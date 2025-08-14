自由電子報
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．生活停看聽】科技進步了 幫助長輩適應

2025/08/14 05:30

科技進步了 幫助長輩適應科技進步了 幫助長輩適應

文／吳驊宸

前幾天中午，當媽媽正在抱怨天氣太熱中午不想煮飯時，爸爸忽然故做嚴肅地說要帶媽媽兩人出門午餐約會，叫我跟弟弟兩人別當電燈泡，午餐自己解決。媽媽還笑著說：「你爸真的是愈老愈浪漫。」

結果不到一小時，就看見爸爸一副臭臉地提著兩個便當回家了，並且一言不發地走去陽台整理植栽。我將詢問的目光投向媽媽，媽媽苦笑地說：「我們以前常去的那家火鍋店現在改成要用手機點餐，我們兩個都不會用，店員說只能用手機點餐，你爸就氣噗噗離開了。」

這讓我忽然想起之前有次外出用餐，看見有一位年紀稍長的阿姨因不會使用店裡的自助點餐機，又是一個人，站在點餐機前手足無措的樣子。幸好後面排隊的年輕人主動上前協助，阿姨才順利完成點餐。

科技愈來愈發達，強調「方便」、「有效率」的「科技服務」也不斷推陳出新，但與此同時，是否也對一些人造成更多的不便呢？或許，這些科技確實讓許多人的生活更加便利，但對於不那麼熟悉手機操作或網路世界的長輩來說，卻可能是一道無形的門檻。

也許我們無法立刻改變整個社會的運作方式，但可以從自己做起，多一點耐心，主動協助身邊的長輩適應這些變化，甚至在設計這些服務時，也多想一想，怎麼樣才能讓每個人都不被時代落下？畢竟，生活的美好不只是來自於「更快」，也來自於「更暖」。

