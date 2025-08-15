自由電子報
晴時多雲

藝文 > 自由副刊 > 文學庫

【自由副刊】 毓秀／怪魚之生活實驗

2025/08/15 05:30

◎毓秀◎毓秀

◎毓秀

我的菜園後，有個山溪經過的天然池塘。

去年起，我開始釣到一種前所未見的魚。體形如吳郭魚，魚鱗卻閃耀著洋氣的土耳其藍色光芒，魚頭不像其他魚類圓滑，有些像被刀削尖似的，有些卻又硞硞地腫個包。

我特意帶女兒去池塘看了怪魚，她說：「好像受輻射汙染的變種畸形魚，我查查是什麼，搞清楚前，妳可別釣來吃！」

我當下很不服氣。讀了不少書的女兒講究精確和可預測性；我沒讀過多少書，但所有學到的都是親身經歷的生活體驗。

所以幾天後，我釣了一水桶，找了農友們討論，沒人知道是什麼。

我說：「敢不敢吃吃看？」

農友們都是經過人世磨練的熟齡老人，大家都說：「給牠拚下去，吃！」

結果，我們都沒死，活得好好的，更有重大發現！

這魚看來可怕卻不錯吃，口感比吳郭魚Q，肉質也更細，眾人七嘴八舌後，得到了結論，應該是很愛吃的外來種，自從牠出現，池塘的小魚小蝦少很多，蘆葦根部以前都有福壽螺卵，現在全沒了，看來被牠們吃光光。

試驗過怪魚後，女兒才打電話告知，那魚大概是南美洲的巴西珠母麗魚，被引進台灣觀賞用，又稱西德藍寶石，當地人會食用，最後補一句：「可以吃，要吃就吃吧！」

我在心裡偷笑，還等妳說？我早就吃過啦！●

