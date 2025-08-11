自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

TAIWAN PLUS首週末吸客3萬人次 a-We限量周邊秒殺搶購

2025/08/11 05:30

昨天沒排到「a-We」周邊的日本民眾，今天提早1個半小時到場排隊，搶到頭香。（記者林翠儀攝）昨天沒排到「a-We」周邊的日本民眾，今天提早1個半小時到場排隊，搶到頭香。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／大阪報導〕文總策畫的「TAIWAN PLUS 」活動，昨（10）日繼續在大阪市中之島展開第2天活動，由於前天首日活動吸引上萬名民眾入場，吉祥物「a-We」的周邊在開賣半小時就被搶購一空，昨日雖從上午就下起陣雨，日本朋友仍風雨無阻，湧入比首日更多的人潮，初估兩日共3萬人次入場。文總副秘書長黃竫蕙表示，感受到台日的友情和日本民眾的熱情，她也預告，TAIWAN PLUS的市集下週將有全新的攤位出展，規模更大，也希望日本朋友下週再到中之島來玩。

「a-We」的玻璃扭蛋成為市集的搶手商品。（記者林翠儀攝）「a-We」的玻璃扭蛋成為市集的搶手商品。（記者林翠儀攝）

黃竫蕙表示，文總策畫的台日友情計畫「TAIWAN PLUS 」今年首度來到大阪舉辦，也因為今年文化部舉辦了「We TAIWAN」，文總響應這個活動，把TAIWAN PLUS也帶到大阪來，整個計畫為期兩個週末，分別是8月9、10日，以及8月16、17日。

她介紹TAIWAN PLUS市集第1週總共出了48個攤位， 主要是以台灣工藝、文化體驗和美食為主，下個週末則有64個攤位展出， 兩週加起來超過了100個品牌參與。

這次文化部配合We TAIWAN，打造了原創療癒系吉祥物「a-We」，TAIWAN PLUS市集也推出「a-We」的周邊，透過網路的口耳相傳，日本民眾馬上被「圈粉」，本週末的兩天出攤，限量周邊都在開賣半小時就被秒殺一空。

一位搶到「a-We」布偶頭香的日本女性表示，昨天來排隊，結果沒有買到，今天提早在開市前一個半小時排隊，終於如願以償，「a-We」布偶到手後，她又趕著去另一攤參展的春池透明扭蛋店，排隊搶購「a-We」玻璃扭蛋。

文總與文化部合力將台灣文化推向世界，提升台灣知名度，配合大阪世博舉辦的活動受到大阪在地民眾熱烈響應，連昨天到場視察的嘉義市長黃敏惠都稱讚看到這麼大的活動非常感動。不過，文化部和文總卻都面臨預算縮小的問題。黃竫蕙表示，原則上文總舉辦的活動，都會結合民間力量一起參與，主要是希望把台灣文化傳遞出去，更希望把台灣推向全世界。

