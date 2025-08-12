【藝術文化】明華園總團《界牌關傳說》經典再製 9月重返國家戲劇院

《界牌關傳說》由孫翠鳳（右）與陳昭婷分飾男女主角，敵對國家的愛情故事宛如歌仔戲版《羅密歐與茱麗葉》。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕明華園首席編導陳勝國32年前創作的《界牌關傳說》，被譽為歌仔戲百年來最浪漫的代表作，將於9月20、21日重返國家戲劇院舞台。由傳統戲劇無敵小生孫翠鳳領銜，攜手明華園藝術家族新生代演員共同演出。

同樣擁有俊美扮相的李郁真（中），將與孫翠鳳共同飾演男主角「羅通」。（記者凌美雪攝）

國家兩廳院與明華園總團昨（11）日共同主辦宣告記者會，兩廳院藝術總監劉怡汝表示，明華園長年深耕民間藝術，致力於歌仔戲現代轉譯與經典再製，是傳統與創新並行的典範。明華園總團長陳勝福說明，《界牌關傳說》是1993年文建會（現文化部）舉辦「世界戲劇展」的參展作品，自首演至今，全球觀眾人數超過50萬，在總團邁向百年之際，期盼能以這部觀眾最熟悉與感動的經典，邀請新生代表演者重新詮釋，讓傳統戲劇在傳承中創新與延續。

陳勝福透露，其實他早在3年前就向兩廳院提出重演《界牌關傳說》的想望，因為重製所需經費與時間都相當龐大；孫翠鳳則打趣地形容，為了「重裝」重登國家劇院，讓戲服更符合唐朝的華麗氣氛，劇團可說是「掏心、掏肺、掏腰包」。更讓孫翠鳳感慨又期待的是，32年過去，除了自己，多數演員都不一樣了！在卡司的挑選上格外費心，如大女兒陳昭婷飾演具現代女性精神的屠爐公主，弟子李郁真則與孫翠鳳共同飾演男主角「羅通」，在後半場詮釋極盡「苦情」的命運；能打能唱的吳米娜這次是「義氣」擔當；還有明華園藝術家族新世代菁英陳子豪、翁妙嬅、陳昕宇、陳靖瑋、陳子謙、陳彥名等人，也將分飾戲中各角色。

《界牌關傳說》改編自傳統戲《羅通掃北》，在傳統歌仔戲與京劇中，多被視為武生展現武打功夫的重要戲碼，但陳勝國跳脫傳統框架，充分發揮歌仔戲親民且活潑的特質，轉而聚焦在羅通與屠爐公主之間敵對國家的愛情故事，最後雙雙殉情，悲劇收場，可說是歌仔戲版的《羅密歐與茱麗葉》，也是明華園的代表作之一。

重登舞台由新一代創作者操刀，從燈光、服裝到舞台設計全面翻新，製作人陳昭賢以「輕時尚」形容這個為傳統老戲注入現代感官語彙的製作，除要讓資深戲迷耳目一新，也期盼讓初次接觸歌仔戲的觀眾產生共鳴。詳詢OPENTIX。

