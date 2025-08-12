【家庭plus．香草隨食札記】茶籽 展開新篇章

蒔茶因葉形、風味、樹型各異，不適合製茶，多用來榨取蒔茶籽油。

文、圖／蔡以倫

淡水山區產業道路旁，荒蕪茶樹仍悄悄結出一粒粒三角圓潤的果實。這些不起眼的小果子，正是孕育「東方橄欖油」的珍寶──茶籽。

多數人喝過烏龍、紅茶，卻少有人注意，茶樹也會「開花結果」。每年入秋，茶花悄然綻放，歷經五季，孕育出油亮的茶籽。透過種子自生自長、甚至雜交生成的茶樹，被稱為「蒔茶」。

蒔茶因葉形、風味、樹型各異，不適合製茶，多用來榨取蒔茶籽油。茶籽油，是古早農村保健良方，如今也被現代營養學肯定，成為餐桌優質養生選擇。

茶籽油金黃清澈，淡淡堅果香，拌飯、炒菜、煎魚，都顯得溫潤不膩。它富含超過八成的單元不飽和脂肪酸（Omega-9）、高含量維生素E、茶多酚，是守護心血管、抗氧化、調節血脂與免疫的優良油脂。外用也能滋養皮膚、潤澤頭髮，是料理與保養兩相宜的「東方橄欖油」。

除了榨油，茶渣製成茶籽粉，也充滿生活智慧。用來洗頭，去油止癢；用它洗碗，潔淨又環保；還能泡腳、沐浴、去除蔬果農藥……這些古老方法，沒有華麗包裝，卻深藏與土地共生的智慧。

淡水山區曾布滿茶園。十九世紀，製茶作坊林立。當年，男丁在茶廠烘焙茶菁，女工則上山採摘嫩葉，茶香伴隨日常勞作，也支撐著山區生計。只是，隨工業化腳步，茶葉主力產區南移，淡水茶園多數荒廢。

如今，蒔茶樹雖仍在，卻乏人力可採，山區茶香早已沉入記憶深處。所幸，仍有樹興社區重拾這段文化。請老茶師帶領，採茶籽變成體驗，地方創生重振產業，吸引青年返鄉參與，身體力行延續代間記憶。

茶籽的故事，從山林到餐桌，從老茶匠到創生青年，正悄悄開展新篇章。（作者為淡水香草街屋主人）

