藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus】我家的餐桌

2025/08/11 05:30

圖／巧爾圖／巧爾

人數：4位

菜色說明：我吃蛋奶素，而家人為葷食者，備菜時，我採「蔬食為主，葷食為輔」的原則，以滿足全家人的需求。

今晚的菜單，有滷豬肉片、燙A菜、瓠瓜素丸湯、櫛瓜、麵腸拌小黃瓜、板豆腐及蛋。板豆腐的料理方式，我先切除板豆腐較硬的邊緣並煎香，較嫩的內部則與雞蛋調和後，再煎成蛋豆腐。櫛瓜裹上蛋液後煎至金黃，香氣濃郁，口感滑嫩。此外，麵腸拌小黃瓜這道料理，先將麵腸切成條狀，以素蠔油醃漬靜置，使其入味，再裹上麵粉與地瓜粉半煎炸，最後拌入切條的小黃瓜，形成清爽又富口感的料理。

對茹素者來說，這樣的餐桌既營養均衡又富有飽足感；而葷食者則能藉由多蔬少肉的飲食習慣，輕鬆吃得健康。 （文、圖／巧爾）

