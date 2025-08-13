【自由副刊】 湖南蟲／二手煙

◎湖南蟲

出差日，在台南高鐵站等車，和女友穩交多年的同事阿飛忽然說要抽菸，逕自往吸菸區走去。連假日交通很難預測，我有點焦慮，又不知該如何阻止。身為不抽菸的人，大概很難理解人類需要一根香菸救贖的心情吧？

想起還是菜鳥記者的時期，曾因坦誠自己不抽菸，被受訪者乃至整個團隊拋下，在咖啡廳裡顧包包。那時採訪的是張照堂老師，消息在公司攝影群組內傳開，不請自來了四位請假追星的人，也紛紛尾隨而去。當時只有阿飛自願留下，露出「你在幹嘛！」的眼神，揮揮手示意我快跟出去。

是這樣可以壓抑住菸癮，只為了讓我參與真正重要的採訪空檔的阿飛，竟然不顧行程，笑笑地說要去抽一根菸。已經不是菜鳥的我，自然就跟了過去。沉默一陣後，他忽然神祕兮兮說：你猜我今天在高鐵遇到誰？

是多年未見的前女友。修羅場上重遇，尷尬的兩人甚至不知該怎麼打招呼、問候。她一個人？對啊。要是我肯定假裝沒看見。來不及了啊。後來呢？後來她看見我的裝備，問我是不是在工作？我說對。

瞎聊一陣，阿飛下了結論，說：「我發現，人最後結婚的對象，都不會是最愛的人。」感慨來得猝不及防，像因風向改變而撲過來的二手煙，嗆得人說不出話。

我何嘗不懂呢？只是等到我有能力想追問些細節時，阿飛已抽完菸，把菸捻熄捻死，確定它不會再點燃什麼後，就扔進垃圾桶裡。●

