【自由副刊】 隱匿／怪力亂喵

養貓這麼多年，我從未找過動物溝通師，原因當然是太鐵齒，雖然也滿羨慕坊間盛傳的神準溝通結果，比如：找出厭食動物想吃的食物、尋回走失貓、說出只有飼主才知道的小故事……大致上我對市面上的動物溝通師抱持懷疑的態度，我相信應該有些是真的，但肯定也有不少騙子吧？

我沒找過動物溝通師還有另一個原因——其實，我是被溝通的那一方！多年來逝去的貓咪們，不斷地嘗試與我溝通——牠們千方百計、苦口婆心，把話說得再直白不過，就是擔心頑固愚笨的我不懂。而我也真如貓所料，一直到很晚期才真正聽進去牠們說的話。我想這些得來不易的深情告白，不能只有我一個人知道，必須寫下來！然而此事意外地困難，因為這些訊息本是一種飄忽的意念，不是人類的語言文字，一旦下筆為文，就不是原來的意思了，為此我停頓了好久，但最終還是冒著扭曲貓咪本意的危險而寫下，因為我經常看見朋友們為逝去的同伴動物而痛苦，看著他們傷害自己與曾有過的幸福，讓我頻頻搖頭，很想握住他們的手用力搖晃吶喊：「不是這樣的！難道說，你願意自己先離去而將同伴動物留下來嗎？」

好的，不管有沒有人能聽進去，反正我就是要寫。剛開始照顧街貓時，曾經有一群我深愛的貓集體消失，在消失的前一晚，牠們一起到露台上找我，其中我用情最深的「瞇仔」站在矮牆上，把一隻前腳搭在我肩上，用牠那有點壞壞的雙眼深深地凝視著我。我被那模樣逗笑了，只覺得怎麼可以這麼可愛啦，渾然不知大難即將來臨——第二天之後，牠們就沒再出現過了。我悲痛不已，在附近巷子裡到處呼喚、尋找，完全不願明白也承擔不起，那搭在肩上的告別之爪所代表的意義與重量。

接著是愛滋發病的貓「金沙」。為了照顧牠，我曾住在書店一段時間，在桌椅間搭起簡陋的床，和金沙（順便也有其他貓）一起睡在上面，後來總算帶回家照顧。牠病逝後我完全無法接受現實，甚至必須吃中藥以紓解憂鬱。不久我就夢到牠了，至少有三次吧，每一次牠都從貓變身成人，而且一次比一次長得更大，從幼童到最後變成青少年。這幾個夢帶給我無比的安慰，就算不相信轉世之說的鐵齒人如我，終究也相信了——或許牠現在還不錯吧？因為夢裡變成人的他看起來是那麼可愛帥氣，且夢境裡總是有金色陽光灑落，彷彿充滿著希望，彷彿離開這副貓身正是牠所求。

再後來是「小夜」與「豆比」兩兄妹，牠們都是遭到狗咬沒能盡快醫治，導致細菌感染的可憐小貓，因此牠們的死格外讓我自責。小夜正在火化的時候，我看見在一整片黃昏的粉色霞靄前方，飄過一朵圓滾滾的、灰色的雲，那雲的形狀與顏色，和我保留的一團從小夜身上梳下來的毛一模一樣，而且那朵雲的行進路線有種稚拙感，根本不像正常的雲，甚至帶著詼諧曲式的節奏，非常奇妙，光是看著它，就已足夠讓我的悲傷減輕了一些。而豆比的象徵就更隱晦了，幾乎可說是我穿鑿附會。牠死後第二天傍晚，我搭渡輪去上班，途中，天空裡的積雲逐漸染紅，等我到達河中央時，已變成一整片滿滿的、豪邁揮灑的瑰麗彤雲——在讚歎中，我同時也感覺到，這片晚霞就像豆比的醫療之路那樣血淚斑斑，然而牠現在已經將曾經的病痛，替換成海闊天空的美與自由了。

接著是我因病而決定將書店收起來的時候，當時照顧的街貓盡量送養，僅剩少數留給接手的書店成員餵食。然而很快的，他們告知一隻美麗的三花貓「寶貝」已很久沒來吃飯，應該是消失了。

在我這已不算短的人生中，經歷過的悲傷之事真是不少，然而我自認到目前為止最痛苦的一件事，就是不能繼續照顧這群街貓，因為這和棄養相去不遠，而棄養在我看來是世間最重的罪。因此那段時間我甚至必須動用到某種自我麻痺的招數——切斷自己的感覺接受器，成為機器人——因為若不如此，就過不了這一關。而當「寶貝」確定消失之後，成功維持了好一段時間的自我麻痺之術瓦解了，悲傷潰堤——

此時，電子信箱裡出現了一封信，是在此之前從未聯繫過的前書店客人寄來的，信件內容是她的一個夢，她深信這個夢與我有關而且非常重要，因此不得不冒著被當做瘋子的危險寫信給我。

她的夢是這樣的：在以前的書店裡，她不斷地尋找，從室內到戶外的露台，裡裡外外找了好幾圈，也有聽到我叫喚貓群吃飯的聲音，但是每次往聲音來源走去，聲音便慢慢變遠、消失……奇怪的是，她的視角和平常不同，非常貼近地面。醒來後她恍然大悟：這是貓的視角！顯然是某隻貓入夢，想拜託她轉告我一些事，只是，她學動物溝通的時間不長，無法確認是哪隻貓。重點是，夢中的貓試圖傳達的情感非常強烈而清晰，貓想告訴我：此刻的牠位於一處溫暖而明亮的所在，一切都很好，請我放心。當時我立刻知道這就是「寶貝」！我回傳「寶貝」的照片給那位朋友看，她也覺得感應很強，應該沒有錯。真的是非常感謝這位朋友和「寶貝」，收到這樣的訊息，不管我是否相信，都是天大的安慰。

然而，或許是心裡仍有太多遺憾，「寶貝」曾入夢幾次，每次都很哀傷。有一次我夢到牠在我家門口徘徊，不停地嗅聞著那扇門，卻無法進來，終於頹喪地離開了——夢裡的我無論如何都無法起身為牠開門。另一次則是牠的媽媽「蓓蓓」帶牠前來的，蓓蓓看起來非常開心，但「寶貝」那漂亮的雙眼，卻噙滿了淚水——我猜想，我做的夢，應該是內心的遺憾所折射的景象，並非「寶貝」試圖傳達的訊息，那位初學動物溝通的朋友收到的訊息才是真的……當然，我必須這麼想，心裡才會好過一點。

到最後，真正讓我改變生死觀的是三花貓「蓓蓓」。蓓蓓當街貓七年，後來因受傷而被我帶回家，直至十二歲半無預警猝逝。當我把牠的骨灰撒在芒果樹下的時候，非常清晰地感覺到——有一陣明亮的風穿過了我，身上突然變得好輕鬆，就像是肩上一直以來的重負被卸下了——那感受太過強烈，我甚至詫異地笑了出來……直到此時，我才確認我真的接收到蓓蓓的訊息了！牠想說的話大致是這樣：牠現在已回到更好的生命形態了，那是真正的自由，是回到了真正的家……我甚至還感覺到我和牠已有一小部分互相交換了，牠的一部分留在我身邊，而我的一小部分則跟隨著牠，回到了遼闊的宇宙之中，就像是還原成基本的分子，而無處不在——

當然，這些以文字捕捉的感受都和真實有距離，正是「實相離言說」，但至少，自由與輕快的感受是千真萬確的。更何況後來我還吃到了矮小芒果樹至今結成的唯一一顆芒果，既甜美多汁又帶著微妙的酸氣與香味，每一口都是光和喜悅。

蓓蓓離世後入夢很多次，每一次都非常快樂，且不時帶領其他貓來找我。最近一次夢到牠，竟然瘦身成功而且戴上了很潮的黑色棒球帽，那自信滿滿的大姊頭模樣，和牠生前常見的怨婦臉，真不可同日而語。

至於最黏人的虎斑貓「甜粿」，我心裡常責怪牠不曾入夢，彷彿一旦逝去就和我毫無瓜葛似的，直至牠離世後五年，我才終於夢到牠——那是在一座灑滿陽光的森林裡，我抱著甜粿在林間散步，我們都非常開心，慢慢的，牠甚至說起了人話，只記得牠問我現在過得好嗎？牠過得很好之類的……我們聊了很多，雖然醒來後已不記得細節了，但聚焦在牠身上的陽光以及重逢的喜悅，至今仍如此鮮明。

最後是去年因腫瘤病逝的玳瑁貓「漂漂」。牠是一隻太過獨特的貓，剛看到時手足無措，即使已經養了十年也還是無法適應，常驚歎著不知自己到底養了什麼？那就像是鬣狗或蝙蝠等野生動物，誤入了貓的身軀，甚至在牠離世後，我赫然看見動物醫院的斷層掃描報告書上，竟然將漂漂歸類為狗！

這麼獨特的生物，我實在無法想像牠入夢的形象。有一天，我夢見自己還開書店，媒體記者來採訪我，許多奧客把我煩得要命，好不容易一一排除，和記者們來到門口小桌旁圍坐，桌椅前方即是大馬路，記者提出的問題一點新意也沒有，全都是早已回答過無數次的問題……正在心煩時，突然從車陣裡駛來一輛奇怪的車，類似鋼管女郎的花車，車身有一面全部敞開做為展示用，那車直直開過來正對著我，彷彿深怕我看不清楚似的，還停留了一點時間，然後揚長而去。

我和記者們都非常驚訝——展示的車廂內布置得像是洞穴，裡面是滿滿的動物骸骨——靠中間有一人類白骨趺坐於地，纖小的骨架看起來是女性，她右腳弓起，左腳貼地，雖說是白骨卻有眼神，那是非常安靜而穩定的視線，並不看向我，而是凝視著極遙遠的遠方，讓我忍不住隨著她的視線看過去，但遠方唯有無盡的高樓而已。在她貼地的左腳旁，緊緊依偎著一具小巧的骸骨，那緊貼的模樣，非常像漂漂病危那段時間靠著我的姿勢，而在這人貓組合的旁邊，則是數量龐大且大小不一的骸骨——似乎正是我照顧過的所有貓——全都乾淨到發白，或許因為太乾淨了，而且是我所愛的，因此不僅不令人畏懼，反而有種親切感，在夢中原本心煩氣躁的我，突然間便沉靜下來了，追隨遠去車廂的眼底，滿是傾慕之意。

醒來後我知道這是與漂漂有關的夢，牠果然超乎預期，且一如生前本色，以夢鏡照出皮相之虛幻。我也立即聯想到《紅樓夢》那面「風月寶鑑」，那鏡子正面是妖嬈美女、春色無邊，背面則是嚇人的白骨。其實《紅樓夢》本來又名《風月寶鑑》，整本書從繁盛至極來到白茫茫一片大地真乾淨，當然是一面風月寶鑑無誤。只是在我的夢中，正面唯有煩人、虛浮的現實，而背面的白骨群像則乾淨明亮、真實不虛。在夢中，我對現實的反感以及對白骨的傾慕，完全說明了在我心裡早已確認：另外那一世界，才是我（以及所有生命）的歸處。

這些貓咪的告白或者小故事，有的是夢，有的是某種「感覺」，其中不免有部分可能是我穿鑿附會，畢竟感覺的事無法提出任何證明，但如果是夢的話，我相信它仍是可以理性看待的。比如榮格便相信夢非常重要，因為能傳達潛意識的訊息，明惠法師記錄夢境的故事也非常知名，藏傳佛教亦有「夢觀」的說法，意思是日常生活中苦思不得結果之事，將會在夢中得到解答。

無論如何，這些貓咪的訊息，曾經深深地撫慰了我，即使真相未明，即使文字不可能改變讀者的生死觀，但至少，仍期望能稍微安慰到正為失去同伴動物而苦的朋友們。●

