藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

大阪中央公會堂探索台灣神鬼傳說 從文學感受魔幻台灣

2025/08/11 05:30

「魔幻台灣」展場設有3組雙面戲台，不僅融入角斯角斯畫作、土偶藝術家陳瑋軒的精靈土偶，以及以《鬼地方》、《夜官巡場》等書籍封面為展櫃主視。（記者董柏廷攝）「魔幻台灣」展場設有3組雙面戲台，不僅融入角斯角斯畫作、土偶藝術家陳瑋軒的精靈土偶，以及以《鬼地方》、《夜官巡場》等書籍封面為展櫃主視。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」舉辦「魔幻台灣—台灣文學展」，昨（10）日在大阪市中央公會堂開幕，展期至8月20日。適逢日本盂蘭盆節，本次展覽由台文館策畫，透過文學作品、藝術創作與數位多媒體，呈現台灣文學中山林、海洋、街弄巷道間的民俗、傳統與宗教元素。文化部政務次長王時思、台文館館長陳瑩芳，以及台日作家與譯者張嘉祥、朱宥勳、栖來光、三浦裕子等出席開幕儀式。

台文館長陳瑩芳（前排左起）、張嘉祥、朱宥勳，以及日本作家栖來光（前排右2）、三浦裕子（前排右1）於「魔幻文學」首場講座後合照。（記者董柏廷攝）台文館長陳瑩芳（前排左起）、張嘉祥、朱宥勳，以及日本作家栖來光（前排右2）、三浦裕子（前排右1）於「魔幻文學」首場講座後合照。（記者董柏廷攝）

展覽以魔幻、靈異、神仙鬼怪為切入點，規畫「原住民文化」、「日本文化的影響」、「台灣民俗再發掘」、「當代通俗文學」、「小說的魔幻與寫實」、「詩歌裡的魔幻」6大主題。中央公會堂百年古蹟特別室的挑高建築與彌生時代傳說彩繪，呼應展覽氛圍，策展團隊結合場地特性，以劇場方式呈現台灣文學的神魔意象。展場設有3組雙面戲台，融入角斯角斯《怪生島》畫作、土偶藝術家陳瑋軒的精靈土偶，以及《鬼地方》、《夜官巡場》等書籍封面圖像。觀眾在欣賞一面展品時，會與另一側的觀展者形成對望，加上環境音樂，營造跨越感官的沉浸式體驗。懸空的戲台在傍晚昏黃光線中如同漂浮，增添魔幻效果。

展覽亮點包括「當代通俗文學」單元，呈現司馬中原鬼故事、軍中鬼話及校園怪談等台灣常見故事類型；「小說的魔幻與寫實」單元，展出《鬼地方》、《天橋上的魔術師》等知名作品，並設有互動裝置，讓觀眾與書籍封面結合並拍照，透過閱讀映照自我。

此外，展期內亦規畫3場專題講座，首場於昨日下午舉行，由張嘉祥與朱宥勳對談「聽見鬼神的語氣—從歌詞到故事的文學聲音」，探討歌詞的聲音節奏、敘事策略與意象安排，並延伸至台灣當代鬼怪文學的語言與地方文化。8月16日、17日將分別由邱常婷主講「在神與獸之間：台灣奇幻文學與兒童小說中的魔魅想像」、甘耀明主講「映照殘酷的純真之眼—書寫台灣魔幻現實」。

文化部表示，「We TAIWAN」系列活動將持續至8月20日，除核心展覽「台灣光譜」外，還有「台灣電影的璀璨今昔」、「遺留未來VR360播映」、「放開你的頭腦」、「移動故事屋」等節目陸續登場。詳詢「We TAIWAN」官網。

