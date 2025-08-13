自由電子報
【藝術文化】We TAIWAN文化世博讓世界看見台灣多元面貌 王時思：將成未來國際活動參考模式

2025/08/13 05:30

「魔幻台灣」文學展呈現台灣獨特的神鬼傳奇與歷史記憶。（記者董柏廷攝）「魔幻台灣」文學展呈現台灣獨特的神鬼傳奇與歷史記憶。（記者董柏廷攝）

〔記者董柏廷／大阪報導〕文化部主辦的「We TAIWAN台灣文化in大阪．關西世博」8月2日至20日在大阪市登場，串聯中之島、中央公會堂與VS.等地，涵蓋表演藝術、視覺藝術、電影、文學、科技藝術與工藝等共129檔節目，進入第2週已吸引近6萬人次參與。

林昆穎（後）於「光織自然」展區進行導覽。（文化部提供）林昆穎（後）於「光織自然」展區進行導覽。（文化部提供）

文化部政務次長王時思接受本報專訪時表示，與2024年巴黎文化奧運相比，雖同以推動「台灣文化主體性」為核心，但定位與模式截然不同。巴黎以奧運為主體，文化展演多屬附加應援，場域與形式受限；大阪則是主動回應世博，自行設定策展主題，形成一場「文化世博」，不僅是活動，更是系統化的文化敘事。本屆鎖定「台灣人的色彩」，以表演藝術、視覺藝術與媒體藝術不同面向，展現台灣多元樣貌，從科技應用到傳統布袋戲、工藝等，都可窺見完整文化切面。

文化部政務次長王時思出席「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」交流活動致詞。（記者董柏廷攝）文化部政務次長王時思出席「We TAIWAN 台灣文化 in 大阪．關西世博」交流活動致詞。（記者董柏廷攝）

王時思提到，策展核心思路以「時間維度」設計：電影可同時凝視未來與回望歷史，文學則以盂蘭盆節與妖怪題材突破時間軸限制，呈現台灣特有的神鬼傳奇與歷史記憶。她強調，與在地社群互動的「文學之夜」等雙向交流活動，亦有助於建立文化自我敘事的能力，這次的規模與邏輯可成為未來台灣參與國際大型文化活動的參考模式。

策畫人之一吳季娟受訪時指出，本次展演以「文化科技」為題，依據場地歷史背景與技術條件選件，同時回應大阪世博「創造閃耀生命光輝的未來社會」的主題。大阪公會堂為百年古蹟，用電與硬體上有特定限制，因此挑選兼具科技感與人文溫度的作品，如〈黃翊與庫卡〉的人與機器人共舞，以及狠劇場《放開你的頭腦》結合VR與現場舞者的沉浸式表演；戶外廣場則以廟埕、大操場等公共活動意象營造「萬變氣場」，安排大型偶「艾拉」、電氣神將等具吸引力的演出，呈現台灣文化與公共空間的連結。

另一位策畫人林昆穎受訪時提到，本屆策展由文化部主導、跨領域團隊協力，形成「中央帶隊」的跨國策展模式，讓台灣文化以主動者姿態參與世博。他說明，展覽前團隊即與日本在地公關公司合作，鎖定媒體與文化社群，並規畫針對不同觀眾的宣傳策略；現場推出「主題之夜」、「文學之夜」、「a-We之夜」等活動，結合導覽、表演與交流，延長觀眾停留時間，促成台日創作者直接互動。林昆穎亦認為，這套模式未來可延伸至其他國際大型活動，並在在地化過程中保留核心價值，逐步累積台灣文化的國際品牌力。

此外，本週將有狠劇場的XR劇場《放開你的頭腦》、公會堂戶外廣場的《移動故事屋》、週末於中之島公園舉辦的第2週「TAIWAN PLUS台日新風」市集等。詳詢「We TAIWAN」官網。

