【家庭plus．青少年的青春密語5-5】青春標記 我就是潮

圖／達志影像

文／記者董柏廷

青春校園的制服像是一張空白畫布，但許多年輕人不甘只成為模板學生；他們在襪子、娃包、髮飾甚至髮型上，把青春自己的模樣畫出來。這些細節既能表達個人風格，也映射校園文化與世代差異。

本版採訪幾位國、高中生，從他們如何在制服中「加料」，看見穿搭裡的圈內認同與世代界線。同時，也包括隱隱存在的「髮禁」舊影。

高一的彤彤（化名）最常被注意的是她背包上掛的「娃包」──透明小包內裝偶像吊飾或角色小物，搭配不同款式的襪子，是她個人語氣的延伸。她模仿TikTok同學搭配，也觀察到身邊同學有的背K‑pop小卡娃包，有的索性掛自創貼布徽章，這些小細節不僅療癒，也容易打開話題。

國三的立業（化名）會在制服褲管上燙貼花朵貼布，或在胸口佩戴別針徽章。這些微調她說是在IG街拍看到的風格，校園裡多人模仿：有同學換彩色鞋帶，有的掛品牌吊飾，每一種細節都是同學之間的默契。「這樣不浮誇，但只要被懂的人看到，就知道你是哪一掛。」她觀察到這種風格分流，在高中生群體中非常普遍。

此外，2005年教育部明文規定不得在校規中強制規範學生髮型，多數學校也因此取消了正式的「髮禁」。但在許多青少年的感受裡，真正的自由並沒有完全到來。高二的子逸（化名）觀察到，即使校規沒有明文限制，仍有師長會對學生的髮型與髮色找麻煩。「像我們學校不用剪平頭，但有同學留了長瀏海，還是會被叫去問；有人染了淺棕色，也會被要求染回黑髮。」他說，這些師長往往找不到明確的規則依據，只會說一句：「學生就應該有學生的樣子。」但這句話在學生耳裡，聽起來更像是一種模糊又籠統的壓力。

在髮禁褪去的年代中，雖然制度鬆綁的速度有限，但對他們而言，髮型不只是外觀選擇，更是自我表達的一部分。當制度看似鬆綁，卻依舊被傳統觀念緊箍，形象管理就成了一場與校園文化的拔河。

〈青春花花世界〉自我風格至上 少土了

在他們眼中，「潮」的關鍵不是昂貴，而是細節與搭配是否自然且有心；「土」則是不搭配、過於制式，或是盲目跟風卻沒有融入自己的風格。

家綺說：「大家覺得『土』，通常是因為看得出來那個東西只是照抄別人的，不是真正屬於自己。」同班有人貼復古徽章、有人籃球鞋換鞋帶，也有人偷偷綁局部染色髮辮。相反地，「土」常被定義為無個性或跟不上節奏，例如統一長襪、背包不換、不搭配細節等。

從娃包、襪子、徽章到髮帶與髮型，這些制服以外的部分，變成青春的自我標記。他們並不追求浮誇，而是靠細節在圈內建立默契。

青少年們已經用穿搭細節證明：制服不能限制靈魂。

