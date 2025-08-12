【藝術文化】「遺留未來VR360播映」大阪登場 10部台灣VR代表作預約額滿

「遺留未來VR360播映」即日起開展，以4大單元探索人類在時間洪流中的漂浮狀態。（文化部提供）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」活動，自8月2日開幕以來，在VS.、中央公會堂與中之島舉辦的實體活動已吸引近6萬人次參與；線上遊戲「a-We TO GO」累計玩家人次突破3.5萬。儘管上週末大阪出現傾盆大雨，公會堂的文學展、布袋戲及戶外市集依舊湧現人潮，活動並獲日本《每日新聞》專文報導，向當地觀眾介紹台灣文學、布袋戲及電影等內容。

邁入第3週的系列活動，昨（11）日在中央公會堂推出「遺留未來VR360播映」，精選10部台灣近年虛擬實境創作代表作，涵蓋電影、現代藝術及劇場領域，展現台灣在VR技術與內容創作上的發展軌跡。共同策畫鄭仲迪表示，本次片單可視為近10年台灣原創VR作品的縮影與回顧。

10部作品分為4大主題，涵蓋家庭、記憶、性別認同與生命創傷等議題。「家的回望」呈現家庭與人生選擇，《住所不明：福島今》透過VR重返福島核災現場，《舊家》以第一人稱重現端午節家族聚會日常；「記憶風景」包括以屏東影像檔案再現1960年代社區的《浮光童夢》，探討性別認同的動畫《Closet》，以及全景黑白沉浸體驗《彼岸》。

「開房間VR三部曲」由河床劇團導演郭文泰創作，包括《遺留》、《彩虹彼端》與《寂靜》，延續劇場沉浸感並在VR中建立連貫敘事，此次為日本首映，作品曾多次入圍威尼斯影展；「記憶殘光」則收錄陳芯宜執導的《無法離開的人》與《留給未來的殘影》，前者聚焦白色恐怖時期綠島政治犯故事，獲威尼斯影展沉浸式最佳VR體驗大獎，後者融合舞蹈與虛擬實境，探索記憶與身體意識。

「遺留未來VR360播映」將持續至8月20日，總計40場次，每場15人同步觀影，分英文與日文場次，並提供3種語言的對白翻譯。本次600張票券已全數預約額滿，觀眾仍可現場候補入場。

此外，第3週活動還包括狠劇場XR劇場《放開你的頭腦》、戶外廣場《移動故事屋》與中之島公園週末舉辦的「TAIWAN PLUS台日新風」市集等。詳詢「We TAIWAN」官網。

