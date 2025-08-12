自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊．鸚鵡所住】 陳淑瑤／故居

2025/08/12 05:30

◎陳淑瑤◎陳淑瑤

◎陳淑瑤

村子裡有一些房子，家族裡有一些親戚，我以前不太熟，現在更不熟，弟弟說要拿一些東西去姑婆那兒放，我跟過去。我看到那個房子除了主人什麼都不缺，藥品日用品擺在明顯的地方，麻油醬油在玻璃瓶裡還很有高度，主人離開時沒有心理準備，房子也沒有心理準備，當它聽到開門爆出一聲歡呼，隨即幻滅，骨牌似地倒了下去。

穿過客廳、廚房，我在裡邊的房門口定住，那一整間房都是紙箱，不像球池裡的球大小姿態都一樣，紙箱大小姿態都不一樣，牆壁邊更是疊得比人高，我幻想進去翻箱倒箱，耙出壁上的一扇窗。此姑婆一定和我父親一樣熟記快遞的收件時間，父親暱稱快遞「黑貓仔」。一有好東西，通常是海鮮，她就到這邊來挑選一個最剛好的紙箱，收件人――通常是孩子――從彼岸寄東西來的紙箱也留著，他們就這麼「魚雁往返」，裝箱開箱，寄過來寄過去，溫習對方的名字和地址，一條航線堆出一山紙箱。

樓上有兩個房間，其中一間和我家樓上一樣做大通舖，祖母想的都是兒孫全都回來的時候才夠睡。衣櫥不成比例地小，床頭櫃的抽屜裡折著幾件老派深厚的男士上衣，一看就是祖父穿過的。

海邊的歲月是潮溼的記憶，屋內最不潮溼的地方竟然是浴間，北邊臨馬路的浴間。藍色洗臉槽內擱著兩本過時的時尚雜誌，水龍頭邊一塊菜瓜布，藍色馬桶的水箱上圮著半包抽取式衛生紙，旁邊窗戶遮著大賣場的宣傳紙，九月傍晚五點半的陽光具有凝神的穿透力，將這裡烘托成一個孵化的環境。除了沐浴，誰都喜歡浴間是乾燥的，它日復一日地經歷「乾溼分離」，直到女主人與它分離，呈乾涸狀態。

象徵光明的南向，迎面昏暗起來，密閉而壓迫，耳裡躁響著鐵沙般的海潮聲，一堵鐵捲門將外頭的海給活活封死了。鄉下民宅很少有人加裝鐵捲門，都市來的人既嚮往恬靜又擔心無警衛看守，我也聽說外鄉的賊偷進村子裡來了。不應該再想起他，村裡長大的天生的賊，已經是中年後的他，仍堅持這個行業，我們損失一點財物，他犧牲了所有的青春。閒聊中母親告訴我，他母親說：「這遍要讓他關到死。」一個母親的法律與決心，但願其他人從此絕口不談她兒子。我記得他小時候那張清秀的臉快樂的樣子，沒事的眼神。

我走下樓梯，叫弟弟別把東西就這樣放在客廳，他說他們不會再回來了。

彷彿是一部看過的電影，家人你一言我一句地為我點解此姑婆何許人也，她是村裡哪家人的女兒，姊妹有誰，她的丈夫又是村裡哪家的人，兩人出外謀生，開了一間建材行，中年回來增建房屋，事業漸漸傳給孩子，往返於兩岸之間，丈夫病逝多年，她獨居於此，直到生病，孩子來帶她回去，鑰匙交代我們，東西和房子都可以用。

總得做點什麼，我們搬出一批紙箱，在屋簷下拆解，攤平，準備回收。一旁有個小儲間，收藏幾件農具，她不只住在這裡，還曾經種了點什麼。也許幾年後會有個被誰叫姨婆姑婆的人，喜愛田園生活的人，來把它整理整理，住個幾年，種點什麼。●

■【鸚鵡所住】隔週週二見刊。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應