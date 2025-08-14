【藝術文化】2025苗北藝術節10月開跑 吳炫三特展打頭陣 重量級團隊接力獻演

「2025苗北藝術節」昨日在台北舉辦宣告記者會，苗栗縣長鍾東錦（前中）、苗北藝文中心藝術總監林佳瑩（前左2）、藝術家吳炫三（前右2），及各表演團隊代表（後排）合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由苗栗縣苗北藝文中心主策的「2025苗北藝術節」，將於10月3日至12月28日舉辦。聚焦「大師風華」、「經典劇作」、「經典交響」、「經典名家」等4大主題，共8場展演，另有4場講座，呈現精采的藝文饗宴。

藝術家吳炫三特別由法國返台策畫特展。

（記者凌美雪攝）

苗北藝文中心藝術總監林佳瑩表示，苗北藝術節自2020年首辦至今，不僅是苗栗縣的年度藝文盛事，更發揮串連的力量，持續引進兼具國際視野與在地價值的作品，質量並進。今年主題「苗北初心．藝路風清」，既是對過去歷程的回顧，也是對未來願景的承諾，「願我們共同守護這份初心」，讓苗北成為一個既有深度，又能親近的城市藝文場域。

今年邀請到的表演團隊與展覽皆屬重量級，規格一點都不輸給首都的藝文活動。率先登場的「大師風華」，將呈現由吳炫三工作室策畫的「熾熱南島─吳炫三特展」，以南島農村記憶為主題，展出多件代表性繪畫與雕塑。專程由法國返台的吳炫三說，苗栗蘊藏豐富的藝術資源，他一直對苗栗的藝術家懷有深切的敬意，尤其他的好朋友朱銘也來自苗栗，原本期盼能一起舉辦聯展，現在雖已無法成真，但如今能在苗北「連著展」，也算如願；吳炫三此次特展將以木頭媒材為主，包括30餘件代表作，及1件全新巨型創作。

在表演節目方面，國內3大交響樂團此次都規畫了特別的節目參演。首先是10月27日的「奧登薩默、魏靖儀與國台交」音樂會，將演出蓋西文充滿爵士律動的《一個美國人在巴黎》、孟德爾頌經典《E小調小提琴協奏曲》，以及聖桑第3號交響曲《管風琴》；12月7日「從巴黎到好萊塢—亞歷山大．戴斯培與TSO」，將帶領觀眾重返經典電影場景，從《水底情深》的浪漫詩意，到《歡迎來到布達佩斯大飯店》的詼諧節奏，再到《哈利波特：死神的聖物》的史詩氣魄，喚起觀眾對光影故事的深刻記憶；12月13日「葛拉夫、卡瓦科斯與NSO《輝煌 交響》」，將演出柴科夫斯基小提琴協奏曲，以及拉赫瑪尼諾夫的第3號交響曲。

朱宗慶打擊樂團則將於10月18日呈現對苗栗別具意義的擊樂劇場《泥巴》，朱團團長吳思珊表示，《泥巴》取材苗栗蘆竹湳知名陶瓷企業的奮鬥故事與故鄉情懷，揉合陶藝與打擊樂的跨界共鳴，探尋投身熱情的「變與不變」，以及根植於土地，構築於「家」的回憶；雖然2022年底的一場倉庫大火燒毀了很多布景道具，但樂團將此視為浴火重生，也決定大幅調整《泥巴》的內容，以全新的改版呈現，「這是一個需要彼此互相鼓舞打氣的時刻。」吳思珊說，《泥巴》是從苗栗土地上長出來的作品，盼藉由「火」與「光」的斑斕意象，用節奏敲醒記憶，讓聲音走進心中最柔軟的裂隙。

劇場部分，果陀劇場將於12月5日演出音樂劇《三個傻瓜》，此劇獲授權改編印度史上最賣座的同名寶萊塢經典電影，以中文版演出，描述對世界充滿好奇的主角，以創意與熱情翻轉人生課題。

最後壓軸，是12月28日登場的「周善祥與首席四重奏」，由近年在台灣大受歡迎的鋼琴家周善祥，攜手小提琴家李宜錦、杜沁澐、中提琴家趙怡雯、大提琴家歐陽伶宜組成的弦樂四重奏，展開對室內樂的深度探索；除鮑羅定經典的鋼琴五重奏，周善祥亦將與首席名家們帶來自己作曲，為鋼琴五重奏所寫的4首前奏曲。

完整演出及講座資訊，可於「苗栗縣苗北藝文中心」官網查詢（https://www.miaobeiac.org/）。

