【藝術文化】台南人劇團Reality No-Show再回歸 探索真實與虛構的界線

《Reality No-Show》改編自真實事件，由劇場創作者蔡柏璋（右）編導與演出。（張震洲攝，台南人劇團提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台南人劇團推出由劇場創作者蔡柏璋編導並主演的作品《Reality No-Show》，改編自真實事件，試圖回應社群媒體演算法介入我們生活的當代現況。首演於2023年演出10場，今年原班人馬將帶著更成熟的狀態回歸舞台，再次挑戰觀眾對「真實」的理解與感知。演出將於8月28日至31日，在台北表演藝術中心球劇場。

《Reality No-Show》以實境秀為形式框架，深入探討社群媒體演算法如何影響人們的日常生活與自我感知。劇情中，觀眾以為自己正觀看他人的人生，角色卻逐步發現自己早已在失控中失去生活主導權。劇本層層翻轉，涉及家庭關係、情感創傷、身分認同等當代議題，最終引導觀眾反思：在演算法塑造的虛擬實境中，真正的「我」是否仍存在？

此劇延續對當代人際與社會議題的觀察視角，被視為蔡柏璋至今最具完整度與深度的創作之一，集結王宏元、李少榆、崔台鎬、張家禎、曹瑜、凱爾、買黛兒．丹希羅倫與謝孟庭等8位劇場演員共同演出，展現群戲張力。編劇蔡柏璋本人也參與演出，並在劇中演唱多首歌曲，透過歌聲傳遞角色情感，深化敘事層次。

台南人劇團表示，《Reality No-Show》藉由觀看與被觀看、紀錄與再現的邊界模糊，揭示當代社會中「表演性自我」的多重層次，也呼應後真相時代中普遍存在的焦慮與迷惘。將於8月28日至31日於台北表演藝術中心球劇場演出，購票與詳細演出資訊請見OPENTIX售票平台。

