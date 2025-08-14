自由電子報
藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳宗暉／很像世界盡頭

2025/08/14 05:30

圖◎郭鑒予圖◎郭鑒予

◎陳宗暉 圖◎郭鑒予

南半球的十二月是夏天。晚上八點的飛機窗外，雲層上的陽光耀眼。飛機飛往澳洲南方的小島，飛機現正飛往小島南方的小城。

飛機降落在塔斯馬尼亞島的荷巴特機場。跟著行李轉盤轉啊轉，領到行李的旅客逐漸散去，和我同時託運的旅伴也領到行李了，等啊等，最終還是沒等到我的行李箱。疫情後的第一次出國，一出門就先喊暫停。

排隊填寫申報遺失的表單，慢慢想起箱內每一件曾經陪我上山下海、陪我去醫院的物品，慢慢想起自己此刻身在遠方。決定帶上路的東西，沿途小心保管，但也做好隨時遺失的心理準備。一旦真的回不來，一時還是不好接受。行李箱裡裝的不是貴重物品，但很貴重。旅途中，身外之物都是身體的一部分。

太晚了，我和旅伴只能先去市區的旅館辦理入住。我沒有行李可卸，渾身疲憊無處可卸。還沒想到下一步要往哪裡去，忽然聽見不尋常的敲門聲。粗魯無禮的敲法，不像是旅館人員。懷疑是醉漢認錯房間。這時候，如果是袋鼠或袋獾來撞門，也不是不可能。門外傳來的聲響，像是懇求也像是威脅，但那真的是人話？陌生的語言化為粗獷的形狀，反覆拍擊門板。

房間沒有電話，無法立即通報櫃台，抽屜裡只有湯匙與叉子，我們只能一邊側身擋門，一邊緊握叉子。試著回話，無法溝通。這就是外面的世界嗎？我們像在接受旅行之神的無情考驗，直到對方終於放棄推擠，我們才敢稍微鬆懈。開門發現走廊空蕩蕩，彷若陣雨過境。他去哪裡了？也許回歸大自然了。

南半球夏天的夜晚來遲，意味深長。這就是塔島的第一印象啊，我好像還有一部分卡在北半球沒有跟上。深夜的街頭，雖有燈光，店家都打烊了，地廣人稀，我和旅伴怎麼能不像是露宿街頭的流浪兒。我們在唯一的雜貨店各自買了一碗杯麵。感覺迷茫的時候，不知道哪裡才是真正的低谷，谷底可以挖得更深。不知道何時可以絕處逢生，但也不是不會發生。

捧著手中的杯麵，旅館附近成排昏睡的店家之中，清醒的還有一間比薩店。工作人員準備下班，但他願意幫我們製作今天結束前的最後一份比薩。深夜雜貨店的泡麵好安慰，深夜比薩店的烤箱好安慰。雖然那碗杯麵在旅程中一直都沒有打開來吃，最終成為一個苦中取樂的模型，那些恍惚失措的時間，濃縮在未拆封的紙碗裡。

太累了，最後還是會睡著。天亮以後看見醒來的城市，夏日晴空萬里的耶誕樹。行李還沒回來也要好好吃早餐。街邊遇見名為「Friends and Family」的咖啡店，店裡正在播放Radiohead。中年店主得知我們來自台灣，他說他知道台灣，就在前幾天，店裡也來過台灣客人。他特別額外招待我們一個小蛋糕，裝在紙袋裡。行李還沒回來，吃到好好的早餐。

外帶這一袋的友善，搭公車前往機場繼續等候，明知道會有電話通知，還是想要親臨現場，以為愈靠近就愈有希望。空蕩蕩的機場，求助無門，只能前往現場唯一開放的櫃台再問一次，沒想到他們願意協助別家航空公司的業務，於是，延遲的行李箱就這樣被他們從機場的轉角拖了出來。明明是自己的東西，卻變成禮物送回我的手中。我的不是我的，現在又暫時是我的。打著領帶，穿著白色短袖襯衫的機場耶誕老人，間接宣告我們的旅程可以開始了。

隔天就去租了車，往最近的一個離島駛去。最近的，其實已經快要逼近最南方。把車開進渡輪，等待接駁到對岸的布魯尼島。島的南端，有一座燈塔，這是我們最逼近南極的時刻。挺拔的白燈塔並不在乎什麼世界盡頭，南方更南還有另一座百年燈塔，孤懸在無人岩島上，燈塔設立之初，燈塔看守人只能靠飛鴿傳書與外界聯繫，「每次派出三隻，期望至少有一隻能飛抵目的地。」後世的書裡如此記錄。

三隻有一隻就好了。倒數第二就好了。倒數第二的燈塔也有自己的起點與盡頭。燈塔下的樹叢有小袋鼠看了我們一眼，為了再看牠一眼，我們在燈塔下守候了多久呢？好像我們也變成小袋鼠看守人，小袋鼠不理你，你們之間卻有一種貌似安穩的親密。只會前進不會後退的小袋鼠，原地轉向前進就是一種後退了。小袋鼠彈跳向前，我們一整個下午的浪費與後退，為了一座南方燈塔與世界盡頭唯一的小袋鼠。

這裡只有燈塔，只有一隻不見蹤影的小袋鼠，還有不知其名的野生動植物。燈塔是回來的地方，這裡不是世界盡頭。盡頭是自己摸索出來的。不必再前進了，到這裡就好了。這裡已經很像世界盡頭。

盡頭沒有盡頭，另一個盡頭有企鵝。當我們轉而抵達東海岸小鎮，昔日的捕鯨事業已經轉型為觀光小鎮。原本打算臨櫃團報「賞企鵝行程」，不巧已額滿。得知他們的企鵝遊覽車會在今晚八點半出發，我們於是決定也在這個時間出發去找企鵝。透過手機地圖找到鄰近海邊一個名為「Penguin Watch」的地點，也不確定到時候是誰在看誰。

晚上八點半，淺淺明亮的天色裡，有備而來的人們已經站在臨海礁岩上，向海探望。沒人保證這裡一定可以看見企鵝，現場聚集十個守候的人，彼此也增添了十倍的信心。

島上特有的小藍企鵝，夏日無冰的小藍企鵝。我們不抱希望但也不是沒有期待。小藍企鵝在天光消逝的最後一刻離開水面，躲進夜色以避開岸上的掠食者，此舉也會迎向觀光客。天色轉暗，我們得以隱藏自己，避免驚嚇到企鵝。「盡可能選擇一個較暗、較隱密的觀察點，以遮掩自己。」入口的告示牌提醒遊客。

第一隻小藍企鵝出現了！我和旅伴空手而來，多虧現場有人準備夜觀專用的紅光探照燈，才讓大家得以較為清楚地看見三五成群的企鵝返巢。返巢途中的小藍企鵝，敏感而謹慎，一旦察覺到人群騷擾，牠們將無以為繼，「這會造成幼鳥獨自留在巢中，無法被成年企鵝餵食。」這群身高不到四十公分的小藍企鵝，身體重心向前傾，傾向巢穴的方向，走走停停。

在海邊四處張望的小藍企鵝，沒有帷幕隔離，只有礁岩盤踞，小藍企鵝與我們處於相同的氣溫裡。小藍企鵝搖搖晃晃走在確實的方向。來自水裡，不會飛的鳥正在走路回家。牠們就像走路的小嬰兒，牠們卻是要返巢照顧牠們更小的幼兒。幾個彪形大漢看著看著也露出童稚般的笑容。我想到法蘭岑《地球盡頭的盡頭》提及的，那種罕見而珍貴的「純粹的喜悅」。記住這種飽滿的感覺，我想守護這種感覺。

千里相遇的喜悅。保持三公尺的距離，跟著企鵝走，曾幾何時可以跟著企鵝在海邊走，聽見牠們的巢穴竟然就在人造步道旁，長椅後方的樹叢裡，裡面傳來熱鬧的叫嚷。這是一群長期生活在人類社區的小藍企鵝，和社區的自然生態與附屬的觀光產業相依為命。

等待一小時，悄悄觀看十分鐘。天色已暗，海邊礁岩行路難，不停借過。這裡原本就是野生動物的場域，打開手機手電筒照路，都覺得打擾。在塔島，人類都是外來客。濱海大道沒有路燈，慢速行駛，因為不知道會撞到什麼。

企鵝茫然我茫然。夏夜星空，我只仰慕這般萬物有靈的相逢。「你在記憶中走過了一回，歲月寂寥，因有你而喜悅。」盡頭相遇，多麼適合哼唱〈路口〉。

每一個路口，都是修復重映的風景。天亮以後，我們又在海邊遇見一對浪邊玩耍的父子。這裡的海邊備有海灘玩具箱，父親看著小孩對著大海揮棒。我們遙望海面的一座小島，「那裡，就是瑪麗亞島。」旅伴說。

離開一個離島，再去一個離島。這裡的島名，普遍是由最初的發現者與殖民者，以自己或親屬的姓名所命名。「Maria」就是這樣一個名字，與島嶼本身的風土無關，與島上成群的袋熊無關。我們在遊客中心發現堆疊成塔的方形袋熊布偶。

遊客中心的專員在我們乘船出海前，介紹這座島嶼的幾種走法，島上可以徒步，可以騎單車，說了很多，我只記得加強語氣的那句：「別觸碰動物！」

島上很容易就能遭遇野生動物。今天的瑪麗亞島是袋熊之島。袋熊常在清晨或傍晚時分出沒，沒有遇見圓滾滾的袋熊也會遇見牠們的方形排泄物。我們抵達這天由晴轉陰，巧遇袋熊到處覓食的涼爽天氣。

我靠近袋熊的時候，袋熊也靠近了我。必須隨時調整安全距離，像是在賞鯨船上，探望草坡上的袋熊母子。牠們一邊吃草一邊搔抓，看似笨重，其實相當忙碌。忙著進食，忙著挖掘。近距離探望野生動物，時而激動時而平靜。你們到底是誰呢？雖然是第一次相見，會不會這一刻的我們其實是失憶著相聚。你已經不認識我，但我們曾經是朋友。

眼前的小袋熊已經離開媽媽的育兒袋。導覽資料介紹，袋熊媽媽的育兒袋開口朝後，挖掘地洞的時候，泥土就不會噴濺到袋裡的袋熊嬰兒。我想像，袋熊媽媽前進的時候，袋裡的嬰兒一直看向後方。

巨型袋鼠與巨型袋熊都不在了。島上的原住民不在了，昔日的殖民者與流放的囚犯不在了。所有的人都變成眼前這群四散遊走的小袋熊。游牧生活也不是那麼容易，或許只能在保護區裡放心活動。據說曾經有人在瑪麗亞島放生袋獾，島上數千隻小藍企鵝因此全數滅絕。

此時此地，我靠近袋熊，袋熊也靠近了我。小袋熊輕輕觸碰我的鞋頭，這雙白色跑鞋從此變成這隻小袋熊。看似遲緩的袋熊，認真跑起來也是可以很快的。此時此地，浪費一天的時間，生命卻感覺多了一天。

袋熊之島，離島的離島。離島不是誰的島，離島是自己。堅強而脆弱，脆弱而堅強。瑪麗亞島要如何想起自己？雖然有名字但其實沒有名字的島嶼，各自擁有無法翻譯但可以試著傳達的語言，沒有語言的語言，只有眼前游牧的袋熊可以藉由動作讓你聽懂。不易抵達也未必為了抵達的離島，不易抵達也未必為了溝通的語言。離島與離島之間，我與緩慢忙碌的袋熊，感受到彼此特有的語言和語速，就好像在荒野找到借宿之處。

就好像我和旅伴在租車時遇到的溝通障礙。就算沒有手機的翻譯軟體協助，旅伴說：「面對面的時候，彼此的語言空間會變大，總會找到讓對方聽懂的方法。」我們終究還是租到車也順利獲得保險，從一個離島開往另一個離島。

如今已經沒有人會把澳洲野狗當成「肉毯」，在寒冷的夜裡形容這是「五條狗的夜晚」。袋熊之島的下午，也許這是一百對袋熊的下午，草坡大海蒼茫，袋熊母子依偎尋路，我們好像也被收進神祕的睡袋。如此靠近，如此短暫而永恆。

我沒有觸碰他，所以我接近了他。我沒有擁有他，所以我擁有了他。

在車裡，旅伴負責右駕，我坐在左側負責指路與播歌。王菲《浮躁》一整張專輯很適合搭配牛羊草坡以及成群結隊的嫩綠葡萄園，成為這一趟的電影原聲帶。繼續開往北方城市與搖籃山的途中，歌曲輪播停留在張曼玉〈如果沒了你〉。戴著太陽眼鏡，堅持唱歌的演員張曼玉，自己譜寫詞曲，這首我們從未仔細品味的歌，在塔斯馬尼亞單曲循環一百公里，開進長路盡頭的雲裡。

如何拍攝一部公路電影？去到遙遠的南方，折返向北，「去海邊大叫，誰再讓你的心跳？」重新感到心跳的風景，重新感到心跳的嗓音，〈如果沒了你〉，沿途聽起來像是病後初癒。雖然這是另一部電影的主題曲，但我們都想到她的那部《Clean》。不是一首最完美的歌，但因為回憶的修復重映，這首歌成了世界盡頭的單曲。想起這首歌，就會想到這裡清爽古老的大海與空氣。

長路漫漫，坐在駕駛座與副駕駛座，其實也像坐在電影院裡。《如果我可以冬眠》，如果我可以在袋裡冬眠；想起那部就算沒睡好也要趕在下檔前去看的電影。那時我們都還不知道，那也是我們在那間忽然就結束營業的電影院裡看的最後一部電影。●

