《很難很難》，總讓人覺得，他們一直保有文藝青年的優雅，還有一顆柔軟的心。做為參觀者，我在那10分鐘裡，想到已故曾經躲空襲的媽媽、不問世事的鄉下阿嬤在後院梳頭的樣子；還有媽媽老了以後，一度跟著我們這些孩子離鄉漂泊的日子；還有相伴近20年，聽到我的呼喊，會從別人家屋頂鐵皮咚咚咚跑回家的小貓，他們都離開了……

