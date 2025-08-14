自由電子報
家庭plus

【家庭plus】我家的餐桌

2025/08/14 05:30

圖／魯肉璇圖／魯肉璇

人數：1人

菜色說明：爸媽出遠門時，剩我一人在家，三餐都要自理，若懶得外出覓食，選擇自炊，我最擅長的菜色非炒飯莫屬了，食材就看冰箱有什麼，任心情隨意挑選。

我這次先用電鍋蒸了紫色地瓜。將冷飯和生蛋液拌勻後，倒入加了油的熱鍋內拌炒，再把綠花椰菜、青椒、洋蔥、杏鮑菇分別切小切細，混著幾顆紅通通的小番茄，均勻鋪在還未熟透的蛋炒飯上。轉小火，蓋上鍋蓋，讓食材一起在鍋內燜熟。不用幾分鐘的時間，掀開鍋蓋，撒入適量的鹽巴調味，轉中大火快速拌炒數秒即可。

這樣的炒飯不僅煮起來簡單，營養也十分豐富，主體的蛋炒飯閃著金黃的美麗色澤，另有紅、紫、綠的各色鮮豔對比，讓我的嘴還沒開吃，就先充盈了滿滿的豐盛食欲！（文、圖／魯肉璇）

