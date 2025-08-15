限制級
【自由副刊】 陳牧宏／我是藍 － 記聽布列頓第一號弦樂四重奏Op.25。
◎陳牧宏
．
皮革的藍，犬面具的藍
搖尾巴的藍
聚起來藍色嗅聞摩擦碰撞
任憑暗流洶湧
．
藍壓過藍，藍捱著藍
藍很猶豫更妖冶
嘴唇舌頭耳朵的藍
藍色溼軟黏稠，藍活著火焰
．
角落的藍，藍蹲著趴著
水霧彌漫著藍
藍色是陌生的父親
粗賤的藍色
藍色啪滋啪滋，藍抓緊溼泥土
淚的藍色抹在牆壁上
像切．格瓦拉的藍
．
鏡牆傷痕累累
鞭傷的藍菸燙傷的藍
藍是欲望和神聖，
藍向我開槍，殘忍溫柔
．
藍不怕
野狗野鬼。深藍色
過分地美麗，發騷得厲害。
．
太陽距離最遠的一天
藍色脹滿
亮晃晃的陽光，天空像眼瞳藍
貓發現藍，
藍是一隻紅蝴蝶
