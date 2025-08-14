自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．青少年的青春密語5-4】快樂與煩惱 自成小世界

2025/08/14 05:30

圖／達志影像圖／達志影像

文／記者董柏廷

在青春的座標裡，快樂與煩惱總是並行。有人在社團與朋友中找到歸屬感，也有人被升學壓力與人際困擾壓得喘不過氣。透過幾位國、高中生分享了他們的高光時刻與低谷時分，讓我們看見當代青少年的喜悅與心事。

高二的子翔（化名）認為，和朋友相處的時光是他生活裡最亮的高光時刻。「不管是放學後去打球，還是週末去逛街，重點是一起的氛圍。」他說，有時候什麼活動都沒有，就在學校附近的便利商店坐著聊天，也能笑到停不下來，「那種感覺像是我們的小世界，外面的事暫時都不重要。」

子翔也觀察到，班上很多人也是這樣。「就算只是聚在操場聊天，大家還是很珍惜這種時間，因為考試一到，大家的相處時間會被壓縮。」大家共同的煩惱是升學壓力，「考試排名直接影響填志願，家裡希望我考到好大學，但有時候真的很難同時顧好課業和生活。」

國三的佳綺（化名）私下喜歡畫畫與攝影，假日會拿著相機去街頭拍人像，或待在房間完成插畫作品，「創作的時候很自由，沒有對錯，只有自己的感覺。」她的作品曾在校內比賽獲獎，因此認識了不少志同道合的朋友，「我們會互相看彼此的作品，給建議，感覺像在一起成長。」

不過，她也觀察到，不只是自己，其他有創作興趣的同學也常被誤解。「有人喜歡做音樂、有人做模型，但大人常覺得那不務正業，這點我們都很有同感。」

國二的彤彤（化名）說，她最開心的時刻，是和喜歡的人一起參加社團活動。「不是只有談戀愛啦，就是有一種很特別的在乎。」她笑著補充，自己欣賞的人不一定是異性，「可能是因為對方很有才華，或個性讓我很安心。」她的低谷則來自友情的裂縫，她回憶，曾經最要好的朋友，因為一場誤會而疏遠，讓她很難過，「我們以前每天聊天，後來卻連打招呼都覺得尷尬。」這段經歷讓她開始明白，關係需要雙方維繫，「不是你努力就一定能一直好下去。」

她也發現，很多同齡人都在面對友情的變化，「像我朋友的朋友，有的感覺才剛要變成好朋友，結果卻因為小誤會就不再說話。這種事很常發生，所以大家都很怕失去重要的人。」

〈青春花花世界〉快樂與煩惱的兩面

對子翔來說，朋友是青春裡最可靠的存在，但成績壓力像一道揮不去的陰影；佳綺在創作中找到自我，卻也要面對不被理解的眼光；彤彤在關係中感受到心動與溫暖，也嘗過友情破裂的無力感。

或許，青春的快樂與煩惱，像一枚硬幣的兩面。它們讓青少年的生活充滿色彩，也逼著他們在喜悅與挫折間，慢慢學會與他人或是自己相處。

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應