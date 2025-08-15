【自由副刊】 楊智傑／一條河的遺胎

圖◎吳怡欣

◎楊智傑 圖◎吳怡欣

怎麼也想不起是多少年前了，只記得那年盛夏媽媽來過。

暑氣把她的臉扯垂了。她的頭髮溼潤眼神卻極度乾燒連恨都蒸沒了。媽媽耳朵笨了，聽不見在對街叫喚她的我，那些聲音太有條理，毫無同理心可言。

「我幫妳拿。」「沒關係沒關係不用管我。」她手裡提著市場常見的透明紅色塑膠袋，裡面裝著歪歪扭扭的礦泉水、杯麵、洋芋片和還沒拆過的牙刷以及衛生紙一包。

「你叔叔帶我來的。」她說的這個叔叔不是拿刀抵著她和貓迫使她逃來我家借住的那個叔叔，是另一個。是那個分分合合十多年，媽媽曾掏出他的卡對年幼的我說「我不愛這個男人，他只是拿來付錢的」的叔叔。（雖然這句話她說過很多次但這位仍是紀錄保持人。而這樣反覆自我超越的紀錄也隨著媽媽慢慢變老後停止了。）

跟一個不愛的人同床十年是什麼感覺？十年過後真的還能不愛這個男人嗎？他們用時間在彼此臉上刻下一條條皺紋，刺出精美的怨懟和感激之情，刨出扭曲的愛和控制，他們長得愈來愈像愈來愈。上帝說，「我們要按照我們的形象造人。」

他們是彼此的上帝，用時間把對方的臉造成自己的模樣。她不愛他其實是不愛自己。

接過媽媽手中沉甸甸的貓籠，不知是貓在抖還是自己的手在抖或是整個世界都在抖總之有東西在抖。

那隻貓是我的貓。本來是的。直到某年我因工作託媽媽照顧幾週她便生出感情不肯還我了。數年見一面的我們還為此吵過架。

「難道你要讓我一個人在這個小套房孤孤單單地去死嗎？」

我必須保護我的貓但也必須保護我的媽媽。透過溝通師問貓怎麼想貓說我決定就好。貓說，我的媽媽很可憐，牠沒有看過那麼可憐的人。所以我決定把貓給她了。因為把貓帶走媽媽會死。不把貓帶走我不會死掉。

媽媽扶著樓梯小心翼翼地走。學步那樣一次走一階，慎重出一種難以言喻的畸形。臃腫白皙的小腿肚上有幾條灰青色的筋用力擰著她，彷彿所有的努力與慎重都將在下一刻被硬生扭斷。媽媽變得那麼腫脹那麼胖卻纖弱如細骸。

進門後我迅速將她的貓關進廁所隔離以防我的貓與之衝突。貓扒著門要找媽媽。貓哀號神經質抖出滿地的怕。媽媽沒有理牠。

媽媽盤坐在地上若佛敷座而坐。小孩一樣笨拙地數著她攤開的藥袋，一袋。兩袋。三袋。有十幾袋。一袋有十二顆，七種顏色，幾十種副作用，幾千個英文字母。

──全是給瘋子吃的。少一顆就可能會死。媽媽不是笨笨地在數藥，而是比誰都精明地在數自己的命。她的命被封在那層薄薄透明的正方形塑膠膜裡。她的命是玩具般繽紛的、小巧的、等待磨碎和剖半的。

她的命是假的。

是一串自己一輩子也看不明白的化學結構式。

「我三天沒睡要睡覺了，不用管我沒關係。」雖然她口中說著沒關係但已默默地走進我的房間躺上我窄窄的單人床，蜷得像被打火機燒過的蜈蚣。

「怎麼可能沒關係。」我心裡嘀咕著邊把門小心緩慢地闔上，最後一道光剖開了她黑色的臉。我開始焦慮得眼球疼了起來，手指發癢，腹瀉。不知道自己要在這一室一廳的空間中與媽媽獨處多少天，不知道媽媽的脆弱會破酒瓶那樣在我身上捅出多少洞。上一次與她同住是十歲的時候。當時我們並沒有多少交集隔著兩扇門彼此在房裡餵養著自己的寂寞和怨恨。

它們被我們養得好大幾乎占滿整個房間。「噓。絕對不能出去。」一直到現在我都還要時常提醒它我想媽媽也是吧。

我肯定是個拖油瓶吧，讓她在男人面前掉價的拖油瓶。讓她必須在艱困的生活中還要承受良心小小譴責在履歷表勾選「未婚無子」並在男人來時宣稱是親戚家孩子的拖油瓶。

「如果你出了這扇門我就不能叫她媽媽了。她也不能再叫我寶貝了。」

「媽媽房裡不只有寂寞不只有怨恨也不只有悲傷。」

「還有自責還有對自己的憎惡。」

「你出去的話。她承受不住會死的。懂嗎。」

懂嗎。我跟那間卡在自己胸腔被肉壁和肋骨層層包覆並共享心臟的房間說。房間很乖，房間的門會一直鎖著。但它偶爾還是會聽到對面房裡傳來媽媽和男人的呻吟和對吼聲，它偶爾還是會靠在門上心疼地流下一、兩滴小小的淚並為自己的行為感到矯情而出戲。

後來的日子我只要一哭就會瞬間被某種東西拔出身體，後設地看著那個瘋癲的人。太不乾脆了。嘴巴歪得太醜了。鼻涕流出來就不優雅了。你的眼神少了一點絕望。

上次哭得比較好看。

演戲的人是瘋子。看戲的是傻子。我又瘋又傻，我是自己最平庸的演員和最頂尖的評論人。

「終究不是個辦法。媽媽不能一直躺在我床上。」坐在麥當勞靠窗的位置發了整天的呆，得出了這個庸俗的結論。

深夜返家褪下疲憊的身軀，感到某種異物針尖般掉入寂靜的體內。

這種感覺我很熟悉，是被侵犯的感覺。

我的家就是我的堡壘，我的身體和臟器是衣櫃是冰箱是書桌是窗。我的呼吸是燈光是溼度是空氣，心跳是床。對。是心跳。媽媽正壓著我的心，用那具彷彿貓被麻醉後的身體，柔軟出她的蠻橫。

「好卑鄙。」我的房間說。它總是只能望著對面的房門想像，想像媽媽在裡面花一小時化妝準備赴約，在被窩裡節制地啜泣，在男人的懷裡感到一種負罪的美麗。

我用指腹輕搖媽媽，深怕她破碎。

「媽，十二點了。」

她眉頭緊皺，彷彿還有一半的意識殘留在噩夢裡。

「什麼時候的十二點。」

「很黑的十二點。」

「中午十二點也很黑。」她將頭微微上仰，好用力地壓著太陽穴打轉。好像真的能搓出太陽似的。

我跟她說已經幫她鋪好借來的地墊放在客廳並扶著她一步一步走出去。她一句話也沒再說，就這樣被移到號稱客廳的廁所門口，在雜物堆和貓號聲中再次睡去。

我關上房門不願再出去，遂憋尿蜷進被窩裡，聞到了媽媽頭髮留下的油耗味。

媽媽生鏽了。腳沉了。再也沒辦法少女那樣雀躍地踩出高跟鞋的喀喀聲問我哪雙比較好看了。

大概是很多天沒洗頭了吧，我準備把枕頭套拔掉換新的卻看見一根好細好長的白髮躺在上面，像是一條河的遺胎。

我將那條垂巴巴的河捻起準備丟入垃圾桶卻發現記號一樣的河流散成糖果屋裡的麵包碎屑，沿著枕頭井然有序地流出門縫之外。

媽媽老了。原本茂密的河流不斷死去被遺留下來。她沿路弄丟自己，好長好多好細軟的自己，她的靈魂愈來愈輕，愈來愈淡，她快消失了。

遺胎，就是死掉的小人，剛剛離去的生，年幼的老，弱小的暴力，現在的媽媽看起來就是這樣。

第二天我也是一早便帶上錢包電腦、幾本長滿灰塵的書便匆匆出了門。入夜後返家幫兩隻貓買了罐頭，幫媽媽買了一碗粥。

媽媽還睡著，近四十個小時了。我的貓一直很緊張，只要靠近廁所旁便會低鳴哈氣，但對方體形比牠大近兩倍，牠只能遠遠地裝腔作勢繞幾圈便退回房間不斷舔舐身體減緩自己的焦慮。

媽媽的貓原本畢竟是我的貓，我很清楚牠的脾性，牠看起來大隻實則溫良膽小，有嚴重的分離焦慮。都說公貓比較親人，養了那麼多年的貓的確如此。開了罐頭給媽媽的貓吃，廁所地上灑滿牠帶出的貓砂碎屑、尿騷味、糞便和恐慌。

牠將臉埋進罐頭瘋狂地吃食著，我好似看見以前的自己，媽媽只要一病或瘋便會被遺忘在房間狠狠餓著肚子的自己。

但我不會哀號。我知道不能打擾一個瘋子，從小就知道。瘋子其實是活著的屍體，體內的器官不斷腐爛產生甲烷、氫硫化物等氣體，壓力聚集、緊縮、身體若氣球隨時處在爆炸邊緣。這時候任何外界的刺激哪怕一句再平庸的語言都如針尖或肉食動物的犬齒那樣極具毀滅性。

這世界隨時要刺破她。但我絕不能當那根針。

退回房內把所有幼小的不解和敵意通通關起來，至今仍未打開。

打開冷氣，在床上縮成浮球，深感罪惡。

客廳沒有冷氣。媽媽只能讓微小的汗珠在頭皮上不斷分泌再吸回去，她的人也整塊黏在上面。深夜，房外傳來塑膠袋的窸窣，接著是蓋子被大力剝開和動物口腔吸吮著流質食物粗魯的聲響。媽媽開始進食了。

不知過了多久，吸吮聲停止，開始出現沉甸甸的腳步聲。我摀住耳朵，心情糟透了。我厭惡自己沒有能力住上正常的房子，只能在這頂樓加蓋三夾板隔間的偽一房一廳聽著媽媽在自己身體裡放肆走動的聲音，臟器被敲撞、剝食、壓碎，我也曾在媽媽體內如此傷害過她嗎？她總說我的生產過程極艱險難受，彷彿不將她的身體從裡面一起拽出去不甘心似的。

「我一直去醫院安胎、安胎，一度想死。」

我折磨過媽媽。如今換她還予我一點小小的懲罰並不為過。我躺在床上如此說服著焦躁的自己。

冰箱門被打開了。媽媽躡手躡腳地翻找我寒酸的冰箱好一陣子，大概是沒吃飽吧。闔上。我聽見她沮喪地用四肢著地的方式爬回床上。簡直是隻敗逃的囓齒動物。

我們對自己的媽媽都不好。兒時，她媽媽時常被爸爸家暴後逃來她家，被藏在我房間的角落。永遠忘不掉起床後看到她媽媽縮在冷冰冰的地板安靜扒著炸物的模樣，彷彿有人將全世界的委屈和空洞同時塞進一個垂老女人的身體裡，蛀成一顆深邃的黑紫晶洞。

清晨。再次被媽媽吵醒。是拿來付錢的叔叔打來的，從內容中得知，叔叔正慌忙地四處幫媽媽找租屋處，他既不好意思讓媽媽在我這太久（我常覺得他比我更像她兒子）又要找到自己微薄薪水負擔得起同時讓媽媽滿意的房子。他被時間、金錢、工作和媽媽的瘋癲擠壓著，只為換來一次她可能又回頭的機會。

叔叔向我演示了對一個人狂戀、憎怨、自大與卑微、不捨和極度厭膩都可以稱做愛。

不知是第幾天，我面臨潰敗邊緣。媽媽深夜所有的走動聲都剁踩著我的心臟，貓扒門的聲音刮傷胸腔，我對她的所有怨疚都在房內病出一種蒼軟的愛。

在沒有窗的暗房內浮浮沉沉，望著門縫偶爾伸進陰險的白再慢慢撤退，感覺飢餓，膀胱發炎刺痛。

貓在我體內號哭。

二十年過去了我依然不敢走出房門面對媽媽。

二十年後我被怯生生的敲門聲吵醒，一次三下，一下控制在平均十五分貝，我知道媽媽非必要絕不會打擾我，跟小時候一樣。

「我要走了，打擾到你的生活，媽媽對不起你。」

這句話說得非常輕，彷彿想說但又不希望別人聽得太清楚。像有人會將限時動態的文字縮到極小那樣，他們要的是有人問他。問他說了什麼。問他還好嗎。他們將自己縮小其實是渴求被真正地看見。

長達數日疼痛的貓號聲終於止息，我的貓爬上床癱蜷在懷裡一起沉沉地昏睡過去。

怎麼也想不起來是多少年前了。也想不起自己當時究竟睡了幾日。只記得那年夏天再次走出房門時，剩下滿地蒼白的遺胎、搗碎的彩虹藥丸碎屑、用力凹陷無法復原的床舖和枕頭。那些河一路流出大門的縫隙，逃了出去。我想它們終究是來自大海的。

媽媽，我和妳生了一樣的病但我沒有三個孩子。沒有外遇的丈夫和殘暴的父親。沒有喘不過氣的債務和藏著刀的戀人。媽媽，請逃得愈遠愈好，穿上妳喀拉喀拉的高跟鞋，化上妳最年輕的妝，套上那件妳猶豫最久後選擇的裙子。

逃離我和對我一切的怨疚，請逃離愛。

妳必須逃回房間，幫我安慰那個在被窩裡啜泣的自己。

妳必須逃回去，逃回去幫我告訴她，請用盡全力，用盡全力恨這個世界。●

■楊智傑，1996年夏至前生，現就讀東海美術研究所。曾獲鍾肇政文學獎首獎等，作品散見各報刊雜誌。選入九歌年度散文選、獲文化部青創獎勵。個人著作預計2025下半年出版。近年畫作參展於美術館、大學藝術中心與藝廊。

