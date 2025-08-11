自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．重度台化日本人】 木下諄一／街中的日語

2025/08/11 05:30

◎木下諄一◎木下諄一

◎木下諄一

在台灣住很長一段時間後，我注意到一個變化，那就是日本人變多了。我初次來台灣是1980年，那時台灣與日本斷交已經八年，且正值戒嚴時期。那個年代，會興起來台念頭的日本人非常少，可謂屈指可數。

當時，即使出門上街，也幾乎遇不到日本人。若是想見，只能去故宮博物院、中正紀念堂等觀光景點，或是走訪中山北路到林森北路一帶的日本料理店或小酒家。正因如此，我常被剛認識的台灣人說：「你是我第一個見到的日本人。」

日本人變多是從什麼時候開始的？依我的印象，大約是從1990年代中期起，從那之後，即使是在非觀光景點，也能時不時看到日本人的身影――媽媽正在叮嚀孩子、幾位穿著西裝的上班族一起走過斑馬線……不禁讓人產生錯覺，以為身處日本。

這是再自然不過的事――我聽見他們交談時用日語。當下，說話的人似乎不太在意周圍人的眼光。或許比起在日本，他們反而在這裡說得更加自在隨意。

某天遇上這樣的事，地點在忠孝東路一間頗富時尚感的義大利餐廳。鄰桌的是兩位日本女性，年紀大約四十歲左右，打扮優雅。大概是久久沒碰面吧，這兩位女士用日語聊得十分開心，很快地，聲音漸漸大了起來，聊到渾然忘我的境界。

一開始我還能專心看著菜單，然而誇張的談笑聲不停地傳入我的耳朵――她們毫無忌憚聊著帶有顏色的話題，笑得前仰後合；至於內容有多麼精采，在此就不多做描述（請讀者自行想像）。這些話在日本的公共場所中是絕不會說出口的，或許她們認為周圍的人聽不懂日語，便卸下戒心，放聲談論。

我的耳朵愈來愈「大」，雖然眼睛盯著菜單，卻什麼都沒看進去。

正聽得起勁的時候，好巧不巧，手機響了。是我的日本朋友打來的。

「もしもし」（喂，喂）

此話一出，四周的空氣像是立刻凍結了一般。

前一秒還聊得超開心的兩位女士，在後一秒完全沉默下來；之後兩人寂靜無語――宛如電影《冰雪奇緣》般，周遭瞬間凍成了冰的世界。

自從有這次經驗後，我便屏棄「周圍沒人懂日語」的想法。以前遭到陌生人無禮對待，或是碰上服務態度不佳的店員時，我常會用日語脫口說出：「ふざけんな、この野郎！」（開什麼玩笑，你這混蛋）。但如今，我把這句話吞進肚子裡，嘴巴牢牢閉緊。●

■【重度台化日本人】隔週週一見刊。

