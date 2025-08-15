自由電子報
藝文 > 藝起享享 > 藝術文化

【藝術文化】北美館X-site計畫徵件 永續性納入評選

2025/08/15 05:30

「2026第13屆X-site計畫」即日起開放徵件，10月7日截止。（北美館提供）「2026第13屆X-site計畫」即日起開放徵件，10月7日截止。（北美館提供）

〔記者董柏廷／台北報導〕由台北市立美術館主辦的「2026第13屆X-site計畫」即日起公開徵件至2025年10月7日下午5時止。本屆延續將美術館前廣場視為當代建築開放式創意平台的宗旨，鼓勵結合空間結構與環境的實驗性創作，並持續將「永續性」納入評選核心。

北美館表示，X-site計畫自開辦以來，持續激發跨域合作，並自上一屆起，進一步將永續理念列為評選條件之一，鼓勵團隊在創作過程中落實減碳策略，例如材料回收利用、低耗能施工方式及後續拆卸再利用等，讓作品不僅具備藝術價值，也兼顧環境責任。

本屆勝選團隊的總製作經費為新台幣400萬元（含稅），評選標準包含實驗性、永續性、公共性3大面向。參選團隊需提出創新構想與永續減碳方案，並附具體評估，同時在構築技術、媒介運用、美學表現與環境永續性上展現多維思考。考量北美館廣場的公共屬性，團隊亦可策畫公眾參與活動，提高觀眾互動與公共性。

北美館指出，為鼓勵更多創作者投入，所有進入複審但未獲選的團隊，將各獲得新台幣5萬元（含稅）提案工作費。提案計畫必須為首次發表，並符合廣場基地的承重、限高與公共安全等執行條件。

「2026年第13屆X-site計畫」預計於2026年5月16日至7月26日展出獲選提案。8月15日下午3時30分，北美館內圖書文獻中心將舉辦徵件說明會，屆時將詳細說明參選資格、注意事項、徵選方式與時程，詳詢官網（https://www.tfam.museum）。

