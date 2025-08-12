【自由副刊．鸚鵡所住】 陳淑瑤／故居

◎陳淑瑤

村子裡有一些房子，家族裡有一些親戚，我以前不太熟，現在更不熟，弟弟說要拿一些東西去姑婆那兒放，我跟過去。我看到那個房子除了主人什麼都不缺，藥品日用品擺在明顯的地方，麻油醬油在玻璃瓶裡還很有高度，主人離開時沒有心理準備，房子也沒有心理準備，當它聽到開門爆出一聲歡呼，隨即幻滅，骨牌似地倒了下去。

穿過客廳、廚房，我在裡邊的房門口定住，那一整間房都是紙箱，不像球池裡的球大小姿態都一樣，紙箱大小姿態都不一樣，牆壁邊更是疊得比人高，我幻想進去翻箱倒箱，耙出壁上的一扇窗。此姑婆一定和我父親一樣熟記快遞的收件時間，父親暱稱快遞「黑貓仔」。一有好東西，通常是海鮮，她就到這邊來挑選一個最剛好的紙箱，收件人――通常是孩子――從彼岸寄東西來的紙箱也留著，他們就這麼「魚雁往返」，裝箱開箱，寄過來寄過去，溫習對方的名字和地址，一條航線堆出一山紙箱。

樓上有兩個房間，其中一間和我家樓上一樣做大通舖，祖母想的都是兒孫全都回來的時候才夠睡。衣櫥不成比例地小，床頭櫃的抽屜裡折著幾件老派深厚的男士上衣，一看就是祖父穿過的。

海邊的歲月是潮溼的記憶，屋內最不潮溼的地方竟然是浴間，北邊臨馬路的浴間。藍色洗臉槽內擱著兩本過時的時尚雜誌，水龍頭邊一塊菜瓜布，藍色馬桶的水箱上圮著半包抽取式衛生紙，旁邊窗戶遮著大賣場的宣傳紙，九月傍晚五點半的陽光具有凝神的穿透力，將這裡烘托成一個孵化的環境。除了沐浴，誰都喜歡浴間是乾燥的，它日復一日地經歷「乾溼分離」，直到女主人與它分離，呈乾涸狀態。

象徵光明的南向，迎面昏暗起來，密閉而壓迫，耳裡躁響著鐵沙般的海潮聲，一堵鐵捲門將外頭的海給活活封死了。鄉下民宅很少有人加裝鐵捲門，都市來的人既嚮往恬靜又擔心無警衛看守，我也聽說外鄉的賊偷進村子裡來了。不應該再想起他，村裡長大的天生的賊，已經是中年後的他，仍堅持這個行業，我們損失一點財物，他犧牲了所有的青春。閒聊中母親告訴我，他母親說：「這遍要讓他關到死。」一個母親的法律與決心，但願其他人從此絕口不談她兒子。我記得他小時候那張清秀的臉快樂的樣子，沒事的眼神。

我走下樓梯，叫弟弟別把東西就這樣放在客廳，他說他們不會再回來了。

彷彿是一部看過的電影，家人你一言我一句地為我點解此姑婆何許人也，她是村裡哪家人的女兒，姊妹有誰，她的丈夫又是村裡哪家的人，兩人出外謀生，開了一間建材行，中年回來增建房屋，事業漸漸傳給孩子，往返於兩岸之間，丈夫病逝多年，她獨居於此，直到生病，孩子來帶她回去，鑰匙交代我們，東西和房子都可以用。

總得做點什麼，我們搬出一批紙箱，在屋簷下拆解，攤平，準備回收。一旁有個小儲間，收藏幾件農具，她不只住在這裡，還曾經種了點什麼。也許幾年後會有個被誰叫姨婆姑婆的人，喜愛田園生活的人，來把它整理整理，住個幾年，種點什麼。●

