【家庭plus．青少年的青春密語5-1】圈內話 展開社交地圖

編按：孩子喜歡做什麼、討厭什麼，不想告訴你？本版接連五天，透過孩子的訪談，從語言、興趣、排斥、價值觀等，帶大家更了解孩子的青春通關密語……

文／記者董柏廷

流行語彙迭代快速，大人才剛學會使用「笑死」與「XD」，在年輕一輩眼中已經成了過氣老語言。對許多α世代（2010年後出生）的青少年來說，流行語早已不只是玩笑，而是辨識同溫層、建立關係的「通關密語」。

本版訪談國小高年級、國中與高中生4名受訪者，請他們分享日常最常掛在嘴邊的詞，以及背後的故事與情感。從動漫口頭禪到地標縮寫、從情緒暗碼到戲謔反差，這份語言地圖描繪了屬於當代青少年的獨特世界。

〈青春新語言〉動漫詞與縮寫暗號 同儕默契

高一的家綺（化名）表示，自己最常用的流行語是「哇酷哇酷」，來自動畫《SPY×FAMILY間諜家家酒》中角色安妮亞的經典口頭禪，原意是日文「わくわく」，表示期待或興奮。「其實我們都用在一些很小的事上，比如今天午餐有炸雞、明天體育課可以打球，就會講『哇酷哇酷』，同學聽了都會笑。」她說，用動漫台詞講日常，能瞬間讓氣氛輕鬆起來，大家也能抓到共感。

國二的奇奇（化名）則常用「估咩」，即Google Maps的簡稱。她說：「跟朋友在外面逛街時，若地點找不到，我都會說『來估咩一下』，比講全名快。」約見面地點時，朋友之間也常用簡稱，比如「大森公」就是大安森林公園，「北車」是台北車站，「士夜」是士林夜市。「如果有人很正式講全名，就會覺得他好像不熟我們這掛。」她還補充一個必備詞「朋朋」，是朋友的暱稱，她說：「這是IG限動上面看到的，有人打『跟朋朋聚』，我覺得很可愛，就跟著用了。」

國二的昊恩（化名）表示，他常用「這感我付」來吐槽朋友的感情狀態，意思是「這段感情只有我在付出」。他笑說：「比如朋友跟我說，他喜歡的人都不回訊息，就會說『這感我付』，大家馬上就懂那種不被回應的感覺。」他也覺得，這種情感暗碼比較能快速建立共感，比長篇大論的安慰更有效，也會「穩單」形容朋友單身很久，意思是「穩定單身」，「雖然是開玩笑，但其實是在關心。」

高二的子翔（化名）偏愛用戲謔式的流行語「我羅他不」，意思是「我來外遇就是羅曼史，他人外遇就是不倫」，他會用來調侃雙重標準。「有次在Dcard論壇上看到就記住了，但不是在講真的外遇啦。」他笑著解釋，「就是拿來講那種自己做就沒事、別人做就不行的情況，說得愈誇張愈好笑。」另一個他愛用的詞就是「O嗎」，意思是「OK嗎」，「我們會用在聊天開頭，比如『等一下去打球，O嗎』，比說『OK嗎』更能拉近距離。」

〈別急破譯〉理解 是彼此靠近方式

對青少年而言，流行語的吸引力不只是好玩，還有辨識圈內圈外的功能。

從「哇酷哇酷」到「朋朋」、「O嗎」、「穩單」，這些詞看似隨興，其實是一張青春的社交地圖，它們不僅標示出私下的娛樂來源，也是同儕默契與情感溝通方式。他們如此說話並非刻意孤立大人，而是更順、更有默契，偶爾也帶點保留小圈圈的酷。大人或許不必急著破譯，但理解語言密碼，或許就是靠近他們世界的第一步。

