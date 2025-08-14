自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】2025苗北藝術節10月開跑 吳炫三特展打頭陣 重量級團隊接力獻演

2025/08/14 05:30

「2025苗北藝術節」昨日在台北舉辦宣告記者會，苗栗縣長鍾東錦（前中）、苗北藝文中心藝術總監林佳瑩（前左2）、藝術家吳炫三（前右2），及各表演團隊代表（後排）合影。（記者凌美雪攝）「2025苗北藝術節」昨日在台北舉辦宣告記者會，苗栗縣長鍾東錦（前中）、苗北藝文中心藝術總監林佳瑩（前左2）、藝術家吳炫三（前右2），及各表演團隊代表（後排）合影。（記者凌美雪攝）

〔記者凌美雪／台北報導〕由苗栗縣苗北藝文中心主策的「2025苗北藝術節」，將於10月3日至12月28日舉辦。聚焦「大師風華」、「經典劇作」、「經典交響」、「經典名家」等4大主題，共8場展演，另有4場講座，呈現精采的藝文饗宴。

【藝術文化】2025苗北藝術節10月開跑 吳炫三特展打頭陣 重量級團隊接力獻演藝術家吳炫三特別由法國返台策畫特展。
（記者凌美雪攝）

苗北藝文中心藝術總監林佳瑩表示，苗北藝術節自2020年首辦至今，不僅是苗栗縣的年度藝文盛事，更發揮串連的力量，持續引進兼具國際視野與在地價值的作品，質量並進。今年主題「苗北初心．藝路風清」，既是對過去歷程的回顧，也是對未來願景的承諾，「願我們共同守護這份初心」，讓苗北成為一個既有深度，又能親近的城市藝文場域。

今年邀請到的表演團隊與展覽皆屬重量級，規格一點都不輸給首都的藝文活動。率先登場的「大師風華」，將呈現由吳炫三工作室策畫的「熾熱南島─吳炫三特展」，以南島農村記憶為主題，展出多件代表性繪畫與雕塑。專程由法國返台的吳炫三說，苗栗蘊藏豐富的藝術資源，他一直對苗栗的藝術家懷有深切的敬意，尤其他的好朋友朱銘也來自苗栗，原本期盼能一起舉辦聯展，現在雖已無法成真，但如今能在苗北「連著展」，也算如願；吳炫三此次特展將以木頭媒材為主，包括30餘件代表作，及1件全新巨型創作。

在表演節目方面，國內3大交響樂團此次都規畫了特別的節目參演。首先是10月27日的「奧登薩默、魏靖儀與國台交」音樂會，將演出蓋西文充滿爵士律動的《一個美國人在巴黎》、孟德爾頌經典《E小調小提琴協奏曲》，以及聖桑第3號交響曲《管風琴》；12月7日「從巴黎到好萊塢—亞歷山大．戴斯培與TSO」，將帶領觀眾重返經典電影場景，從《水底情深》的浪漫詩意，到《歡迎來到布達佩斯大飯店》的詼諧節奏，再到《哈利波特：死神的聖物》的史詩氣魄，喚起觀眾對光影故事的深刻記憶；12月13日「葛拉夫、卡瓦科斯與NSO《輝煌 交響》」，將演出柴科夫斯基小提琴協奏曲，以及拉赫瑪尼諾夫的第3號交響曲。

朱宗慶打擊樂團則將於10月18日呈現對苗栗別具意義的擊樂劇場《泥巴》，朱團團長吳思珊表示，《泥巴》取材苗栗蘆竹湳知名陶瓷企業的奮鬥故事與故鄉情懷，揉合陶藝與打擊樂的跨界共鳴，探尋投身熱情的「變與不變」，以及根植於土地，構築於「家」的回憶；雖然2022年底的一場倉庫大火燒毀了很多布景道具，但樂團將此視為浴火重生，也決定大幅調整《泥巴》的內容，以全新的改版呈現，「這是一個需要彼此互相鼓舞打氣的時刻。」吳思珊說，《泥巴》是從苗栗土地上長出來的作品，盼藉由「火」與「光」的斑斕意象，用節奏敲醒記憶，讓聲音走進心中最柔軟的裂隙。

劇場部分，果陀劇場將於12月5日演出音樂劇《三個傻瓜》，此劇獲授權改編印度史上最賣座的同名寶萊塢經典電影，以中文版演出，描述對世界充滿好奇的主角，以創意與熱情翻轉人生課題。

最後壓軸，是12月28日登場的「周善祥與首席四重奏」，由近年在台灣大受歡迎的鋼琴家周善祥，攜手小提琴家李宜錦、杜沁澐、中提琴家趙怡雯、大提琴家歐陽伶宜組成的弦樂四重奏，展開對室內樂的深度探索；除鮑羅定經典的鋼琴五重奏，周善祥亦將與首席名家們帶來自己作曲，為鋼琴五重奏所寫的4首前奏曲。

完整演出及講座資訊，可於「苗栗縣苗北藝文中心」官網查詢（https://www.miaobeiac.org/）。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應