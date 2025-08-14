【自由副刊．愛讀書】 《怪城少女》

《怪城少女》 劉思坊著，時報出版

作家劉思坊（1982-）藉奇幻長篇小說建構九○年代台北地景，以1995年李登輝訪美、中共擾台導致移民潮的歷史為背景，並將馬雅幽靈帶進角色生活，一面提供不同社會經驗的敘事，一面陪伴孤獨少女。如同法國哲學家巴舍拉的家屋理論――家是通往世界的起點，透過國小生的童稚視角，由祖父母家「綠寶石」為城市中心發散、向外探尋，讓曾經存在的店家與時代記憶重生於文本。治安仍動盪的20世紀，主角劉可可被綁架、與黑道勾結，運用故事讓空間的價值改變，亦可見網路尚未發展的年代，說書人如何業配等或大或小的事件，與當今現象相互參照。作者巧用歌詞做為篇章名，提供歌單搭配閱讀。市民的貧富階級建立出城的面貌，花輪家似乎不食人間煙火，可發現富貴人家進出的空間多半明亮、近雲端的高度，對比如神鬼或黑道所在的地下世界，或是繁雜紛亂的各戶家屋，接地氣的家庭們各有煩惱。可可樂於冒險的台北成長路線，展示地方特性，不論空間隱喻與城都歷史皆得以顯現。

（三十分之七）

