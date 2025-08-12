【藝術文化】台灣文博閉幕創4紀錄 明年台北南港再相見

今年文博會展場無論館內館外，排隊民眾都展現高度秩序。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕2025台灣文博會昨（11）日閉幕，根據文化部統計，今年松山文創園區的文化策展及南港展覽館品牌商展2大展區，總計參觀人次達65萬人次，商展總交易金額13.5億元，相較去年12億元，成長率達12.5%，觀展的專業人士及買家逾2.8萬人次，創下「使用坪數、參與家數、使用攤位、國際參展」紀錄新高。

文化部表示，此次品牌商展移師場地更大、交通便利的南港展覽館舉行，從8月7日開放一般民眾入場開始，排隊人潮就沒有斷過，為紓解從前一晚就開始的夜排，到當天開場後沒有停過的排隊人數，今年文博會特別在展覽期間再借用一整層有空調的空間，讓民眾避免高溫日曬的辛苦。據統計數據顯示，在同一時間曾有近6,000位以上排隊民眾，刷新台灣國際展會的排隊紀錄，且民眾依然井然有序地移動入場，高度素養形塑了台灣「新文創運動」的美好風景。

文化部指出，商展區除台灣原創圖像IP與文創品牌外，加上來自日本、韓國、馬來西亞、新加坡、泰國、美國、波蘭等10國，總計逾650家品牌，超過930個攤位，催出文博會逛展人次及國內外買家數新紀錄。展會期間逾180位國際買家參與，成功舉辦超過1,400場業務媒合，其中一對一海內外買家媒合逾1,300場。

參展業者受訪時表示，今年國際買家相較於以往不僅更多元，洽談過程也十分熱絡，可感受到無限商機。今年首度推出的「黑潮星樂園」展區，徵選出的34家台灣圖像IP商業媒合平台，成功媒合白鹿夢、麻吉貓、囂搞、滷沙沙等多家品牌IP，與國內外知名企業完成簽約達84件，充分顯示出IP授權與文創品牌市場的活力及廣泛參與。

文化部預告，明年台灣文博會，仍會在8月於台北南港展覽館等展區與國人再相見。

