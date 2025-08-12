自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活大補帖】擁有一張書桌

2025/08/12 05:30

擁有一張書桌擁有一張書桌

文／思雨

小時候家裡太窮，讀書寫功課皆在吃飯的八仙桌上完成。等長大住校時，宿舍條件也不甚好，功課皆在教室完成，再要熬夜苦讀，就得拉個小板凳床邊將就，這還是睡下舖的人才有的福利。

到結婚買房、買家具時，喜歡看書的我卻也隨俗置辦了床組梳妝台，卻未為自己的喜好留一席之地。所幸書非凡俗，即便我未將之放於心，它卻待我一如既往；即便在我身兼數職，每日睡眠壓縮到只有5～6小時，它亦是我睡前需要膜拜的最後一方淨土。

直至人生過半，有一天我突然腦海裡，固執地出現一個念頭：我要擁有自己的一張書桌。這幾年修心養性，房內雜物甚少，要擺張書桌還是可以的，心下在腦海浮現床頭擺梳妝台的位置，那裡可以擺張書桌，梳妝台可以挪到靠窗的位置。念起手動，找出皮尺，量好間距，我那浪潮洶湧的世界已再容不下其他，馬上騎車出門去附近的家具店逛逛。

輾轉幾家，終於尋得一張金屬風原木書桌，簡單質樸，一如我的心性。冥冥之中，上天似乎安排我來跟它偶遇，我迫不及待付錢下訂，回家焦急等待，如多年前等待放榜結果般焦躁不安。當晚，我望著它在我床邊安頓下來，我的心也莫名地安定下來。

自此，我多年的靈魂終究是有了歸宿，再尋來一張靠椅，每日晚間都可在它身旁靜靜等待，等心底的靈感崩然點燃，一如我現在提筆寫下這一段。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應