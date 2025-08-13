【藝術文化】台日偶師聯手跨劇種演出 《牡丹燈籠》台中歌劇院8/16登場

台日志怪偶戲《牡丹燈籠》，融合掌中戲與梨園戲，人偶同台，重新詮釋經典怪談。（©不貳偶劇，台中國家歌劇院提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕「人看台前豔逢春，豈知身後白雪枯。」日本家喻戶曉的3大怪談之一《牡丹燈籠》，描繪一段跨越陰陽的人鬼戀，曾多次被改編成歌舞伎、落語、小說、漫畫及電影等。台中國家歌劇院新藝計畫以「偶戲／物件劇場」為年度徵件主題，由不貳偶劇以古典掌中戲為主體，融入梨園戲、南管琵琶和日本能樂，以當代劇場手法重新詮釋，將於本週演出。

《牡丹燈籠》結合南管與日本能樂，笛聲與琵琶交織出詭譎又迷人的氛圍。（©不貳偶劇，台中國家歌劇院提供）

不貳偶劇團長郭建甫高中就與國寶藝師陳錫煌學戲，也學戲偶製作；2019年曾以《道成》和日本偶師金川量合作，改編日本《大日本國法華經驗記》，剔除布袋戲彩樓，以日語說書形式搭配掌中戲演出；此次以《牡丹燈籠》再次與金川量合作，延展《道成》表演形式，以日語說書、泉州話對白、南管吟唱，3名偶師化身白臉、光頭的幽魂，人偶同台分飾多角，與手持燈籠、飾演丫環的梨園戲演員共演。

台中歌劇院表示，《牡丹燈籠》故事原型來自中國明代禁書《剪燈新話》中的〈牡丹燈記〉，講述喪妻男子戀上提著牡丹燈籠的美麗女子，兩人夜夜翻雲覆雨；鄰居老翁發現不對勁，挖洞偷窺，發現男子居然和一具骷髏擁抱同坐。故事流傳到日本後，和《四谷怪談》、《皿屋敷》並稱3大江戶怪談，雖改編版本眾多，但大多保留女鬼夜提牡丹燈籠找愛人的奇情段落。

郭建甫說，鬼故事大家又怕又喜歡，戲偶也是，常常給人比較陰森的感覺，但動起來又引人注目；《牡丹燈籠》從明代的小說到日本的曲藝文本，這次改編重新詮釋人物關係，改為糊紙匠和歌伎的故事，在男女之情外也欣賞彼此的「才華技藝」，並從人性化的角度， 講述萬物皆有情，超越生死陰陽的多面向。

《牡丹燈籠》的燈籠既為寄情之物，可做為戲台，亦是皮影戲映射的布幕；音樂則結合南管與能樂，笛聲與琵琶琴聲呼應，塑造詭譎氛圍。8月16、17日在台中歌劇院小劇場演出。

