【家庭plus．生活停看聽】節流有撇步 也算開源

節流有撇步 也算開源

文／分餉

現在物價不斷攀升，無形增加生活支出，面對強大的生活壓力，如果無法開源，其實是可以用節流的方式，增加不需投入資本或勞力的被動收入。

選擇幾家大企業比價網購，不僅方便且能節流，每天花一、兩分鐘上設定的網購台「簽到」，可賺購物金；有空就去瀏覽購物網站，並利用特殊節日的促銷，找需要的特價商品來省荷包。再者，選擇較多回饋的信用卡刷卡，並經由可信賴的導購平台網購，可再額外賺取現金回饋。

上個月在促銷日網購一台比市價便宜10%的液晶電視，獲得5%回饋，登錄購物後，又得到10%購物金，而導購平台再給5%獎勵，用總回饋金循環採購需要的物品，生生不息的累積購物金，是最佳的節流方式。另外，有些日常小生活用品，雖不到百元，但用每週免運費的時間點網購，就可省下運費。

行動支付發票載具專屬獎也是可期待的被動收入。買過N次樂透彩券和刮刮卡從未中過獎，但自從購物用手機條碼載具後，常常會中專屬獎，最高紀錄曾中了3千元，也算是一筆意外收入。

便利商店特價鮮食，不同時段可打65、7、8折不等，如果可挑到不錯的食物當輕食晚餐，或冰在冰箱當隔天早餐，就省下不少餐費，再加上刷卡消費可得3%以上的回饋，日積月累，又是一筆節流收入。

只是改變日常的購物習慣和支付工具，每個月節流幾千元，對小資族和「三明治」家庭，也是不無小補的。

