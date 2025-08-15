【家庭plus．微幸福案內】比起活得久 行為壽命更值得努力

吃到飽自助餐的行為壽命是45歲，不過漁港邊鮮美的刺身海鮮自助餐，不論幾歲都覺得吃得下。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本已經進入百歲時代，女人每兩個人就有1人活到90歲以上，平均壽命87.13歲，連續41年都是世界第一，男人也每4人就有1人能活90歲以上，長壽似乎變成理所當然。

但只是活著不重要，最近幾年除了重視能自理的健康長壽外，還有「行為壽命」概念，也就是到幾歲為止還做得來的事。如果看博報堂調查的平均值，大部分會欣慰自己都還行，有幾分幸福感。

請繼續往下閱讀...

對新歌失去興趣的年齡是39歲，在卡拉OK一直唱老歌也不那麼可恥；戀愛的壽命是55歲，跟伴侶牽手的壽命是53歲，相敬如賓也很自然吧！說不出認識的人名字的壽命是63歲，我在53歲前則早已常想不起某些人的名字呢！

熱中於動漫、偶像、鐵道等的「熱中壽命」跟5年前相比，從44歲變成48歲，尤其女人是49歲。雖然不是追星或推活，我現在也還很容易熱中於許多事物，例如不斷去追許多文學家或民俗典故的足跡或淵源。不吃大碗餐飲的壽命是42歲、不吃buffet的壽命是45歲，曾為大食女的我功力雖大不如前，但現在對吃到飽的自助餐依然會興奮，有適當種類的吃到飽，如高級和牛涮涮鍋還是會去挑戰。

排隊吃名店拉麵的「行列麵」壽命是43歲，近年我除了排隊去吃日本最美味飯糰（東京大塚創業65年的專門店BONGO）之外，早已放棄排隊吃東西了，都錯開人潮時段去吃；討厭人擠人的壽命是48歲，我因為職業性格影響，雖然不喜歡人擠人，但看到有點新聞性還是會湊過去，或許也比平均長些。忘記已買過書又重複買一次的所謂「已讀壽命」是56歲，我的問題是找不到已買過的書又重買，症狀差不多吧。讀說明書的壽命是44歲，我至今也還算是喜歡讀各種說明書的人。

不再為生日等紀念日特別準備蛋糕或餐飲的「生日壽命」是48歲，我則是從青春時代就不過生日，也不大為別人過生日；此外還有不穿高跟鞋壽命，我不在調查對象，如果穿起來還能優雅走路就行，不論幾歲都好，我有機會也還想穿，但放棄高跟鞋而穿球鞋或平底鞋，走得輕快舒適，不在意平均行為壽命，也更幸福呢！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法