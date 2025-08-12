自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 王兆基／夜的翻譯術

2025/08/12 05:30

◎王兆基◎王兆基

◎王兆基

在書店逛了半午，我找到不少翻譯詩集。衡量過自己荷包、行李箱負重、口味及影響詩質的中譯者，便放下幾本手上的譯集。出版社尋找現代詩譯者，一般會考慮熟悉該語種、修讀該語種文學的譯者，還是略悉該語種乃至文化、擁有詩創作經驗的譯者？我好奇某大陸出版社為什麼可以在一個外文詩系列裡，一直一直找錯譯者，像餐廳把燒鴨當成燒鵝、黑糖珍奶要去糖般不可原諒。

當然，兩種背景的譯者都可能會譯得出色，或差之毫釐地奇差。例如田姓詩人，他的漢語語感較強，譯語法譎詭、著重陌生化的日文詩時，則遠不如他翻譯淡雅輕盈的那類日文詩。有時譯者的語言風格、性情與詩人瘖啞相投，有時則相衝。我總覺得翻譯本身也是一種創作，要投注的心力不下於寫詩，好譯者與詩人的身影在某個逢魔時刻達至一體。究竟誰是譯者，誰是詩人，這時便不重要。如在同一房子裡，看見詩光的酒友，飲同一支詞語與文化的陳釀。

安娜．艾斯蘭陽著作《鋼索上的譯者》提到波斯文英譯詩集《魯拜集》──19世紀英國仕紳愛德華．費茲傑羅，他翻譯及改寫波斯詩人奧瑪珈音的四行詩即「魯拜」（Rubaiyat），如移植波斯睡蓮（Nilufar） 在異地開花。費茲傑羅認為應該盡量保留原詩的東方神韻，而拒絕跟從「歐洲風的清楚易懂」，在詩中混入其他波斯詩人的詩句，採用最道地的撒克遜字詞改寫原詩，加入自身對英詩的立場。這譯詩無異於二次創作，有不尊重原詩的嫌疑，但譯者如同拆解波斯地氈，使用英國羊毛與當地的巧藝混編，重現其圖案的色澤、結構與神髓。費氏結合兩種語言的外貌，在原有內容加入自我的見解，譯者現身又不破壞原詩的邏輯與思想。

這種極為困難的混編與重現，在鋼索行走，與其說是照顧英文讀者，不如說是譯者由此過程築建、織造自我對於詩的理解，故翻譯也是一種機巧與神思兼備的創作。他不是一本辭典，辭典可以有許多解釋、備用方案，而他如何看見詩的奧妙且如何看見了詩人與詩光，偏執地去複述這過程。

相反，墨西哥詩人帕斯與譯者溝通後，會改寫原詩的字眼──最小最原子卻也最大最致命的語言單位，亦是詩人的懸命之處，追求準確與歧義的互生如蝶翼，颳動如風眼。

我蒐羅的這幾本書之中，完全沒有讀過阿根廷女詩人阿萊杭德娜．皮扎尼克的詩──《夜的命名術》，陌生如下個夜。我也想印一本如此封面的詩集：她嘴裡吸著菸蒂，正對著我們，眼神望向別處。兩隻英國短毛貓如石獸安寧，伏在書店椅子上睡覺。也許，祂在夢裡是一個詩人。

臘月前，我能否讀完這些書的表皮？首次閱讀大抵是膚淺的，我稱之為第一浸。閱讀清單裡還有幾本長篇小說埋伏，我在酒店的喫煙區思考著，一隻灰鴿踱步，向遠處飛去。●

