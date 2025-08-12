【家庭plus．生活大補帖】擁有一張書桌

擁有一張書桌

文／思雨

小時候家裡太窮，讀書寫功課皆在吃飯的八仙桌上完成。等長大住校時，宿舍條件也不甚好，功課皆在教室完成，再要熬夜苦讀，就得拉個小板凳床邊將就，這還是睡下舖的人才有的福利。

到結婚買房、買家具時，喜歡看書的我卻也隨俗置辦了床組梳妝台，卻未為自己的喜好留一席之地。所幸書非凡俗，即便我未將之放於心，它卻待我一如既往；即便在我身兼數職，每日睡眠壓縮到只有5～6小時，它亦是我睡前需要膜拜的最後一方淨土。

直至人生過半，有一天我突然腦海裡，固執地出現一個念頭：我要擁有自己的一張書桌。這幾年修心養性，房內雜物甚少，要擺張書桌還是可以的，心下在腦海浮現床頭擺梳妝台的位置，那裡可以擺張書桌，梳妝台可以挪到靠窗的位置。念起手動，找出皮尺，量好間距，我那浪潮洶湧的世界已再容不下其他，馬上騎車出門去附近的家具店逛逛。

輾轉幾家，終於尋得一張金屬風原木書桌，簡單質樸，一如我的心性。冥冥之中，上天似乎安排我來跟它偶遇，我迫不及待付錢下訂，回家焦急等待，如多年前等待放榜結果般焦躁不安。當晚，我望著它在我床邊安頓下來，我的心也莫名地安定下來。

自此，我多年的靈魂終究是有了歸宿，再尋來一張靠椅，每日晚間都可在它身旁靜靜等待，等心底的靈感崩然點燃，一如我現在提筆寫下這一段。

