自由電子報
自由藝文
藝文首頁 即時 藝起享享 品風格 焦點人物 自由副刊 家庭 plus 林榮三
文學獎 粉絲團藝文頻道粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
藝文 > 家庭plus > 家庭儲藏室

【家庭plus．微幸福案內】比起活得久 行為壽命更值得努力

2025/08/15 05:30

吃到飽自助餐的行為壽命是45歲，不過漁港邊鮮美的刺身海鮮自助餐，不論幾歲都覺得吃得下。（劉黎兒攝）吃到飽自助餐的行為壽命是45歲，不過漁港邊鮮美的刺身海鮮自助餐，不論幾歲都覺得吃得下。（劉黎兒攝）

文／劉黎兒

日本已經進入百歲時代，女人每兩個人就有1人活到90歲以上，平均壽命87.13歲，連續41年都是世界第一，男人也每4人就有1人能活90歲以上，長壽似乎變成理所當然。

但只是活著不重要，最近幾年除了重視能自理的健康長壽外，還有「行為壽命」概念，也就是到幾歲為止還做得來的事。如果看博報堂調查的平均值，大部分會欣慰自己都還行，有幾分幸福感。

對新歌失去興趣的年齡是39歲，在卡拉OK一直唱老歌也不那麼可恥；戀愛的壽命是55歲，跟伴侶牽手的壽命是53歲，相敬如賓也很自然吧！說不出認識的人名字的壽命是63歲，我在53歲前則早已常想不起某些人的名字呢！

熱中於動漫、偶像、鐵道等的「熱中壽命」跟5年前相比，從44歲變成48歲，尤其女人是49歲。雖然不是追星或推活，我現在也還很容易熱中於許多事物，例如不斷去追許多文學家或民俗典故的足跡或淵源。不吃大碗餐飲的壽命是42歲、不吃buffet的壽命是45歲，曾為大食女的我功力雖大不如前，但現在對吃到飽的自助餐依然會興奮，有適當種類的吃到飽，如高級和牛涮涮鍋還是會去挑戰。

排隊吃名店拉麵的「行列麵」壽命是43歲，近年我除了排隊去吃日本最美味飯糰（東京大塚創業65年的專門店BONGO）之外，早已放棄排隊吃東西了，都錯開人潮時段去吃；討厭人擠人的壽命是48歲，我因為職業性格影響，雖然不喜歡人擠人，但看到有點新聞性還是會湊過去，或許也比平均長些。忘記已買過書又重複買一次的所謂「已讀壽命」是56歲，我的問題是找不到已買過的書又重買，症狀差不多吧。讀說明書的壽命是44歲，我至今也還算是喜歡讀各種說明書的人。

不再為生日等紀念日特別準備蛋糕或餐飲的「生日壽命」是48歲，我則是從青春時代就不過生日，也不大為別人過生日；此外還有不穿高跟鞋壽命，我不在調查對象，如果穿起來還能優雅走路就行，不論幾歲都好，我有機會也還想穿，但放棄高跟鞋而穿球鞋或平底鞋，走得輕快舒適，不在意平均行為壽命，也更幸福呢！

☆藝文新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要藝文新聞訊息，請上自由藝文網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒文章

網友回應