【藝術文化】淡古博物館加入DTPHN 盼強化國際文化交流

左起為荷蘭商館文化遺產聯網大會秘書處代表岡山芳治、淡水古蹟博物館長蔡美治、首屆大會代表Nadia Purwestri，在會員國代表見證下，台灣簽署成為荷蘭商館文化遺產聯網會員。（淡水古蹟博物館提供）

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市立淡水古蹟博物館以國定古蹟「淡水紅毛城」之名，受邀加入日本松浦史料博物館成立的荷蘭商館文化遺產聯網（DTPHN），成為該組織會員，與全球9國18處荷蘭歷史遺產城市的合作與交流。

淡水古蹟博物館表示，在文化部大力支持下，淡古館長蔡美治得以率隊親赴大會，在全球會員的見證下，正式簽署成為會員。蔡美治並在會中進行英文專題演講，期望強化國際文化對話，推廣淡水深厚的歷史底蘊，讓世界更多了解淡水的歷史與文化。

荷蘭商館文化遺產聯網為日本松浦史料博物館在2015年成立的國際組織，串連荷蘭東印度公司（VOC）遺構及管理單位，目前會員遍及台灣、印尼、泰國、斯里蘭卡、日本、馬來西亞、印度、孟加拉、緬甸等。其中，淡水古蹟博物館經營管理的淡水紅毛城建於1628年，原為西班牙興建聖多明哥城，1642年被荷蘭重建為安東尼堡，歷經近4百年不同時代洗禮，現為國定古蹟，見證台灣歷史文化發展。

蔡美治表示，今年淡古獲邀以紅毛城加入文化遺產聯網，與各國會員共享知識、促進研究，推動文化、經濟、教育交流，同時也強化博物館在文化遺產保存與國際交流平台角色。她強調，淡水有豐富多元的歷史故事，更有數不盡的文化遺產，希望持續透過國際組織，邀請世界走進淡水，看見北台灣最重要的古蹟重鎮。

