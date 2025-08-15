自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】何政廣、隱地深耕藝術與文學出版 獲第29屆台北文化獎

2025/08/15 05:30

隱地創立爾雅出版社至今50年，始終堅持不以市場為導向，長年深耕純文學出版。（北市文化局提供）隱地創立爾雅出版社至今50年，始終堅持不以市場為導向，長年深耕純文學出版。（北市文化局提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北市做為台灣文化重鎮，兼具創新與傳承的精神，文化局辦理的「台北文化獎」邁入第29屆，去年將得主獎金提高至新台幣100萬元整，並持續提升獎項的規格與影響力，獎勵深耕台北文化領域、推動文化創新與保存的重要工作者。本屆台北文化獎在歷經近百位候選人推薦報名參選，並在遴選委員會審查評選後，最終由何政廣與隱地獲得殊榮。

何政廣長年帶領《藝術家》雜誌社與出版社，不僅關注藝術發展脈動，也積極支持現代與當代藝術創作。（北市文化局提供）何政廣長年帶領《藝術家》雜誌社與出版社，不僅關注藝術發展脈動，也積極支持現代與當代藝術創作。（北市文化局提供）

文化局指出，何政廣自幼熱愛美術，長年帶領《藝術家》雜誌社與出版社，致力推動兒童美術教育與藝術普及，並參與教育部美術獎勵計畫及多所公立美術館籌備。自1975年創刊以來，《藝術家》雜誌邀請全球華人藝術寫作者參與撰稿，深入引介與評論從台灣到全球的藝術創作。

台北文化獎遴選委員會表示，何政廣不僅關注藝術發展脈動，也積極支持現代與當代藝術創作，讓《藝術家》成為跨世代的重要平台，深受各界信賴與敬重。何政廣曾榮獲2015年文化部金鼎獎特別貢獻獎、2021年文化部文協獎章、2024年教育部社會教育有功人士獎章，今年也獲第13屆總統文化獎「文化耕耘獎」肯定。

文化局指出，隱地是台灣具影響力的文學出版人與文化實踐者，1975年創辦爾雅出版社，開創文學選本出版的先河，建構台灣文學制度化、多元化的出版基礎。他亦致力創作，長期推出《年度小說選》、《年度詩選》等系列，出版《回到五０年代》至《回到九０年代》共5冊，記錄「五十年台灣文學記憶」並創作《人性三書》，也曾榮獲「年度詩獎」和「年度散文獎」。

台北文化獎遴選委員會也表示，隱地身為出版人，兼具創作者與文化傳播者的角色，爾雅出版社創辦至今始終堅持不以市場為導向，長年深耕純文學出版，成為台灣文學書寫的一道風景。爾雅不僅建立起文學選集的出版傳統，更與九歌、洪範等並列為台灣重要文學出版社，為文學史留下系統性的長期紀錄。

