晴時多雲

藝術文化

【藝術文化】「We TAIWAN」大阪迴響熱烈 「電影之夜」、「a-We之夜」壓軸登場

2025/08/15 05:30

《放開你的頭腦》科技藝術與古蹟空間交織出魔幻氣息。（文化部提供）《放開你的頭腦》科技藝術與古蹟空間交織出魔幻氣息。（文化部提供）

〔記者凌美雪／台北報導〕文化部在大阪舉辦為期3週的「We TAIWAN」文化世博，繼首週「開幕之夜」、上週「文學之夜」後，本週壓軸將先後於週五及週六迎來「電影之夜」與「a-We之夜」，其他展覽與演出則將持續進行到8月20日，為台灣文化in大阪的馬拉松展演畫下完美句點。

大阪市中央公會堂1樓大集會室變身電影院，「台灣電影的璀璨今昔」在此放映。（文化部提供）大阪市中央公會堂1樓大集會室變身電影院，「台灣電影的璀璨今昔」在此放映。（文化部提供）

此次在大阪的台灣文化世博，從首週在古蹟中央公會堂戶外廣場不算爆滿的觀眾，到第2週即便下雨撐傘也擠滿人潮的盛況，可見在當地引起熱烈迴響，口碑相傳。受邀參加「文學之夜」的旅台日本作家栖來光，2天旋風行程留下滿滿感動，回台後持續在臉書貼文介紹此行見聞，大讚大阪「We TAIWAN」是通往台灣文化的任意門，從台灣到日本、再從日本到台灣，如潮水般來回的文化交流構成了「We TAIWAN」這個故事，還以日文預告：「残すはあと一週間です、お見逃しなく！」（僅剩一週，不要錯過）

第3週的中央公會堂戶外廣場，週六、日持續有文化總會舉辦的「台日新風」市集，深受大小朋友喜愛的巨大人偶「艾拉」仍會如時現身，與觀眾相遇中之島；風靡台灣的「移動故事屋」也將於16日新登場，一連5天在直徑10公尺的大帳篷裡，從早上10點到下午6點，進行43場演出。

至於室內展演，有匯聚於中央公會堂的「魔幻台灣」文學展、「台灣電影的璀璨今昔」及「遺留未來VR360播映」，還有附近童書之森的繪本展，以及位於「Grand Green」VS.空間的「台灣光譜」展，都將持續到8月20日。本週主題聚焦電影，已於11日開跑的「台灣電影的璀璨今昔」，每天都有當地人排隊進場觀賞台灣電影，今（15）日舉辦「電影之夜」交流活動，影后楊貴媚、導演侯季然，以及金馬獎最佳導演陳潔瑤，都將親自出席。

狠劇場入圍2024威尼斯影展的作品《放開你的頭腦》，也將自8月15日至20日共演出12場，除開放免費觀賞，每場次也供40名觀眾預約VR體驗席，名額秒殺。彩排照昨（14）日搶先曝光，時空交織的魔幻氛圍，讓人讚歎：果然「狠」角色！

