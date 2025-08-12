自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】「遺留未來VR360播映」大阪登場 10部台灣VR代表作預約額滿

2025/08/12 05:30

「遺留未來VR360播映」即日起開展，以4大單元探索人類在時間洪流中的漂浮狀態。（文化部提供）「遺留未來VR360播映」即日起開展，以4大單元探索人類在時間洪流中的漂浮狀態。（文化部提供）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動，自8月2日開幕以來，在VS.、中央公會堂與中之島舉辦的實體活動已吸引近6萬人次參與；線上遊戲「a-We TO GO」累計玩家人次突破3.5萬。儘管上週末大阪出現傾盆大雨，公會堂的文學展、布袋戲及戶外市集依舊湧現人潮，活動並獲日本《每日新聞》專文報導，向當地觀眾介紹台灣文學、布袋戲及電影等內容。

邁入第3週的系列活動，昨（11）日在中央公會堂推出「遺留未來VR360播映」，精選10部台灣近年虛擬實境創作代表作，涵蓋電影、現代藝術及劇場領域，展現台灣在VR技術與內容創作上的發展軌跡。共同策畫鄭仲迪表示，本次片單可視為近10年台灣原創VR作品的縮影與回顧。

10部作品分為4大主題，涵蓋家庭、記憶、性別認同與生命創傷等議題。「家的回望」呈現家庭與人生選擇，《住所不明：福島今》透過VR重返福島核災現場，《舊家》以第一人稱重現端午節家族聚會日常；「記憶風景」包括以屏東影像檔案再現1960年代社區的《浮光童夢》，探討性別認同的動畫《Closet》，以及全景黑白沉浸體驗《彼岸》。

「開房間VR三部曲」由河床劇團導演郭文泰創作，包括《遺留》、《彩虹彼端》與《寂靜》，延續劇場沉浸感並在VR中建立連貫敘事，此次為日本首映，作品曾多次入圍威尼斯影展；「記憶殘光」則收錄陳芯宜執導的《無法離開的人》與《留給未來的殘影》，前者聚焦白色恐怖時期綠島政治犯故事，獲威尼斯影展沉浸式最佳VR體驗大獎，後者融合舞蹈與虛擬實境，探索記憶與身體意識。

「遺留未來VR360播映」將持續至8月20日，總計40場次，每場15人同步觀影，分英文與日文場次，並提供3種語言的對白翻譯。本次600張票券已全數預約額滿，觀眾仍可現場候補入場。

此外，第3週活動還包括狠劇場XR劇場《放開你的頭腦》、戶外廣場《移動故事屋》與中之島公園週末舉辦的「TAIWAN PLUS台日新風」市集等。詳詢「We TAIWAN」官網。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應