藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 陳牧宏／我是藍 － 記聽布列頓第一號弦樂四重奏Op.25。

2025/08/15 05:30

◎陳牧宏◎陳牧宏

◎陳牧宏

皮革的藍，犬面具的藍

搖尾巴的藍

聚起來藍色嗅聞摩擦碰撞

任憑暗流洶湧

藍壓過藍，藍捱著藍

藍很猶豫更妖冶

嘴唇舌頭耳朵的藍

藍色溼軟黏稠，藍活著火焰

角落的藍，藍蹲著趴著

水霧彌漫著藍

藍色是陌生的父親

粗賤的藍色

藍色啪滋啪滋，藍抓緊溼泥土

淚的藍色抹在牆壁上

像切．格瓦拉的藍

鏡牆傷痕累累

鞭傷的藍菸燙傷的藍

藍是欲望和神聖，

藍向我開槍，殘忍溫柔

藍不怕

野狗野鬼。深藍色

過分地美麗，發騷得厲害。

太陽距離最遠的一天

藍色脹滿

亮晃晃的陽光，天空像眼瞳藍

貓發現藍，

藍是一隻紅蝴蝶

